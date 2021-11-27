سر طريقة عمل اللفت المخلل المقرمش اللذيذ مثل أشهر المحلات

تبحث الكثير من السيدات ربات المنزل عن طريقة عمل المخلات المختلفة والمتنوعة، حيث يعتبر مخلل اللفت من أنواع المخلات المفضلة لدى الكثيرون وخصوصا في هذه الفترة الحالية فصل الشتاء، وتتناول اللفت المخلل جانب الأطباق الغذاء أو الإفطار التي تعمل فتح الشهية بطعمه اللذيذ والشهي، ويحتوى على عناصر وفيتامينات متعدده لجسم الإنسان، ولذلك من خلال موقع ثقفني نقدك لكم طريقة عمل المخلل اللفت المقرمش بمذاق لا يقاوم في البيت بمكونات بسيطة. طريقة عمل اللفت المخلل المقرمش مكونات: كمية حلوة من اللفت.

أوراق لفت أخضر

ثلاثة أكواب من الماء.

نصف كوب خل أبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض. طريقة تحضير اللفت المخلل المقرمش نحضر وعاء كبير على النار ونسكب فيه الماء حتي يغلي، ثم نضع الملح والخل والسكر ونقلب المكونات جيداً في الماء ثم يرفع من على النار. بعد ذلك نقطع اللفت إلى أصابع أو شرائح صغيرة حسب الرغبة ،ونضعها في زجاجه عميقه مع أوراق اللفت الأخضر ونضع مع الزجاجة اللفت القليل من البنجر ونسكب المكونات الماء والخل والملح والسكر فوق اللفت ونقلب المكونات جيداً، ونقوم بالغلق البرطمان جيداً ونضع لمدة 4 أيام حتي ينضج، ويستخدم ويقدم مع الأطباق الرئيسية طريقة عمل مخلل الجزر مكونات: ربع كيلو جزر مقشر.

3 ملاعق كبيرة خل.

رأس ثوم.

3 أوراق غار.

الفلفل الحار.

ملعقة كبيرة ملح.

2 كوب ماء. طريقة تحضير مخلل الجزر نقوم بتقطيع الجزر إلى أصابع أو شرائح باستخدام القطاعة المخلل. ونقوم بالقطع الثوم إلى قطع متوسطة، ثم نحضر برطمان ونضع فيه الجزر والثوم بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف الماء والخل والملح وروق الغار والفلفل ونقلب المكونات مع بعضها ونضيف محلول المخلل الجزر إلى البرطمان ونخلط المكونات مع بعضها ويغلق بعد ذلك تترك برطمان مخلل الجزر لمدة أسبوع حتي يصبح جاهزاً للاستخدام. فوائد مخلل اللفت المقرمش: يساعد على حماية الجسم من أمراض الرئة مثل الربو وغيرها. يتحسن التنفس لدى الإنسان. يحمي من هشاشة العظام لاحتوائه على الكالسيوم يحمي من الأمراض السرطان والأورام لاحتوائه على مضاد الأكسدة يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي، ويساعد على التخلص من الوزن الزائد وإزالة السموم من الجسم مكونات:مكونات: الوسوم

تبحث الكثير من السيدات ربات المنزل عن طريقة عمل المخلات المختلفة والمتنوعة، حيث يعتبر مخلل اللفت من أنواع المخلات المفضلة لدى الكثيرون وخصوصا في هذه الفترة الحالية فصل الشتاء، وتتناول اللفت المخلل جانب الأطباق الغذاء أو الإفطار التي تعمل فتح الشهية بطعمه اللذيذ والشهي، ويحتوى على عناصر وفيتامينات متعدده لجسم الإنسان، ولذلك من خلال موقع ثقفني نقدك لكم طريقة عمل المخلل اللفت المقرمش بمذاق لا يقاوم في البيت بمكونات بسيطة. طريقة عمل اللفت المخلل المقرمش مكونات: كمية حلوة من اللفت.

أوراق لفت أخضر

ثلاثة أكواب من الماء.

نصف كوب خل أبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض. طريقة تحضير اللفت المخلل المقرمش نحضر وعاء كبير على النار ونسكب فيه الماء حتي يغلي، ثم نضع الملح والخل والسكر ونقلب المكونات جيداً في الماء ثم يرفع من على النار. بعد ذلك نقطع اللفت إلى أصابع أو شرائح صغيرة حسب الرغبة ،ونضعها في زجاجه عميقه مع أوراق اللفت الأخضر ونضع مع الزجاجة اللفت القليل من البنجر ونسكب المكونات الماء والخل والملح والسكر فوق اللفت ونقلب المكونات جيداً، ونقوم بالغلق البرطمان جيداً ونضع لمدة 4 أيام حتي ينضج، ويستخدم ويقدم مع الأطباق الرئيسية طريقة عمل مخلل الجزر مكونات: ربع كيلو جزر مقشر.

3 ملاعق كبيرة خل.

رأس ثوم.

3 أوراق غار.

الفلفل الحار.

ملعقة كبيرة ملح.

2 كوب ماء. طريقة تحضير مخلل الجزر نقوم بتقطيع الجزر إلى أصابع أو شرائح باستخدام القطاعة المخلل. ونقوم بالقطع الثوم إلى قطع متوسطة، ثم نحضر برطمان ونضع فيه الجزر والثوم بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف الماء والخل والملح وروق الغار والفلفل ونقلب المكونات مع بعضها ونضيف محلول المخلل الجزر إلى البرطمان ونخلط المكونات مع بعضها ويغلق بعد ذلك تترك برطمان مخلل الجزر لمدة أسبوع حتي يصبح جاهزاً للاستخدام. فوائد مخلل اللفت المقرمش: يساعد على حماية الجسم من أمراض الرئة مثل الربو وغيرها. يتحسن التنفس لدى الإنسان. يحمي من هشاشة العظام لاحتوائه على الكالسيوم يحمي من الأمراض السرطان والأورام لاحتوائه على مضاد الأكسدة يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي، ويساعد على التخلص من الوزن الزائد وإزالة السموم من الجسم مكونات:مكونات:

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