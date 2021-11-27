محشي الكرنب الاصلي الفلاحي المصري حضريها بكل تكاته

محشي الكرنب المصري، يعتبر محشي الكرنب من أكثر المأكولات الشعبية المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويكثر تحضيرها في فصل الشتاء، فمحشي الكرنب من الوجبات المفضلة عند البعض نظرًا لمذاقها الشهي وطريقة تحضيرها السهلة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير محشي الكرنب في المنزل. مكونات ومقادير محشي الكرنب المصري: مكونات ومقادير محشي الكرنب المصري: يتم تحضير محشي الكرنب المصري بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير محشي الكرنب المصري بكل تكاته وأسراره: حضري رأس من الكرنب.

كأسان من الأرز.

ثمرتان من البصل المفروم.

حزمة كبيرة من الكزبرة.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الشبت.

ثلاثة ثمرات من الطماطم ومقطعة إلى قطع صغيرة.

خمسة ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الكمون.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان من مرق الدجاج.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة. خطوات تحضير محشي الكرنب المصري في المنزل: خطوات تحضير محشي الكرنب المصري في المنزل: يتم تحضير محشي الكرنب المصري الأصلي في المنزل بخطوات سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير محشي الكرنب في المنزل: الحصول على الأرز ونقعه في كمية من المياه لمدة نصف ساعة. الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من الأرز المنقوع مع البصل والكزبرة وباقي البهارات ويتم التقليب لحين أن يختلطوا. بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم ملئه بالمياه ثم تركه على النار لحين الغليان ثم يتم وضع فيه أوراق الكرنب ويتم غليه في المياه. بعد ذلك يتم إخراج الأورق وفردها لحين أن تبرد ثم يتم تقطيعها إلى قطع حجمها متوسط. الحصول على أوراق الكرنب ويتم وضع فيها حشوة الأرز ثم يتم لفها على هيئة أصابع مع الغلق ويتم تكرار تلك الخطوات لحين الانتهاء من الكمية. يتم ترتيب أصابع محشي الكرنب في حلة عميقة حتى تنتهي من الكمية كلها. يتم رفع الإناء على النار ويتم تقليب فيه كلًا من البصل والثوم في الزيت وتركه لحين أن يذبل. يتم إضافة صلصلة الطماطم ومكعبات الطماطم والملح والكمون ومكعبات مرق الدجاج ثم يتم إضافة كمية من المياه إلى ذلك الخليط. الوسوم

محشي الكرنب المصري، يعتبر محشي الكرنب من أكثر المأكولات الشعبية المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويكثر تحضيرها في فصل الشتاء، فمحشي الكرنب من الوجبات المفضلة عند البعض نظرًا لمذاقها الشهي وطريقة تحضيرها السهلة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير محشي الكرنب في المنزل. مكونات ومقادير محشي الكرنب المصري: مكونات ومقادير محشي الكرنب المصري: يتم تحضير محشي الكرنب المصري بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير محشي الكرنب المصري بكل تكاته وأسراره: حضري رأس من الكرنب.

كأسان من الأرز.

ثمرتان من البصل المفروم.

حزمة كبيرة من الكزبرة.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الشبت.

ثلاثة ثمرات من الطماطم ومقطعة إلى قطع صغيرة.

خمسة ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الكمون.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان من مرق الدجاج.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة. خطوات تحضير محشي الكرنب المصري في المنزل: خطوات تحضير محشي الكرنب المصري في المنزل: يتم تحضير محشي الكرنب المصري الأصلي في المنزل بخطوات سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير محشي الكرنب في المنزل: الحصول على الأرز ونقعه في كمية من المياه لمدة نصف ساعة. الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من الأرز المنقوع مع البصل والكزبرة وباقي البهارات ويتم التقليب لحين أن يختلطوا. بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم ملئه بالمياه ثم تركه على النار لحين الغليان ثم يتم وضع فيه أوراق الكرنب ويتم غليه في المياه. بعد ذلك يتم إخراج الأورق وفردها لحين أن تبرد ثم يتم تقطيعها إلى قطع حجمها متوسط. الحصول على أوراق الكرنب ويتم وضع فيها حشوة الأرز ثم يتم لفها على هيئة أصابع مع الغلق ويتم تكرار تلك الخطوات لحين الانتهاء من الكمية. يتم ترتيب أصابع محشي الكرنب في حلة عميقة حتى تنتهي من الكمية كلها. يتم رفع الإناء على النار ويتم تقليب فيه كلًا من البصل والثوم في الزيت وتركه لحين أن يذبل. يتم إضافة صلصلة الطماطم ومكعبات الطماطم والملح والكمون ومكعبات مرق الدجاج ثم يتم إضافة كمية من المياه إلى ذلك الخليط.

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