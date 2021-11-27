عجينة لقيمات القاضي أسرار كرات لقمة القاضي الذهبية وسر قرمشتها، لقمة القاضي من حلويات التي يتميز بها المطبخ الشرقي كحلى لذيذ مقرمش وسهل تحضير والمكونات متوفرة في كل منزل، وتعد لقيمات من حلويات المفضلة التي يتم تناولها بجانب القهوة أو الشاي تعزز من طعمها، ويمكن بعد أتباع كافة خطوات وأسرار لقيمات القاضي لن تحتاج إلى شراءها من المحلات مرة أخرى وتحصل على لقيمات هشة تبهر اسرتك وأصدقائك وتبعث الدفء والطاقة خاصة في فصل الشتاء. عجينة لقيمات قاضي وسر قرمشة كرات لقمة القاضي زي الجاهزة أحضر 2 كوب من دقيق. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة نشا. ملعقة صغيرة خميرة. ملعقة كبيرة من السكر. كوب وربع الكوب من الماء. للقلي كمية من الزيت. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. مكونات عسل تسقية لقيمات القاضي عدد 2 كوب سكر أبيض. كوب ونصف الكوب من السكر. ملعقة صغيرة عصير ليمون. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. عجينة لقمة قاضي كرات لقيمات ذهبية بطريقة المحلات في الخلاط الكهربائي نضع الدقيق مع ملح والنشا والسكر والخميرة والماء وتخفق بسرعة بطيئة لتكون عجينة شبه سائلة.

تسكب العجينة داخل وعاء ويغطى بورق النايلون وتترك بمكان دافئ حتى تختمر لمدة 2 ساعة حتى يختمر العجينة.

ثم تقلب العجينة برفق كل نصف ساعة أو كل ساعة أثناء التخمير وتغطى مرة أخرى لتستكمل عملية التخمير.

تلك الخطوة هامة حتى تجعل العجينة تختمر لسرعة وتكون كرات لقمة القاضي عشة من داخلها بها فقاعات هواء.

ثم بعد مرور مدة التخمير يضاف مقلاه عميقة ويضاف عليها زيت ويرفع على نار بحرارة متوسطة وعندما يسخن تهدئ الحرارة.

عن طريقة ملعقة صغيرة مدهونة بالزيت أخرجي كرات من العجينة أو ضعي العجينة في زجاجة وأحدثي يثقب في الغطاء.

وأنزلي بالعجينة في الزيت حتى تمتلأ المقلاة بكرات لقيمات القاضي وعند نزول العجينة في الزيت أجعلي حرارة هادئة حتى لا تحترق.

وقلبيها على جانبين حتى تأخذ كل كرات لقيمات لون ذهبي من الخارج مقرمش وترفع على مناديل مطبخ.

منها إلى شربات أو العسل لتسقية لقيمات القاضي لابد أن يكون العسل بارد ولقيمات القاضي ساخنة.

ثم تصفى من العسل وتوضع في طبق التقديم وتناولها مباشرة لإنه عندما تترك لقيمات قاضي تبرد يجعل قوامها طري. عجينة لقيمات قاضي وسر قرمشة كرات لقمة القاضي زي الجاهزةمكونات عسل تسقية لقيمات القاضيعجينة لقمة قاضي كرات لقيمات ذهبية بطريقة المحلات الوسوم

عجينة لقيمات القاضي أسرار كرات لقمة القاضي الذهبية وسر قرمشتها، لقمة القاضي من حلويات التي يتميز بها المطبخ الشرقي كحلى لذيذ مقرمش وسهل تحضير والمكونات متوفرة في كل منزل، وتعد لقيمات من حلويات المفضلة التي يتم تناولها بجانب القهوة أو الشاي تعزز من طعمها، ويمكن بعد أتباع كافة خطوات وأسرار لقيمات القاضي لن تحتاج إلى شراءها من المحلات مرة أخرى وتحصل على لقيمات هشة تبهر اسرتك وأصدقائك وتبعث الدفء والطاقة خاصة في فصل الشتاء. عجينة لقيمات قاضي وسر قرمشة كرات لقمة القاضي زي الجاهزة أحضر 2 كوب من دقيق. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة نشا. ملعقة صغيرة خميرة. ملعقة كبيرة من السكر. كوب وربع الكوب من الماء. للقلي كمية من الزيت. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. مكونات عسل تسقية لقيمات القاضي عدد 2 كوب سكر أبيض. كوب ونصف الكوب من السكر. ملعقة صغيرة عصير ليمون. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. عجينة لقمة قاضي كرات لقيمات ذهبية بطريقة المحلات في الخلاط الكهربائي نضع الدقيق مع ملح والنشا والسكر والخميرة والماء وتخفق بسرعة بطيئة لتكون عجينة شبه سائلة.

تسكب العجينة داخل وعاء ويغطى بورق النايلون وتترك بمكان دافئ حتى تختمر لمدة 2 ساعة حتى يختمر العجينة.

ثم تقلب العجينة برفق كل نصف ساعة أو كل ساعة أثناء التخمير وتغطى مرة أخرى لتستكمل عملية التخمير.

تلك الخطوة هامة حتى تجعل العجينة تختمر لسرعة وتكون كرات لقمة القاضي عشة من داخلها بها فقاعات هواء.

ثم بعد مرور مدة التخمير يضاف مقلاه عميقة ويضاف عليها زيت ويرفع على نار بحرارة متوسطة وعندما يسخن تهدئ الحرارة.

عن طريقة ملعقة صغيرة مدهونة بالزيت أخرجي كرات من العجينة أو ضعي العجينة في زجاجة وأحدثي يثقب في الغطاء.

وأنزلي بالعجينة في الزيت حتى تمتلأ المقلاة بكرات لقيمات القاضي وعند نزول العجينة في الزيت أجعلي حرارة هادئة حتى لا تحترق.

وقلبيها على جانبين حتى تأخذ كل كرات لقيمات لون ذهبي من الخارج مقرمش وترفع على مناديل مطبخ.

منها إلى شربات أو العسل لتسقية لقيمات القاضي لابد أن يكون العسل بارد ولقيمات القاضي ساخنة.

ثم تصفى من العسل وتوضع في طبق التقديم وتناولها مباشرة لإنه عندما تترك لقيمات قاضي تبرد يجعل قوامها طري. عجينة لقيمات قاضي وسر قرمشة كرات لقمة القاضي زي الجاهزةمكونات عسل تسقية لقيمات القاضيعجينة لقمة قاضي كرات لقيمات ذهبية بطريقة المحلات

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