أفضل كريم تبيض طبيعي من النشا وكريم جليسوليد للترطيب وتفتيح الأماكن الداكنة

كريم تبيض طبيعي من النشا وكريم جليسوليد، تبحث الكثيرات من النساء والفتيات عن أفضل كريم تبييض طبيعي للبشرة، والتخلص من اسمرار وعيوب البشرة الشائعة، وبعد إجراء العديد من التجارب تم اختيار كريم النشا ومرهم الجليسوليد كواحد من أفضل الكريمات الطبيعية التي تعالج الكثير من مشاكل البشرة التي تؤثر على جمالها ونضارتها، حيث يساهم في ترطيب وتغذية البشرة والعمل على تفتيحها وتوحيد لونها، والعمل على إزالة البقع الداكنة وآثار البثور السوداء وحب الشباب، ولذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال كيفية تحضير كريم النشا وكريم جليسوليد لتفتيح البشرة.

كريم تبيض طبيعي من النشا وكريم جليسوليد

عندما يضاف كريم جليسوليد مع دقيق النشا يعد من أقوى الخلطات الطبيعية التي تساهم في تفتيح بشرة الجلد وإزالة الاسمرار عنها، والتخلص من البقع الداكنة، كما أن هذه الخلطة تعزز من تبييض مناطق الجسم المختلفة منها منطقة تحت الإبط والمناطق الحساسة، وكذلك تبييض الركبتين والكوعين واليدين والقدمين، حيث تعد الوصفات الطبيعية من أفضل أنواع الوصفات والكريمات التي تعطي نتيجة فعالة ومرضية للشخص، بدلاً من استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة على فترات، فيمكن تحضير هذه الخلطة من خلال ما يلي:

مكونات الكريم

ملعقتين كبيرتين من كريم الجليسوليد.

ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

فنجان صغير من زيت الزيتون.

عصير ليمونه واحدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

خطوات عمل الكريم

تحضير بوله صغيرة ويخلط فيها النشا والفازلين وكريم جليسوليد.

إضافة ماء الورد والليمون وزيت الزيتون إلى المكونات، ثم يتم خلطهم مع بعض جيداً.

تنظيف البشرة جيداً بالغسول الخاص بها، ثم تجفف بواسطة منشفة نظيفة.

توزيع مكونات الكريم على البشرة وتدليكها برفق.

ترك الكريم على البشرة لمدة ساعة كاملة، ثم يغسل الوجه بماء فاتر.

لابد من غسل البشرة جيداً لكي تكون نظيفة خالية من الأتربة والأوساخ العالقة في طبقات الجلد.

استخدام الكريم قبل النوم ثلاث مرات في الأسبوع.

يمكن وضع الكريم في الأماكن الحساسة وفي الكوعين والركبتين واليدين والرجلين.

نصائح قبل استخدام كريم جليسوليد مع النشا