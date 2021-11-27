بخطوات سهلة وبمقادير مظبوطة حضري القرص الطرية الفلاحي الأصلية بطعم وريحة زمان

القرص الطرية الهشة تعد من ألذ أنواع القرص على الإطلاق، لأنها تتميز بمذاق هش ورائع، تجعل كل الأشخاص يحبونها، خاصة الأطفال، كما يجعل جميع الأمهات تقوم بتحضيرها كثيرا، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل القرص الطرية الهشة في المنزل. طريقة القرص الطرية الفلاحي طريقة القرص الطرية الفلاحي المكونات كيلو وربع من الدقيق الأبيض.

750 جرام من الزبادي.

15 جرام خميرة فورية.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

120 جرام من الزبدة.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

نصف لتر من الحليب الفاتر.

50 جرام من السمسم. طريقة التحضير امزجي الخميرة مع مقدار الماء، وربع مقدار الحليب، والسكر جيدا، ثم اتركيهم لمدة 7 دقائق حتى يتفاعل الخليط. ضيفي الزبدة، ومقدار الدقيق، والملح فوق خليط الخميرة، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض لمدة 6 دقائق. اسكبي الزبادي وباقي المكونات فوق خليط الدقيق، ثم اعجني المكونات لمدة ربع ساعة، حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. ضعي العجينة في وعاء محكم الغلق، ثم اتركيها جانبا لمدة ربع ساعة حتى تختمر. طريقة تشكيل عجين القرص قومي بوضع العجينة على منضدة نظيفة، ثم قومي بفردها بواسطة النشابة، ثم قسميها إلى عدة دوائر متساوية الحجم، بواسطة القطاعة. ثم رصي دوائر العجين بالصواني، ثم زينيها بالسمسم، ثم ضعيه جانبا لمدة 60 دقيقة قبل خبزها. قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم ضعي به صواني العجين، ثم اتركيهم لمدة ربع ساعة، حتى تنضج وتصبح القرص الطرية الهشة جاهزة للتقديم. طريقة عمل القرص الطرية للشيف سالي فؤاد طريقة التحضيرطريقة تشكيل عجين القرصطريقة عمل القرص الطرية للشيف سالي فؤاد المقادير كوبان ونصف من الطحين.

كوب صغير من الزبدة.

2 ملعقة صغيرة من القشطة.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

ملعقتان من السكر.

10 جرام خميرة فورية.

كأس وربع من الحليب الفاتر. طريقة التحضير امزجي الخميرة مع الحليب، والسكر جيدا، ثم اتركيهم لمدة عشر دقائق حتى يتفاعل الخليط. بعد ذلك ضيفي باقي المكونات إلى خليط الحليب، ثم اعجني جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى تتكون عجينة متماسكة. قسمي العجينة إلى عدة كرات متساوية الحجم، ثم قومي بفردها، ثم رصيها في قوالب حرارية، ثم اتركيها جانبا حتى تتخمر. طريقة التحضير الوسوم

القرص الطرية الهشة تعد من ألذ أنواع القرص على الإطلاق، لأنها تتميز بمذاق هش ورائع، تجعل كل الأشخاص يحبونها، خاصة الأطفال، كما يجعل جميع الأمهات تقوم بتحضيرها كثيرا، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل القرص الطرية الهشة في المنزل. طريقة القرص الطرية الفلاحي طريقة القرص الطرية الفلاحي المكونات كيلو وربع من الدقيق الأبيض.

750 جرام من الزبادي.

15 جرام خميرة فورية.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

120 جرام من الزبدة.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

نصف لتر من الحليب الفاتر.

50 جرام من السمسم. طريقة التحضير امزجي الخميرة مع مقدار الماء، وربع مقدار الحليب، والسكر جيدا، ثم اتركيهم لمدة 7 دقائق حتى يتفاعل الخليط. ضيفي الزبدة، ومقدار الدقيق، والملح فوق خليط الخميرة، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض لمدة 6 دقائق. اسكبي الزبادي وباقي المكونات فوق خليط الدقيق، ثم اعجني المكونات لمدة ربع ساعة، حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. ضعي العجينة في وعاء محكم الغلق، ثم اتركيها جانبا لمدة ربع ساعة حتى تختمر. طريقة تشكيل عجين القرص قومي بوضع العجينة على منضدة نظيفة، ثم قومي بفردها بواسطة النشابة، ثم قسميها إلى عدة دوائر متساوية الحجم، بواسطة القطاعة. ثم رصي دوائر العجين بالصواني، ثم زينيها بالسمسم، ثم ضعيه جانبا لمدة 60 دقيقة قبل خبزها. قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم ضعي به صواني العجين، ثم اتركيهم لمدة ربع ساعة، حتى تنضج وتصبح القرص الطرية الهشة جاهزة للتقديم. طريقة عمل القرص الطرية للشيف سالي فؤاد طريقة التحضيرطريقة تشكيل عجين القرصطريقة عمل القرص الطرية للشيف سالي فؤاد المقادير كوبان ونصف من الطحين.

كوب صغير من الزبدة.

2 ملعقة صغيرة من القشطة.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

ملعقتان من السكر.

10 جرام خميرة فورية.

كأس وربع من الحليب الفاتر. طريقة التحضير امزجي الخميرة مع الحليب، والسكر جيدا، ثم اتركيهم لمدة عشر دقائق حتى يتفاعل الخليط. بعد ذلك ضيفي باقي المكونات إلى خليط الحليب، ثم اعجني جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى تتكون عجينة متماسكة. قسمي العجينة إلى عدة كرات متساوية الحجم، ثم قومي بفردها، ثم رصيها في قوالب حرارية، ثم اتركيها جانبا حتى تتخمر. طريقة التحضير

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