أسرع طريقة لعمل بسكويت الفانيليا من المنزل بمكونات اقتصادية بدون بيض

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بسكويت الفانيليا من أشهى و ألذ أنواع البسكويت التي تنال على إعجاب الجميع الصغير والكبير، من منا لا يرغب في تناول بسكويت الفانيليا المميز الذي يقدم بطرق عديدة كما أنه يوجد به حشوات مختلفة من منا لا يتناول بسكويت الفانيليا منذ الصغر واليوم سوف نقوم بتحضيره داخل المنزل بطريقة مميزة جداً، يمكن ان نقوم بتناوله في وجبة الإفطار أو يمكن ايضا نقوم بتقديم اثناء ذهابهم للمدارس، أو يمكن ان نقوم بتقديم للضيوف فهو لديه العديد من الطرق للتقديم.مقادير بسكويت بالفانيليا
لا يحتاج بسكويت الفانيليا إلى مكونات كثيرة أو باهظة الثمن فمن المؤكد أن جميع مكوناتها متوفرة في خزانة المطبخ، وإليكم المكونات وهي:
- 2 كوب من الدقيق الفاخر المنخول.
- خمس ملاعق كبار من النشا.
- كوب الا ربع من الزبدة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت الذرة أو النباتي.
- كوب ونصف من السكر البودر.
- معلقة من الحليب البودر.
- ثلاثة ملاعق من الفانيليا السائلة.
- باكو من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
سنقدم لكم أسهل وأسرع وأبسط طريقة لتحضير بسكويت الفانيليا، ستحصلين على بسكويت أحلى من الجاهزة، وخطوات التحضير هي:
- نبدأ بضرب السكر جيدا مع الفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي.
- عندما يذوب تماما نقوم بإضافة الحليب البودر ونستمر في الخفق مرة ثانية.
- نخلط النشا والدقيق والفانيليا والبيكنج باودر.
- كل هذه المكونات نقوم بخلط جيداَ.
- بعد ذلك يمكننا أيضا أن نقوم في إضافة هذه العجينة في وعاء واسع آخر.
- نتركها لكي ترتاح لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- بعد انتهاء هذه المدة نبدأ بفرد العجينة باستخدام النشابة.
- يفضل ان نقوم بوضع العجينة في كيس شفاف من البلاستيك.
- نقوم بتقطيعها بالطريقة التي يرغب فيه ابنائنا على اشكال وردة أو فراشة.
- ثم بعد ذلك نقوم برصها في الصينية.
- نبدأ بتشغيل الفرن على درجة حرارة منخفضة.
- نقوم بإدخال هذه الصينية في الفرن ننتظر لمدة 15 دقيقة.
- ثم نقوم باخراج بسكويت الفانيليا بعد تمام تسويتة و الحصول على لون ذهبي، ثم تقدم للطعام.
- ولكن إذا رغب ابنائنا في تحضير بسكويت بالشيكولاته يمكن أن نقوم بإضافة ملعقتين من الكاكاو على هذه المكونات التي تحدثنا عنها.
الوسوم
بسكويت الفانيليا من أشهى و ألذ أنواع البسكويت التي تنال على إعجاب الجميع الصغير والكبير، من منا لا يرغب في تناول بسكويت الفانيليا المميز الذي يقدم بطرق عديدة كما أنه يوجد به حشوات مختلفة من منا لا يتناول بسكويت الفانيليا منذ الصغر واليوم سوف نقوم بتحضيره داخل المنزل بطريقة مميزة جداً، يمكن ان نقوم بتناوله في وجبة الإفطار أو يمكن ايضا نقوم بتقديم اثناء ذهابهم للمدارس، أو يمكن ان نقوم بتقديم للضيوف فهو لديه العديد من الطرق للتقديم.مقادير بسكويت بالفانيليا
لا يحتاج بسكويت الفانيليا إلى مكونات كثيرة أو باهظة الثمن فمن المؤكد أن جميع مكوناتها متوفرة في خزانة المطبخ، وإليكم المكونات وهي:
- 2 كوب من الدقيق الفاخر المنخول.
- خمس ملاعق كبار من النشا.
- كوب الا ربع من الزبدة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت الذرة أو النباتي.
- كوب ونصف من السكر البودر.
- معلقة من الحليب البودر.
- ثلاثة ملاعق من الفانيليا السائلة.
- باكو من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
سنقدم لكم أسهل وأسرع وأبسط طريقة لتحضير بسكويت الفانيليا، ستحصلين على بسكويت أحلى من الجاهزة، وخطوات التحضير هي:
- نبدأ بضرب السكر جيدا مع الفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي.
- عندما يذوب تماما نقوم بإضافة الحليب البودر ونستمر في الخفق مرة ثانية.
- نخلط النشا والدقيق والفانيليا والبيكنج باودر.
- كل هذه المكونات نقوم بخلط جيداَ.
- بعد ذلك يمكننا أيضا أن نقوم في إضافة هذه العجينة في وعاء واسع آخر.
- نتركها لكي ترتاح لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- بعد انتهاء هذه المدة نبدأ بفرد العجينة باستخدام النشابة.
- يفضل ان نقوم بوضع العجينة في كيس شفاف من البلاستيك.
- نقوم بتقطيعها بالطريقة التي يرغب فيه ابنائنا على اشكال وردة أو فراشة.
- ثم بعد ذلك نقوم برصها في الصينية.
- نبدأ بتشغيل الفرن على درجة حرارة منخفضة.
- نقوم بإدخال هذه الصينية في الفرن ننتظر لمدة 15 دقيقة.
- ثم نقوم باخراج بسكويت الفانيليا بعد تمام تسويتة و الحصول على لون ذهبي، ثم تقدم للطعام.
- ولكن إذا رغب ابنائنا في تحضير بسكويت بالشيكولاته يمكن أن نقوم بإضافة ملعقتين من الكاكاو على هذه المكونات التي تحدثنا عنها.
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