أسرع طريقة لعمل بسكويت الفانيليا من المنزل بمكونات اقتصادية بدون بيض

بسكويت الفانيليا من أشهى و ألذ أنواع البسكويت التي تنال على إعجاب الجميع الصغير والكبير، من منا لا يرغب في تناول بسكويت الفانيليا المميز الذي يقدم بطرق عديدة كما أنه يوجد به حشوات مختلفة من منا لا يتناول بسكويت الفانيليا منذ الصغر واليوم سوف نقوم بتحضيره داخل المنزل بطريقة مميزة جداً، يمكن ان نقوم بتناوله في وجبة الإفطار أو يمكن ايضا نقوم بتقديم اثناء ذهابهم للمدارس، أو يمكن ان نقوم بتقديم للضيوف فهو لديه العديد من الطرق للتقديم.

لا يحتاج بسكويت الفانيليا إلى مكونات كثيرة أو باهظة الثمن فمن المؤكد أن جميع مكوناتها متوفرة في خزانة المطبخ، وإليكم المكونات وهي:

2 كوب من الدقيق الفاخر المنخول.

خمس ملاعق كبار من النشا.

كوب الا ربع من الزبدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت الذرة أو النباتي.

كوب ونصف من السكر البودر.

معلقة من الحليب البودر.

ثلاثة ملاعق من الفانيليا السائلة.

باكو من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

سنقدم لكم أسهل وأسرع وأبسط طريقة لتحضير بسكويت الفانيليا، ستحصلين على بسكويت أحلى من الجاهزة، وخطوات التحضير هي: