تعرف على عصير المغنسيوم الرهيب لن تصدق فوائده للجسم وكيف يقوي المناعة وداعا للمكملات الغذائية

عصير المغنسيوم هو عصير غني بعناصر مفيدة جدا للجسم مثل المغنيسيوم والزنك والأوميغا 3 يكافح التوتر والأرق يغنيك عن شراء المكملات الغذائية المغنيسيوم والفوسفور والزنك من الأملاح المعدنية المهمة في جسم الإنسان والتي لها تأثير كبير في تقوية المناعة ويحتاجها الجسم خاصة في فصل الشتاء وينصح معظم الأطباء بهذه المعادن للوقاية من الكورونا. عصير المغنسيوم المكونات اللوز – 10 جرام – ما يعادل 10 حبات

بذور اليقطين 10 جرام ما يعادل 24 شريحة

سمسم -20 جرامًا – ما يعادل ملعقتين كبيرتين

موزة متوسطة الحجم تعادل 150 جرام

ثلاث أو أربع تمرات تعادل 30 جرام

كوب كبير من الماء يعادل 250 مل تحضير عصير المغنسيوم

نحضر مطحنة كهربائية نضع فيها اللوز وبذور اليقطين وبذور السمسم ثم نشغل الخلاط ونطحنهم بالكامل لمدة خمس دقائق.

ثم نضع المزيج جانبًا، ونضع الموز والتمر في وعاء الخلط، ثم نخلط المزيج السابق بكوب من الماء لمدة خمس دقائق حتى تتجانس جميع مكونات العصير.

ضع العصير في الكوب وتأكد من شربه مرتين في اليوم. فوائد عصير المغنسيوم عادة ما يحتوي هذا العصير على ما يصل إلى 205 ملليلتر من المغنيسيوم لذلك يمكن أن يوفر 56٪ من احتياجات الجسم من المغنيسيوم.

يقدر طلب جسم الإنسان اليومي من المغنيسيوم بحوالي 370 مل لذلك فإن شرب هذا العصير بانتظام مرتين في اليوم في الصباح والمساء يمكن أن يلبي احتياجات الجسم اليومية من المغنيسيوم.

كما يساعد هذا العصير على إمداد الجسم بـ 55٪ من معدن الفوسفور بالإضافة إلى 37٪ من الزنك وبعض المعادن الهامة الأخرى التي يحتاجها الجسم كل يوم.

من أهم هذه المعادن الحديد والبوتاسيوم كما أن هناك نسب مختلفة من الكالسيوم لذلك من الضروري تناول هذا العصير كل يوم لسد حاجة الجسم لهذه المعادن. الوسوم

عصير المغنسيوم هو عصير غني بعناصر مفيدة جدا للجسم مثل المغنيسيوم والزنك والأوميغا 3 يكافح التوتر والأرق يغنيك عن شراء المكملات الغذائية المغنيسيوم والفوسفور والزنك من الأملاح المعدنية المهمة في جسم الإنسان والتي لها تأثير كبير في تقوية المناعة ويحتاجها الجسم خاصة في فصل الشتاء وينصح معظم الأطباء بهذه المعادن للوقاية من الكورونا. عصير المغنسيوم المكونات اللوز – 10 جرام – ما يعادل 10 حبات

بذور اليقطين 10 جرام ما يعادل 24 شريحة

سمسم -20 جرامًا – ما يعادل ملعقتين كبيرتين

موزة متوسطة الحجم تعادل 150 جرام

ثلاث أو أربع تمرات تعادل 30 جرام

كوب كبير من الماء يعادل 250 مل تحضير عصير المغنسيوم

نحضر مطحنة كهربائية نضع فيها اللوز وبذور اليقطين وبذور السمسم ثم نشغل الخلاط ونطحنهم بالكامل لمدة خمس دقائق.

ثم نضع المزيج جانبًا، ونضع الموز والتمر في وعاء الخلط، ثم نخلط المزيج السابق بكوب من الماء لمدة خمس دقائق حتى تتجانس جميع مكونات العصير.

ضع العصير في الكوب وتأكد من شربه مرتين في اليوم. فوائد عصير المغنسيوم عادة ما يحتوي هذا العصير على ما يصل إلى 205 ملليلتر من المغنيسيوم لذلك يمكن أن يوفر 56٪ من احتياجات الجسم من المغنيسيوم.

يقدر طلب جسم الإنسان اليومي من المغنيسيوم بحوالي 370 مل لذلك فإن شرب هذا العصير بانتظام مرتين في اليوم في الصباح والمساء يمكن أن يلبي احتياجات الجسم اليومية من المغنيسيوم.

كما يساعد هذا العصير على إمداد الجسم بـ 55٪ من معدن الفوسفور بالإضافة إلى 37٪ من الزنك وبعض المعادن الهامة الأخرى التي يحتاجها الجسم كل يوم.

من أهم هذه المعادن الحديد والبوتاسيوم كما أن هناك نسب مختلفة من الكالسيوم لذلك من الضروري تناول هذا العصير كل يوم لسد حاجة الجسم لهذه المعادن.

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