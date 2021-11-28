بطعم ذايب ذوب طريقة عمل المعمول بالطحين بمكونات غير مكلفة بطعم ألذ من محلات الحلويات

المعمول يعد من المخبوزات التي لها محبين كثيرة يرغبون في تناولها في اي وقت من الاوقات حيث انها من اكثر المخبوزات التي تنتشر في جميع الدول العربية، فيعشقها كل الناس وخاصة الاطفال حيث ان طعمه مميز وشهي وشكله يجذب اليه الكثير من الناس، لنتعرف على طريقة المعمول الصحيحة. مكونات عمل المعمول بالطحين ست اكواب ونصف من الطحين الابيض.

كوب واحد كبير من زيت الذرة.

كوبان كبيران من الزبدة اللينة.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

نصف كوب كبير من القشطة.

كوب واحد كبير من الحليب البودر.

بيضتان.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقتان صغيرتان من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية. طريقة عمل المعمول بالطحين قومي بتجهيز الخلاط الكهربائي ثم نضع في وعاء الخلاط كوبان كبيران من الزبدة اللينة ونضع كوب واحد كبير من زيت الذرة ونضيف نصف كوب كبير من القشطة، ثم نقوم بتشغيل الخلاط علي سرعة متوسطة لخلط هذه المكونات لمدة دقيقتين.

وبعد ذلك نضيف بيضة واحدة ونستمر في العجن حتي ان تختفي البيضة تماما ثم نضيف البيضة الثانية مع الاستمرار في العجن علي نفس السرعة.

ثم نقوم باضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة ونستمر في العجن ايضا.

وبعد ذلك يتم اضافة ستة اكواب وربع من الطحين الابيض ونضع كوب واحد كبير من السكر البودر، ثم نضيف ملعقتان صغيرتان من البيكينج بودر ونضع رشة من الملح مع وضع ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية ثم نضيف كوب واحد كبير من الحليب البودر.

ثم يتم تشغيل الخلاط الكهربائي علي السرعة المتوسطة حتي تتكون لنا عجينة متماسكة، واذا كانت العجينة لينة ممكن ان نضيف كمية من الطحين ولكن بشكل تديجي.

وبعد ذلك يتم تغطية العجينة جيدا ونضعها في مكان دافئ لمدة ساعتين تقريبا حتي يتم تخميرها.

وبعد تخمير العجينة يتم تجهيز صينية خبز ونضع بها نقطة من الزيت ونقوم بدهنها جيدا باستخدام فرشاة.

ثم نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نقوم بتشكيل المعمول ووضعه في الصينية ثم يتم خبزها. مكونات عمل المعمول بالطحينطريقة عمل المعمول بالطحين الوسوم

المعمول يعد من المخبوزات التي لها محبين كثيرة يرغبون في تناولها في اي وقت من الاوقات حيث انها من اكثر المخبوزات التي تنتشر في جميع الدول العربية، فيعشقها كل الناس وخاصة الاطفال حيث ان طعمه مميز وشهي وشكله يجذب اليه الكثير من الناس، لنتعرف على طريقة المعمول الصحيحة. مكونات عمل المعمول بالطحين ست اكواب ونصف من الطحين الابيض.

كوب واحد كبير من زيت الذرة.

كوبان كبيران من الزبدة اللينة.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

نصف كوب كبير من القشطة.

كوب واحد كبير من الحليب البودر.

بيضتان.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقتان صغيرتان من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية. طريقة عمل المعمول بالطحين قومي بتجهيز الخلاط الكهربائي ثم نضع في وعاء الخلاط كوبان كبيران من الزبدة اللينة ونضع كوب واحد كبير من زيت الذرة ونضيف نصف كوب كبير من القشطة، ثم نقوم بتشغيل الخلاط علي سرعة متوسطة لخلط هذه المكونات لمدة دقيقتين.

وبعد ذلك نضيف بيضة واحدة ونستمر في العجن حتي ان تختفي البيضة تماما ثم نضيف البيضة الثانية مع الاستمرار في العجن علي نفس السرعة.

ثم نقوم باضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة ونستمر في العجن ايضا.

وبعد ذلك يتم اضافة ستة اكواب وربع من الطحين الابيض ونضع كوب واحد كبير من السكر البودر، ثم نضيف ملعقتان صغيرتان من البيكينج بودر ونضع رشة من الملح مع وضع ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية ثم نضيف كوب واحد كبير من الحليب البودر.

ثم يتم تشغيل الخلاط الكهربائي علي السرعة المتوسطة حتي تتكون لنا عجينة متماسكة، واذا كانت العجينة لينة ممكن ان نضيف كمية من الطحين ولكن بشكل تديجي.

وبعد ذلك يتم تغطية العجينة جيدا ونضعها في مكان دافئ لمدة ساعتين تقريبا حتي يتم تخميرها.

وبعد تخمير العجينة يتم تجهيز صينية خبز ونضع بها نقطة من الزيت ونقوم بدهنها جيدا باستخدام فرشاة.

ثم نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نقوم بتشكيل المعمول ووضعه في الصينية ثم يتم خبزها. مكونات عمل المعمول بالطحينطريقة عمل المعمول بالطحين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطعم ذايب ذوب طريقة عمل المعمول بالطحين بمكونات غير مكلفة بطعم ألذ من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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