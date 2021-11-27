العيش الشامي الأبيض بالحليب بالقوام الطري وبكوبين حليب فقط

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العيش الشامي الأبيض بالحليب ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيره كما أن العيش الشامي يؤكل مع العديد من الأطعمة ويفضله الكثيرين.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل العيش الشامي الأبيض بالحليب.مكونات العيش الشامي الأبيض بالحليب
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:
- نصف كيلو من الدقيق
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض حبيبات.
- رشة من الملح.
- كوبين أو نصف لتر من الحليب.
- ملعقتين من الزيت.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل العيش الشامي الأبيض بالحليب وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من الدقيق والخميرة الفورية والسكر والملح مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بإضافة الحليب إلى الدقيق بالتدريج على مرحلتين.
- ثم نقوم بإضافة ملعقتي الزيت ونعجن العجينة جيدا علي طاولة أو على الرخام لمدة عشر دقائق حتي نحصل علي ملمس ناعم للعجينة.
- بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة في إناء ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تختمر جيدا.
- وبعدما تمر المدة نقوم بتقطيع العجينة إلي كور بحجم الليمونة أو بحجم مناسب.
- ثم نقوم بتغطية كور العجين ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق.
- بعد ذلك نقوم بفرد كور العجين بسمك أقل من نصف ١سم.
- وبعدما ننتهي من فرد جميع الأرغفة نقوم بتغطيتهم لمدة ساعة حتي يختمروا جيدا.
- وبعدما تمر الساعة نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة، ثم نقوم بإدخال الأرغفة في الفرن حتي تتم تسويتهم.
- ثم يكون العيش الشامي بعد ذلك جاهز للاستخدام وللأكل وبالهناء والشفاء.
العيش الشامي الأبيض بالحليب ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيره كما أن العيش الشامي يؤكل مع العديد من الأطعمة ويفضله الكثيرين.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل العيش الشامي الأبيض بالحليب.مكونات العيش الشامي الأبيض بالحليب
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:
- نصف كيلو من الدقيق
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض حبيبات.
- رشة من الملح.
- كوبين أو نصف لتر من الحليب.
- ملعقتين من الزيت.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل العيش الشامي الأبيض بالحليب وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من الدقيق والخميرة الفورية والسكر والملح مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بإضافة الحليب إلى الدقيق بالتدريج على مرحلتين.
- ثم نقوم بإضافة ملعقتي الزيت ونعجن العجينة جيدا علي طاولة أو على الرخام لمدة عشر دقائق حتي نحصل علي ملمس ناعم للعجينة.
- بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة في إناء ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تختمر جيدا.
- وبعدما تمر المدة نقوم بتقطيع العجينة إلي كور بحجم الليمونة أو بحجم مناسب.
- ثم نقوم بتغطية كور العجين ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق.
- بعد ذلك نقوم بفرد كور العجين بسمك أقل من نصف ١سم.
- وبعدما ننتهي من فرد جميع الأرغفة نقوم بتغطيتهم لمدة ساعة حتي يختمروا جيدا.
- وبعدما تمر الساعة نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة، ثم نقوم بإدخال الأرغفة في الفرن حتي تتم تسويتهم.
- ثم يكون العيش الشامي بعد ذلك جاهز للاستخدام وللأكل وبالهناء والشفاء.
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