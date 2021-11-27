بسرعة الصاروخ.. طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمقص هتلفي اكبر كمية في أسرع وقت

لف ورق العنب والكرنب بالمقص، الآن إليك الطريقة التي من خلالها ستقومين باللف للكمية الأكبر من أنواع المحشي الكرنب، ومحشي ورق عنب مميز وبسرعة لا تبارى عن طريق أدلة حادة متوفرة في منازلنا، وهي المقص، وبالمقص نحصل على كميات من الملفوف تكفي لتحضير وعاء يسع لكمية كبيرة جدا تكفي عشرات الأشخاص في بضعٍ من الدقائق من ثلاثين إلى نحو ما لا يزيد عن ستين دقيقة تستطيعين أن تقومين باللف لأكثر من خمسة كيلو من تلك الأوراق بمختلف الأنواع، وأما عن الخطوات، وما يلزم لسهولة الاستخدام فهذا ما سنتحدث عنه بمزيد من التوضيح والتفصيل. طريقة لف ورق الكرنب والعنب بالمقص قد تندهشين حال رؤية لفظة مقص، حيث أن استعماله في الإعداد للوجبات الغذائية يندر، ومن الأمور الغير عادية.

ولكن في وصفة المحشي سيساعدنا المقص في عمل أوراق الملفوف في شكل متناسق.

ومنتظم يسهل علينا أن نقوم باللف للمحشي وبسرعة صاروخية.

تستطيعين التجهيز لمائدة من أصناف المحشي خلال وقت قصير ولم بعد هناك حاجة لمزيد من المساعدة فقط أحضري المقص والكرنب وورق العنب بعد السلق واتبعي الآتي: طريقة تحضير لف ورق العنب والكرنب بالمقص أحضري الوعاء المتوف فيه ورق الكرنب، وأوراق العنب بعد تمام السلق، وبعد أن يتم التصفية الكاملة له بحيث يكون خالي وبشكل تام من الماء ليسهل استعماله.

نحضر الفلانشة المستعملة في المطابخ لتقطيع الخضراوات مع كمية الورق المطلوب حشوها، مع المقص الملائم المخصص لتقطيع الخضراوات فقط,

نبدأ في القص لورق العنب والكرنب بالمقص بحيث تكون كل الأوراق في حجم ومقاس موحد ومناسب لاستقبال كمية متوسطة من الحشو.

بعد ذلك قومي بوضع الورق متراص في مستوى توزيع أفقي بجوار بعضه البعض وبالملعقة وبشكل سريع قومي بملأ نصف الملعقة بالأرز بالخلطة والبهارات وهي الخلطة المعروفة للمحشي، ومن ثم يتم الملأ للثلث الأول من الورقة فقط ومن ثم يتم اللف لكل إصبع ول متناسق مع الإغلاق له من الطرفين.

بعد إكمال حشو مختلف أصابع المحشي تنقل للوعاء الخاص بالتسوية للمحشي، ولا بد من إكمال النضج لأصابع المحشي فوق نار تكون هادئة. طريقة لف ورق الكرنب والعنب بالمقصطريقة تحضير لف ورق العنب والكرنب بالمقص الوسوم

لف ورق العنب والكرنب بالمقص، الآن إليك الطريقة التي من خلالها ستقومين باللف للكمية الأكبر من أنواع المحشي الكرنب، ومحشي ورق عنب مميز وبسرعة لا تبارى عن طريق أدلة حادة متوفرة في منازلنا، وهي المقص، وبالمقص نحصل على كميات من الملفوف تكفي لتحضير وعاء يسع لكمية كبيرة جدا تكفي عشرات الأشخاص في بضعٍ من الدقائق من ثلاثين إلى نحو ما لا يزيد عن ستين دقيقة تستطيعين أن تقومين باللف لأكثر من خمسة كيلو من تلك الأوراق بمختلف الأنواع، وأما عن الخطوات، وما يلزم لسهولة الاستخدام فهذا ما سنتحدث عنه بمزيد من التوضيح والتفصيل. طريقة لف ورق الكرنب والعنب بالمقص قد تندهشين حال رؤية لفظة مقص، حيث أن استعماله في الإعداد للوجبات الغذائية يندر، ومن الأمور الغير عادية.

ولكن في وصفة المحشي سيساعدنا المقص في عمل أوراق الملفوف في شكل متناسق.

ومنتظم يسهل علينا أن نقوم باللف للمحشي وبسرعة صاروخية.

تستطيعين التجهيز لمائدة من أصناف المحشي خلال وقت قصير ولم بعد هناك حاجة لمزيد من المساعدة فقط أحضري المقص والكرنب وورق العنب بعد السلق واتبعي الآتي: طريقة تحضير لف ورق العنب والكرنب بالمقص أحضري الوعاء المتوف فيه ورق الكرنب، وأوراق العنب بعد تمام السلق، وبعد أن يتم التصفية الكاملة له بحيث يكون خالي وبشكل تام من الماء ليسهل استعماله.

نحضر الفلانشة المستعملة في المطابخ لتقطيع الخضراوات مع كمية الورق المطلوب حشوها، مع المقص الملائم المخصص لتقطيع الخضراوات فقط,

نبدأ في القص لورق العنب والكرنب بالمقص بحيث تكون كل الأوراق في حجم ومقاس موحد ومناسب لاستقبال كمية متوسطة من الحشو.

بعد ذلك قومي بوضع الورق متراص في مستوى توزيع أفقي بجوار بعضه البعض وبالملعقة وبشكل سريع قومي بملأ نصف الملعقة بالأرز بالخلطة والبهارات وهي الخلطة المعروفة للمحشي، ومن ثم يتم الملأ للثلث الأول من الورقة فقط ومن ثم يتم اللف لكل إصبع ول متناسق مع الإغلاق له من الطرفين.

بعد إكمال حشو مختلف أصابع المحشي تنقل للوعاء الخاص بالتسوية للمحشي، ولا بد من إكمال النضج لأصابع المحشي فوق نار تكون هادئة. طريقة لف ورق الكرنب والعنب بالمقصطريقة تحضير لف ورق العنب والكرنب بالمقص

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسرعة الصاروخ.. طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمقص هتلفي اكبر كمية في أسرع وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.