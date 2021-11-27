بالمشبك فقط هتلفي ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ اكتر من 5 كيلو في دقيقة واحدة بدون ماكينة

لف ورق العنب والكرنب بمشبك الغسيل من أفضل طرق التي من الممكن أن نستعين بها لتحضير وجبة من أصابع المحشي سواء الكرنب، أو ورق العنب، وتعبر الطريقة من أيسر طرق الحشو باستعمال الخليط المعتاد تحضيره، ولكن تلك الوصفة تساعد في عمل المحشي من دون أن تكون هناك حاجة لاستهلاك المزيد من الوقت، وتعتبر تلك الطريقة من الطرق البسيطة، والتي تغني عن الطريقة الاعتيادية والتي قد تحتاج للمزيد من الوقت في تحضيرها، وفيما يتعلق بالطريقة بالخطوات بمزيد من التفصيل نتحدث من خلال الآتي من الفقرات في السطور القادمة نقدم الوصفة الصحيحة بخطواتها كل يسهل على كل ربة منزل عمل المحشي بطريقة بسيطة.

لف ورق العنب والكرنب بمشبك الغسيل

لف ورق العنب والكرنب بمشبك الغسيل طريقة تدعو للاستغراب ولكن مع التجريب من قبل الكثير من السيدات قد تكون مجدية في عمل وصفة متميزة وخطواتها البسيطة تكون هي أساس سرعة إنجاز وصفة المحشي، وبالاستعانة بالمشبك المتوفر بالمنزل، من الممكن لف المحشي وبسرعة البرق، وفي البداية الأمر يكون عادي، وبمجرد الإعداد لخليط الأرز مع البهارات والطماطم والشبت والبقدونس، من الممكن أن نجد أن الخلطة قد أصبحت جاهزة كي يتم حشو الأوراق بها.

طريقة للف ورق العنب والكرنب بمشبك الغسيل

الخطوات بسيطة وبداية تلك الخطوات تكون بغسل مشبك من المشابك للغسيل، ومن ثم يتم إحضار ورق الكرنب وتعليقه بواسطة المشبك وباستخدام السكين يتم تقطيع الورق على حسب المسافة التي يقع عندها المشبك فينتج عدد الورق بنفس المقاس وتكون مستطيلات ورق الكرنب متكافئة في المقاس، ومن ثم نقوم بوصع الورق مرصوص بجوار بعضه ونضع الخلطة بكمية قليلة، حتى تكون أصابع المحشي بشكل متساوي، ومن ثم يتم وضع مختلف الأصابع في الوعاء الملائم، وبعد ذلك تبدأ التسوية وتكون من خلال وضع الوعاء للمحشي على نار تكون هادئة مع إمكانية إضافة عدد كوبين من المرقة لتسوية المحشي بشكل جيد، وخلال ما يقرب من خمسة وأربعين دقيقة يكون المحشي جاهز للتقديم على الفور.