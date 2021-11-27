أسهل طريقة لتحضير كرواسون مولتو بالشكولاتة في المنزل خطوة بخطوة

يعتبر الكرواسون من المخبوزات التي يحبها الكثير من الناس وحتى الأطفال ، وخاصة وجبة الإفطار ومع ذلك قد تجد العديد من النساء صعوبة في الخبز في المنزل ويفضلن الذهاب إلى المتجر لشرائه، في الحقيقة صنع الكرواسون في المنزل لا يتطلب الكثير من الجهد لأنه يمكنك تحضيره بخطوات بسيطة، يستغرق صنع كرواسون الشوكولاتة في المنزل بعض الوقت ولكنه بالتأكيد يستحق كل هذا العناء لهذا النوع من المعجنات المقرمشة من الخارج والناعمة من الداخل كيف تصنع كرواسون الشوكولاتة بسرعة.

إذا كنت ترغب في فهم مبدأ عمل الكرواسون يرجى الانتباه إلى التقرير التالي لأن موقع “ثقفني” يوفر لك كيفية صنع الكرواسون بخطوات بسيطة:

طريقة عمل الكرواسون

مقادير عمل الكرواسون بالشكولاتة في المنزل تتكون من 5 أكواب دقيق أبيض، 2 كوب ماء دافئ، نصف كوب زيت، 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض، رشه ملح، زبدة، أي نوع حشو تفضلينيه “شكولاتة”، بيضة، رشه فانيليا، ربع كوب لبن بودرة.

في وعاء كبير ضعي كوبين من الدقيق ، أضيفي الخميرة، السكر، الملح، الحليب ومسحوق الحليب، واخلطيهم جيداً.

أضيفي الماء تدريجيًا إلى خليط الدقيق واخلطيهم مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.

دع العجينة تقف لمدة 10 دقائق حتى ترتفع.

بعد تخمير العجينة نضيف الزيت والطحين المتبقي ونعجن مرة أخرى حتى تصبح العجينة متماسكة وناعمة.

تقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم وتترك لمدة 5 دقائق.

افردي العجينة برفق وادهنها بالزبدة.

ضعي الحشوة المفضلة لديك على الكرواسون ولفيها.

انشر الزبدة في صينية الخبز.

ثم ضع الكرواسان في صينية الخبز.

اخفقي بيضة مع الفانيليا.

ثم ادهنوا الكرواسون واتركوه لمدة 30 دقيقة أخرى حتى يرتفع.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

بعد تسخين الفرن لمدة 10 دقائق ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى ينضج الكرواسان ويصبح لونه بني.

خطوات تحضير الكرواسون في المنزل