بدون حلة ضغط طريقة سحرية لتسوية اللحمة بسرعة الصاروخ هتبقي طرية زي الزبدة

اللحوم تدخل في عمل عدة أطباق مختلفة ومنها الطواجن ويمكن أيضا سلقها أو شويها وفي بعض الأوقات تواجه المرأة صعوبة في تسوية اللحم وتحتاج إلى وقت طويل على النار لكي ينضج، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم تسوية اللحم بسرعة بطرق مختلفة فتابعونا.

تليين قطعة اللحم:

تسوية اللحمة بسرعة

إذا أردت الحصول على لحم ناضج في وقت سريع يكون ذلك عن طريق تكسير الألياف العضلية باستخدام المطرقة ولكن يجب عدم طرقها بقوة حتى لا تتهشم وتصبح مهروسة، ويمكن أيضا عمل ثقوب صغيرة بها باستخدام السكين وبعد ذلك نقوم بعمل اللحمة بالطريقة المعتادة.

الليمون أو الخل:

توجد بعض المكونات التي تساعد على تسريع تسوية اللحمة ومنها الليمون أو الخل أو اللبن الرائب فهذه المكونات تعطي نكهة مميزة للحم وتساعد أيضا على تكسير البروتينات القاسية ولذلك ينصح بنقع اللحمة في أي من المكونات السابقة لمدة 30 دقيقة حتى تنضج سريعا.

نواة البلح:

منذ قديم الزمان كان يستخدم الأجداد نواة البلح في ماء السلق لتسريع تسوية اللحمة وأثبتت هذه الطريقة نتائج فعالة حيث تقوم بتقليل وقت السوا إلى النصف.

نقع اللحم في الملح:

يساعد الملح على التخلص من الرطوبة التي توجد في الملح ولذلك ينصح بنقع اللحم في كمية في مناسبة من اللحم الخشن لمدة 30 دقيقة ثم تطهي بالطريقة المعتادة.

يجب استخدام درجة حرارة مناسبة على حسب نوع اللحم لأن بعض اللحوم تختلف في درجة طهيها عن الأنواع الأخرى.

يجب إعطاء اللحم الوقت الكافي حتى ينضج واحرصي على سلق أو طهي اللحم على درجة حرارة متوسطة حتى تتحفظ بالعناصر الغذائية الموجودة بداخلها.

قبل طهي اللحم ينصح بنقعه في أحد التتبيلات ومن الأفضل أن يتم تركها منقوعة لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نقوم بتجفيفها باستخدام مناديل ورقية.

ينصح بإخراج اللحم من الثلاجة قبل طهيه بنصف ساعة يجب أن يكون في درجة حرارة الغرفة ثم نسخن مقلاة على النار بها ملعقة من الزيت ونشوح اللحم بها.

بعد تسوية اللحم والتأكد من تمام نضجها ينصح بعدم تقديمها لمدة فورا حتى تظل محتفظة بالسوائل التي توجد بداخلها.

أسرار سلق اللحم اللذيذ