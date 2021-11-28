اتحداكي أن لم يبيض جسمك كله ماسك الترمس السحري لتبيض وتقشير الجلد الميت في دقائق

يعتبر ماسك الترمس لتبييض الجسم اقوي واسرع الماسكات والتي تفيد بشرة الجسم بطريقة كبيرة من حيث تفتيحها بدون ظهور اي اثار سلبية، فمشكلة اسمرار الجسم من اكبر المشكلات التي تعاني منها عدد كبير من النساء لان دائما يكون لديهم الرغبة في تبييض الجسم في وقت سريع وبدون تعب او جهد، فهذا لن يحدث الا بستخدام ماسك الترمس لانه يعد من الماسكات السحرية التي تتميز بنتيجة ليس لها مثيل من قبل، وغير كل هذا ان الترمس له فوائد عديدة غير تبييض الجسم وهو انه له القدرة علي ازالة خلايا الجلد المتركمة ببشرة الجسم وخاصة في منطقة الركب والاكواع.

وانه يعمل علي تفتيح المناطق الحساسة التي يصعب تفتيحها والتي تعاني منها جميع الفتيات مثل منطقة تحت الابط ومنطقة البيكيني، وايضا للترمس فوائد كثيرة بالنبسة للوجه والشعر والرقبة فكلا منهم ماسك ترمس مخصص لها، ولكن ماسك الترمس لتبييض الجسم يدخل في مكوناته عدد من المكونات الطبيعية التي تفيد ايضا بشرة الجسم.

ملعقتان كبيرتان من الترمس المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

نقوم بتحضير اناء مناسب ونضع في هذا الاناء ملعقتان كبيرتان من الترمس المطحون بالاضافة الي ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشا، ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي واخيرا نضع ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

وبعد ذلك نقوم بخلط كل هذه المكونات التي تم ذكرها في الخطوة الاولي جيدا لكي نحصل علي قوام متجانس.

ثم نضع هذا الخليط المتجانس علي الجسم وايضا يمكن وضعه علي المناطق الحساسة، ثم نترك هذا الخليط علي الجسم لمدة نصف ساعة تقريبا وممكن اقل من نصف ساعة.

وبعد ذلك يتم غسل الجسم جيدا باستخدام الماء الفاتر، وبعد الانتهاء من غسل الجسم لابد من استخدام كريم مرطب علي بشرة الجسم وعلي المناطق الحساسة.

وللوصول الي النتيجة المطلوبة لابد من تكرار هذه الخلطة مرة واحدة كل اسبوع.

مكونات ماسك الترمس لتبييض الجسمطريقة عمل ماسك الترمس لتبييض الوجه