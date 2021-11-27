العيش الشامي الأبيض بالحليب بالقوام الطري وبكوبين حليب فقط

العيش الشامي الأبيض بالحليب ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيره كما أن العيش الشامي يؤكل مع العديد من الأطعمة ويفضله الكثيرين.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل العيش الشامي الأبيض بالحليب.

مكونات العيش الشامي الأبيض بالحليب

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

نصف كيلو من الدقيق

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض حبيبات.

رشة من الملح.

كوبين أو نصف لتر من الحليب.

ملعقتين من الزيت.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل العيش الشامي الأبيض بالحليب وطريقة تحضيره كالتالي: