اصنعي أحلي فطيرة جلاش بالسكر أسرع فطيرة طاسة تقدميها لأطفالك في المنزل

تعتبر فطيرة جلاش بالسكر ، من أشهر وألذ وأسرع أنواع الحلويات التي يمكنك إعدادها بسرعة، وهي من أشهي الأكلات بالنسبة للبيت المصري، يمكنك إعدادها في المنزل بكل سهولة، لأنها حلوى للذيذة وسريعة التحضير، هي من أشهي وألذ أنواع المعجنات والمخبوزات السريعة، تحضر هذه الأكلة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة والخفيفة، لذلك ننصح جميع الأمهات بعمل هذه الفطيرة الشهية لأفراد أسرتك، يمكنك أيضاً تحضيرها في الصباح علي الإفطار، بجانب كوب من الحليب الساخن أو الشاي، هي تعتبر مغذية ومفيدة جداً، لأنها تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وهي من الأكلات التي يمكن تحضيرها في الرحلات أو للمدارس، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطيرة جلاش بالسكر.

مكونات عمل فطيرة جلاش بالسكر

هيا بنا نتعرف من خلال موقعنا هذا علي مقادير عمل هذه الحلوى السريعة وهي كما يلي:-

باكيت جلاش.

نصف كوب سمنة.

ربع كوب سكر بودرة.

نصف كوب من اللبن.

طريقة التحضير

تعرفي من هنا علي خطوات تحضير فطيرة جلاش بالسكر في المنزل بخطوات سهلة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بإحضار صينية مدهونة بالزبدة، ونبدأ بفرد طبقات الجلاش، وتدهن بالسمنة الذائبة. ثم توضع الطبقات فوق بعضها وتطبق علي أربع، ثم تدهن طاسة بالسمنة، وتوضع علي نار هادئة، ونضع بها الجلاش، حتي يحمر لونة من الوجهين. بعد ذلك يرش بالسكر، ثم نضيف له القليل من اللبن، حتي يصبح طري، ثم تقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل عجينة الجلاش في المنزل

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذه العجينة وهي كما يلي:-

نقوم بوضع كوب ونضف من الدقيق، في المضرب الكهربائي، ثم نضيف إلية رشة ملح، ويتم الخلط جيداً.

ثم نحضر بولة، ونضع فيها المكونات السائلة، نصف كوب من الماء، مع 2 معلقة كبيرة من الزيت، ونصف معلقة صغيرة خل، ونقلب حتي تختلط كل المكونات.

بعد كدة نضيف خليط المكونات السائلة، إلي خليط الدقيق والملح، في المضرب الكهربائي تدريجياً، مع الخفق علي سرعة بطيئة.

نستمر في العجن حتي نحصل علي عجينة لينة ومتماسكة، ثم نرفع العجين من المضرب الكهربائي، ونعجن عجينة الجلاش باليد علي سطح نظيف، مرشوش بالدقيق.

نشكل العجين علي هيئة كرة كبيرة، وتقسم إلي نصفين علي أن يقطع كل نصف، إلي 6 قطع متساوية.

ثم نفرد كل قطعة من العجين بالنشابة، حتي يصبح رقيقة جداً، ثم نرقق العجينة باليد، عن طريق شدها برفق وببطء.

بعد ذلك يتم الفصل بين رقائق العجين، بوضع قليل من الدقيق بينهم، ويراعي تغطيتها بفوطة نظيفة حتي لا تجف.

طريقة عمل صينية جلاش حلو

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الحلوى السريعة وهي كما يلي:-