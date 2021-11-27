طريقة عمل المشروب الشتوي المفضل السحلب بالنشا بطعم ومذاق لذيذ جداً

يعتبر فصل الشتاء هو فصل الشقيع والبرودة، لذلك تبحث الكثير من الناس على اللجوء إلى بعض الأشياء التي تعمل تدفئة الجسم من هذا السقيع من حيث الملابس والمشروبات المستخدمة في التدفئة، حيث يوجد الكثير من المشروبات المتداولة في فصل الشتاء ومنها مشروب السحلب والكاكاو وغيرها من المشروبات الأخري، حيث يعتبر السحلب من أكثر المشروبات التي يقوم غالبية الناس بشربها خاصة في فصل الشتاء، نظرا لطعمه الجميل الجذاب والرائع، حيث يعتبر السحلب من أكثر المشروبات التي لها القدرة العالية علي تدفئة الجسم تماما، حيث يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل السحلب بنفس الطريقة التي يتناولونه في بعض الكافيهات. طريقة عمل مشروب السحلب طريقة عمل مشروب السحلب المكونات ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة السحلب.

كوب صغير أو الكوب الذي ترغبين به من الماء.

كمية من السكر علي حسب رغبتك.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من المكسرات.

ملعقة واحدة صغيرة من جوز الهند. طريقة التحضير قومي بتحضير إناء وضعيه علي نار هادئة جدا، ثم ضعي به كوب من الماء وضيفي إليه ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة السحلب.

بعد إضافة السحلب مع الماء قومي بتقليب هذين المكونين مع بعضهما جيدا حتى لا تتكون اي تكتلات من بودرة السحلب في الماء مما تجعله بطعم غير مقبول، لذلك ننصح بتقليبه جيدا.

ثم نضيف إلى السحلب والماء كمية من السكر علي حسب رغبتك ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة من جوز الهند وملعقة واحدة صغيرة من النشا، ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا ببعضهما حتي يتم ذوبان السكر مع هذه المكونات.

بعد تقليب هذه المكونات ببعضها جيدا، نقوم بترك هذا الإناء علي النار الهادئة مع المداومة علي التقليب، ولا نرفعه من علي النار إلا بعد أن يتم الحصول علي قوام كثيف ومناسب.

بعد الحصول علي قوام كثيف، نقوم يرفع هذا الإناء من علي النار بعد ذلك نقوم بصبه في الكوب ونضيف إليه بعض من المكسرات التي ترغبين بها ثم نضيف بعض من قطع الفاكهة علي حسب رغبتك وتتناوليه بألذ وأشهي طعم. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر فصل الشتاء هو فصل الشقيع والبرودة، لذلك تبحث الكثير من الناس على اللجوء إلى بعض الأشياء التي تعمل تدفئة الجسم من هذا السقيع من حيث الملابس والمشروبات المستخدمة في التدفئة، حيث يوجد الكثير من المشروبات المتداولة في فصل الشتاء ومنها مشروب السحلب والكاكاو وغيرها من المشروبات الأخري، حيث يعتبر السحلب من أكثر المشروبات التي يقوم غالبية الناس بشربها خاصة في فصل الشتاء، نظرا لطعمه الجميل الجذاب والرائع، حيث يعتبر السحلب من أكثر المشروبات التي لها القدرة العالية علي تدفئة الجسم تماما، حيث يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل السحلب بنفس الطريقة التي يتناولونه في بعض الكافيهات. طريقة عمل مشروب السحلب طريقة عمل مشروب السحلب المكونات ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة السحلب.

كوب صغير أو الكوب الذي ترغبين به من الماء.

كمية من السكر علي حسب رغبتك.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من المكسرات.

ملعقة واحدة صغيرة من جوز الهند. طريقة التحضير قومي بتحضير إناء وضعيه علي نار هادئة جدا، ثم ضعي به كوب من الماء وضيفي إليه ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة السحلب.

بعد إضافة السحلب مع الماء قومي بتقليب هذين المكونين مع بعضهما جيدا حتى لا تتكون اي تكتلات من بودرة السحلب في الماء مما تجعله بطعم غير مقبول، لذلك ننصح بتقليبه جيدا.

ثم نضيف إلى السحلب والماء كمية من السكر علي حسب رغبتك ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة من جوز الهند وملعقة واحدة صغيرة من النشا، ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا ببعضهما حتي يتم ذوبان السكر مع هذه المكونات.

بعد تقليب هذه المكونات ببعضها جيدا، نقوم بترك هذا الإناء علي النار الهادئة مع المداومة علي التقليب، ولا نرفعه من علي النار إلا بعد أن يتم الحصول علي قوام كثيف ومناسب.

بعد الحصول علي قوام كثيف، نقوم يرفع هذا الإناء من علي النار بعد ذلك نقوم بصبه في الكوب ونضيف إليه بعض من المكسرات التي ترغبين بها ثم نضيف بعض من قطع الفاكهة علي حسب رغبتك وتتناوليه بألذ وأشهي طعم. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المشروب الشتوي المفضل السحلب بالنشا بطعم ومذاق لذيذ جداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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