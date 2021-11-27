بكوب من الدقيق اعملي أصابع الخبز الإيطالية بالجبن بطعم رائع ومذاق مختلف

تعد أصابع الخبز الإيطالية بالجبن من المخبوزات الشهية التي يمكن تحضيرها بطعم رائع في المنزل، وهي من المخبوزات التي تقدم بجانب البيتزا الإيطالية اللذيذة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل حتى تستطيع السيدات تحضيرها دون تعب أو مجهود، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيقة والجبن والزبدة، ايضاً يمكن تقديمها للأطفال لاحتوائها على مواد غذائية مفيدة لصحة الجسم ولا تحتوي على مواد ضارة تهدد الصحة وبعيدة جداً عن المواد الصناعية، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل أصابع الخبز الإيطالية بالجبن اللذيذة في المنزل.

مقادير عمل أصابع الخبز الإيطالية بالجبن

تحتوي أصابع الخبز الإيطالية بالجبن على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كوب من الجبن المبشور.

كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

حليب سائل حسب الرغبة.

ملعقة من السكر.

زبدة مذابة بالزعتر.

ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير أصابع الخبز الإيطالية بالجبن بطعم رائع في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة السكر مع الملح والجبنة مع التقليب المستمر. ثم نقوم بإضافة الحليب بشكل تدريجي مع العجن، ثم نأخذ العجين ونشكله بشكل طولي، ثم نغمسه في الزبدة المخلوطة بالزعتر. بعد ذلك نرصها على صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٥٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى تنضج. ثم نخرج الأصابع من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم بجانب البيتزا. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى أصابع بالجبن لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الزعتر على الجسم

هناك عدة فوائد للزعتر على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-