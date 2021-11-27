حضري كيكة النعناع الهشة في المنزل لأفراد أسرتك مع أحلي كوب شاي

تعد كيكة النعناع الهشة ، من أنواع الحلويات الغريبة والجديدة، ومن نوع خاص للتحلية بعد وجبة الغداء، وهو كيك ذو مذاق للذيذ ورائع ومختلف عن باقي الكيك، يحضر في المنزل بكل سهولة وبساطة، وهناك كثير من الأشخاص يعشقونا هذا النوع من الكيك، لأنه يتمتع بمذاق النعناع الرائع والمختلف، وهو كيك مغذي ومفيد جداً، لأنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية، وهو يحتوي علي مكونات صحية مثل البيض والحليب، الغني بالكالسيوم والفيتامينات، حضري هذا الكيك لأفراد أسرتك أو للضيوف بجانب كوب من الشاي الساخن، يقدم هذا الكيك أيضاً في الكثير من المناسبات المختلفة، وهو كيك سهل وبسيط جداً وغير مكلف، سوف نقدم لكم مشاهدين الكرام طريقة عمل كيكة النعناع الهشة في المنزل.

مكونات عمل كيكة النعناع الهشة

من هنا تعرفي علي أبسط المقادير لعمل هذه الكيكة اللذيذة وهي كالاتي:-

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

كوب ونصف من الدقيق.

3 بيضات.

كوب من السكر.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

كوب من النعناع الطازج.

ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصودا.

طريقة التحضير

هناك خطوات سوف نتبعها لعمل أحلي كيكة نعناع هشة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به البيض والسكر، والحليب والزيت، والنعناع ويتم الخفق، حتي تمتزج المكونات جميعاً. ثم نحضر وعاء أخر، ونضع به باقي المكونات، مثل الدقيق وبكينج بودر، ونحركهم جيداً بالمعلقة مع بعض. بعد ذلك نسكب خليط البيض علي الدقيق، ويتم الخفق جيداً بواسطة المضرب اليد، حتي يتكون لدينا قوام متجانس. ثم نأخذ قالب مدهون بالزيت، ومغلف بالدقيق ونسكب فيه الخليط، وندخله فرن مسخن مسبقا،ً علي درجة حرارة 180 مئوية، ونركها لمدة ربع ساعة تقريباً، حتي تنضج تماماً. بعد ذلك نخرج الكيكة من الفرن ونتركها جانباً حتي تبرد، ثم نضع عليها صوص القشطة والنعناع، ونتركها في الثلاجة، حتي تبرد تماماً.

طريقة عمل صوص كيكة النعناع

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير صوص الكعكة وهي كالاتي:-