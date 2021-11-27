طريقة عمل كيكة التوينكيز بمكونات هشة وخفيفة وغير مكلفة وبطعم جنان زي الجاهز

كيكة التوينكيز هي من أكثر أنواع الكيك ذات إسفنجية عالية وتعتبر ذات مذاق جميل ورائع، حيث تختلف الحشوات المضافة لهذه الكيكة ومنها، حشوة الشيكولاته وحشوة الكريمة البيضاء ومنها الفراولة، لذلك تعتبر الغذاء الرئيسي لكل الأطفال لأنها يمكن أن تتناول كوجبة أساسية في الإفطار، ونجد في الغالبية العظمى الكثير من الناس يقومون بشراء هذا النوع من الكيك من المحلات التجارية، ولا يقوم أحد بعمل كيك التوينكيز في المنزل نظرا لأنهم يعتقدون أنه صعب عمله ولا يمكن تحضيره وإعداده في المنزل. مكونات عجينة كيك التوينكيز خمسة حبات من البيض.

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد ونصف من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل.

مكونات الكريمة المحشوة

علبتان كبيرتان من القشطة.

ثلاثة أكواب من الكريمة.

ربع كوب من الحليب. طريقة التحضير نقوم أولا بتحضير وعاء ونضع به أربعة أكواب من الكريمة وعلبتان من القشطة ونخلطهم جيدا ببعضهما، ونتركهم جانبا.

ثم نحضر وعاء آخر ونقوم بإضافة فيه خمس بيضات مع ملعقة واحدة كبيرة من الخل وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وملعقة ونصف كبيرة من السكر ونقلب هذه المكونات ببعضها جيدا حتى يتم ذوبان السكر جيدا.

ثم نحضر وعاء أخر، ونضع به كوبان من الدقيق وملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر ونقلب هذين المكونين مع بعضها جيدا.

ثم نخلط هذه المكونات جميعها مع بعض، حتي نحصل على خليط مناسب ومقبول وجيد القوام.

ثم نحضر قالبين ونقوم بدهنهما بالسمنة، ثم نقوم بصب خليط الكيك الذي تم تحضيره ونقسمه ونضع كمية في قالب والكمية الأخرى في القالب الثاني.

ثم نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية، ونتركها حتي تسخن جيدا.

بعد سخونة الفرن جيدا، نقوم بتدخيل القالبين في الفرن، ونتركها حتي تنضج جيدا ونلاحظ إرتفاع سمكها.

بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ، ثم نحضر الكريمة والقشطة التي تم تحضيرها، ونقوم بقلب قالبين الكيك، ونأتي بالكيكة الأولى ونقوم بوضع كمية الكريمة عليها، ونأتي بالكيكة الأخري ونقوم بلصقها مع الكيكة الأولى، وبذلك حصلنا علي كيكة توينكيز بألذ طعم وأفضل من شرائها من الخارج. مكونات عجينة كيك التوينكيزطريقة التحضير الوسوم

كيكة التوينكيز هي من أكثر أنواع الكيك ذات إسفنجية عالية وتعتبر ذات مذاق جميل ورائع، حيث تختلف الحشوات المضافة لهذه الكيكة ومنها، حشوة الشيكولاته وحشوة الكريمة البيضاء ومنها الفراولة، لذلك تعتبر الغذاء الرئيسي لكل الأطفال لأنها يمكن أن تتناول كوجبة أساسية في الإفطار، ونجد في الغالبية العظمى الكثير من الناس يقومون بشراء هذا النوع من الكيك من المحلات التجارية، ولا يقوم أحد بعمل كيك التوينكيز في المنزل نظرا لأنهم يعتقدون أنه صعب عمله ولا يمكن تحضيره وإعداده في المنزل. مكونات عجينة كيك التوينكيز خمسة حبات من البيض.

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد ونصف من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل.

مكونات الكريمة المحشوة

علبتان كبيرتان من القشطة.

ثلاثة أكواب من الكريمة.

ربع كوب من الحليب. طريقة التحضير نقوم أولا بتحضير وعاء ونضع به أربعة أكواب من الكريمة وعلبتان من القشطة ونخلطهم جيدا ببعضهما، ونتركهم جانبا.

ثم نحضر وعاء آخر ونقوم بإضافة فيه خمس بيضات مع ملعقة واحدة كبيرة من الخل وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وملعقة ونصف كبيرة من السكر ونقلب هذه المكونات ببعضها جيدا حتى يتم ذوبان السكر جيدا.

ثم نحضر وعاء أخر، ونضع به كوبان من الدقيق وملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر ونقلب هذين المكونين مع بعضها جيدا.

ثم نخلط هذه المكونات جميعها مع بعض، حتي نحصل على خليط مناسب ومقبول وجيد القوام.

ثم نحضر قالبين ونقوم بدهنهما بالسمنة، ثم نقوم بصب خليط الكيك الذي تم تحضيره ونقسمه ونضع كمية في قالب والكمية الأخرى في القالب الثاني.

ثم نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية، ونتركها حتي تسخن جيدا.

بعد سخونة الفرن جيدا، نقوم بتدخيل القالبين في الفرن، ونتركها حتي تنضج جيدا ونلاحظ إرتفاع سمكها.

بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ، ثم نحضر الكريمة والقشطة التي تم تحضيرها، ونقوم بقلب قالبين الكيك، ونأتي بالكيكة الأولى ونقوم بوضع كمية الكريمة عليها، ونأتي بالكيكة الأخري ونقوم بلصقها مع الكيكة الأولى، وبذلك حصلنا علي كيكة توينكيز بألذ طعم وأفضل من شرائها من الخارج. مكونات عجينة كيك التوينكيزطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة التوينكيز بمكونات هشة وخفيفة وغير مكلفة وبطعم جنان زي الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.