اقوي خلطات لتفتيح المناطق الغامقة قبل الزفاف وبدون أي مواد كيماوية والنتيجة مذهلة

تفتيح المناطق الغامقة، تفتيح المناطق الغامقة تعد من أهم المواضيع، التي تشغل بال الكثير من الفتيات خصوصًا المقبلات على الزواج، رغبة منهم في الظهور بمظهر جميل أمام الزوج بالإضافة إلى أن المناطق الغامقة تكون عرضة للالتهابات والبكتيريا، التي تتسبب في سواد تلك المنطقة، لذلك هناك الكثير من الطرق الطبيعية، التي تستطيع أي فتاة أن تستخدمها لتفتيح تلك المناطق.

تفتيح المناطق الغامقة

الخيار مشهور منذ فترة طويلة بقدرته على أعطاء التفتيح والنضارة للبشرة بينما الالوفيرا يعمل على تغذية نمو الشعر

الخيار.

هلام الألوفيرا.

نقوم بوضع الخيار على المنطقة المراد تفتيحها، ثم نقوم بإضافة هلام الألوفيرا الذي له دور كبير في تفتيح تلك المنطقة.

بعد ذلك نقوم بغسل المنطقة، حيث يتم غسل المنطقة بعد ربع ساعة من وضع الخليط.

مكونات الخيار والصبار لتفتيح المنطقة الغامقةطريقة تحضير الخيار والصبار لتفتيح المنطقة الغامقة

طريقة العسل واللبن لتفتيح المنطقة الغامقة

تعانى كثير من النساء فى وجود بعض الأماكن الغامقة فى الجسم ودايما تبحث على الكريمان لتفتيح هذا المناطق وفى مقالنا قدمنا لكم طرق تفتيح المناطق الغامقة.

الخيار.

ملعقتان من العسل.

كوبان من اللبن.

مكونات العسل واللبن لتفتيح المنطقة الغامقةطريقة تحضير العسل واللبن لتفتيح المنطقة الغامقة

نقوم بوضع كل المكونات مع بعضها البعض الخيار، مع العسل مع اللبن.

ننتظر حوالي نصف ساعة، ثم نقوم بغسل المنطقة، مع تجفيفها بشكل جيد.

تفتيح المنطقة الحساسة بالبطاطا

ثمرتان من البطاطا.

بصلة كبيرة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من السكر.

ملعقتان من اللبن.

ثمرة ليمون.

تخلط جميع المكونات، مع بعضها البعض.

يتم وضع جزء بسيط على المنطقة المراد تفتيحها.

نقوم بغسل المنطقة فتحصل الفتاة على التفتيح الذي تريده.

بعد الانتهاء من ذلك يتم وضع الليمون على المنطقة من أجل تنظيفها.

يفضل أن يتم استخدام كريم مرطب يحتوي على الزيتون، الذي يعمل على تفتيح تلك المنطقة.

إذا كانت بالمنطقة توجد مجموعة كبيرة من الحبوب، لا يتم استخدام الوصفة إلا في حالة اختفاء تلك الحبوب الكبيرة

مكونات بالبطاطا لتفتيح المناطق الغامقةطريقة تحضير البطاطا لتفتيح المناطق الغامقة