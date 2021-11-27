اصنعي الغريبة الهشة وزينيها بالفستق والكاكاو بمذاق لذيذ ورائع 

تعتبر الغريبة الهشة، من أنواع البسكويت والحلويات اللذيذة التي يحبها الكثير وهي من أكثر الحلويات انتشار في أغلب البلاد العربية، لأنها تتميز بمذاقها الهش اللذيذ، كما أنها نوع من أنواع كعك العيد اللذيذ التي تسعي كل أم علي تقديمه لضيوفها وأطفالها في العيد بدلاً من شرائها من الخارج لتوفير المال والمحافظة علي صحة أطفالهم، كما أنها يتم تحضيرها في المنزل بمذاق طيب ورائحة جميل، وهي أيضاً من الوصفات السهلة في التحضير حيث يمكن تحضيرها بطرق مختلفة وتتميز بسهولة تحضيرها وهي لا تحتاج إلي مجهود ولا وقت، ومكوناتها متوفرة في كل منزل ويمكن تزينها بإضافة الكاكاو علي قطعة من العجين أو بالفستق وبعض أنواع المكسرات حسب الرغبة، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الغريبة الهشة بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل الغريبة الهشة بالمنزل

سوف نتعرف على المكونات بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

كوب من السمنة.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة فانيليا.

بياض بيضة.

للتزين

ملعقة صغيرة كاكاو.

فستق.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عمل الغريبة الهشة بكل سهولة وبساطة وهي كالآتي:-

نحضر وعاء كبير ونضع السمنة والسكر ويتم الخفق بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي لمدة لا تزيد عن 10 دقائق حتي يصبح لونه فاتحاً. يضاف الدقيق المنخول تدريجياً ويخلط حتي يمتزج مع السمنة والسكر حتي نحصل على عجينة هشة متماسكة. ثم بعد ذلك نقوم بوضع بياض البيض والفانيليا ويتم العجن حتي نحصل على عجينة ناعمة وطرية. تغلف العجينة بكيس بلاستيك وتترك حتي ترتاح في الوعاء لمدة ١٠ دقائق، ثم نشكل العجينة على شكل كرات صغيرة ونضغط عليها في المنتصف ونضع حبة من الفستق في المنتصف.

طريقة تزين الغريبة بالكاكاو

يمكن تزينها بالفستق كما في السابق أو بالكاكاو وذلك باتباع الآتي:ـ

نأخذ جزء من العجينة حوالي ثلث العجينة، ثم نضيف إليه ملعقة من الكاكاو ونعجن المكونات معاً حتي يختفي الكاكاو تماماً، ثم يتم تشكيلها إلي كرات صغيرة جداً تشبه حبات الفول السوداني. ثم نقوم بتشكيل باقي العجينة إلي كرات صغيرة في الحجم مع الضغط عليها في المنتصف، ثم نضع كرات الكاكاو الصغيرة في المنتصف. ثم نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة، ثم نرص العجين في الصينية.

طريقة التسوية

يتم تسوية العجين في كلتا الحالتين كالآتي:ـ