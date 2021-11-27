احلى كفتة داوود باشا بطعم خرافي ولا اروع

احلى كفتة داوود باشا تعتبر من اجمل انواع الكفتة التي يمكن عمله في المنزل بخطوات سهلة وطريقة مميزة وتعد من افضل الوجبات الخفيفة التي يمكن عملها في معظم المناسبات والعزائم ويحب تناولها الصغار بشكل طبيعي وجميل وتحتوي علي مذاق ممتع وطعم رائع وقوام هش ولذيذ وتشتهر واكل الكفتة في مصر بشكل كبير للغاية وايضا تشتهر في السعودية ومعظم العربية ويمكن اعداد الكفتة بطرق مختلفة مثل الكفتة المشوية والكفتة بالأرز والكفتة بالفريك وطرق كثيرة للغاية واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ومقالنا هذا عن طريقة عمل احلى كفتة داوود باشا بطريفة مميزة للغاية.

مكونات احلى كفتة داوود باشا بطريقة مجربة ومضمونة

سوف نتعرف علي المكونات التي تتكون منها كفتة داوود باشا وهي كالتالي:-

نصف كيلو من اللحمة المفروم.

حبة من البصل مبشورة.

معلقة من الملح.

نصف معلقة من الكزبرة المطحون.

معلقة من الفلفل الأسود.

مكونات الصلصة.

كوبان من عصير الطماطم.

حبه من البصل مقطعه.

معلقة من الملح والفلفل.

كوب من الماء المغلي.

نصف معلقة من البابريكا.

ربع معلقة من البهارات.

معلقة كبيرة من الزيت.

مرقة دجاج.

معلقة كبيرة من الدقيق.

معلقة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم ابسط طريقة لتحضير كفتة داوود باشا في المنزل بطريقة مميزة ومضمونة وهي كالاتي:-

ثم نحضر اناء ونضع فيه اللحمة ونضيف عليها الملح والفلفل الاسود والكزبرة المطحون. وبعد ذلك نخلط المكونات جيدا حتي تتجانس المكونات. يتم إدخال الكفتة في الثلاجة لمدة تتراوح من بين نصف ساعة لي ساعة ثم نخرجها. ثم نقوم بتكوير الكفتة علي شكل كرات صغيرة حتي نفاذ الكمية. يتم وضع مقلاه علي النار ونضع بها زيت وننتظر حتي تسخن. ثم نقلي الكفتة وننتظر حتي تأخذ لون التحمير ثم نخرجها ونضعها جانبا لحين اعداد الصلصة.

طريقة تحضير الصلصة

يتم وضع الطاسه علي النار وبها زيت ونضف البصل ونقلب البصل حتي يذبل.

ثم نضع ننزل بعصير الطماطم وننتظر حتي يغلي ثم نسكب الخيط في الطاجن ونضيف كرات الكفتة.

يتم اضافة القليل من الملح والفلفل ومرق الدجاج والبابريكا والبهارات ثم نصف كوب الماء ونقلب المكونات جيدا ثم نترك الطاجن يغلي لمدة ربع ساعة.

ثم نشغل الفرن وننتظر حتي تسخن ونضيف الطاجن بداخلها ونتركه لمدة نصف ساعه ونخرجه.

ويقدم بجانبه الارز والبطاطس والمخلل ويقدم بألف هنا وشفا.

سر نجاح كفتة داوود باشا في المنزل بطريقة مميزة للغاية

سوف نتعرف علي بعض اسرار نجاح كفتة داوود باشا في المنزل وهي كالتالي:-