فطائر محشية باللحم المفروم والجبن مورقة وهشة وبنكهة مميزة وشهية جداً

فطائر محشية باللحم المفروم والجبن ، من المعجنات والمخبوزات الرئيسية اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الغداء أو العشاء، ويعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها، فهي غير مكلفة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ولذيذ وغير تقليدي في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا يبحثون عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر محشية باللحم المفروم والجبن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر محشية باللحم المفروم والجبن

تتكون فطائر محشية باللحم المفروم والجبن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

نصف كيلو دقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف ماء.

زبدة أو سمنة لدهن الفطائر.

مقادير الحشو

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ملعقة كبيرة من السمن.

حبة بصلة كبيرة مبشورة.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

فلفل ألوان مفروم ناعم.

نصف كوب ماء.

ملح (الكمية حسب الرغبة).

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

مقادير الوجه

صفار بيضة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

حبة البركة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر محشية باللحم المفروم والجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

تحضير العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف الماء ونعجن جيداً باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها، ثم نتركها ترتاح لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة.

تحضير الحشو

نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها السمنة والبصل المبشور ونقلب باستمرار حتى تذبل.

ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها.

ثم نضيف البابريكا والزنجبيل والفلفل الأسود والقرفة وجوز الطيب، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نضيف الفلفل الألوان المفروم ناعم ونقلبهم قليلاً.

ثم نضيف الماء ونغطي المقلاة ونترك اللحمة حتى تنضج.

ثم نضيف الملح ونقلبهم، ثم نرفع الحشو من على النار.

بعد ذلك نحضر صينية وندهنها بالزيت.

ثم نقسم العجينة بعدما ارتاحت إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم ندهن وجه الفطائر بالزيت ونغطيهم بكيس بلاستيك، ثم نتركهم لمدة 10 دقائق.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

بعد ذلك نفرد كل كرة باليد، ثم بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بسمك رقيق جدا، ونرش على وجه العجينة أيضاً دقيق.

ثم ندهن الفطيرة بالسمنة او الزبدة، ثم نقوم بثني الطرفين فوق بعض، ثم ندهنها بالزبدة أيضاً، ثم نضع فوقها مقدار من حشوة اللحم طولياً، ثم جبنة موزاريلا مبشورة، ثم نلفها رول، ثم نلف الفطيرة حلزوني، ونضعها في الصينية.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار بيضة وحليب ونقطة خل، ثم نخلطهم جيدا.

ثم ندهن وجه الفطائر بخليط البيض، ثم نرش على الوجه القليل من حبة البركة.