طريقة عمل الكبدة البلدي سهلة وسريعة خطوة بخطوة

الكبدة البلدي واحدة من أكثر وصفات الكبدة التي تبحث عنها كل سيدة حيث يهتم الكثير من السيدات بمعرفة طريقة عمل الكبدة البلدي في المنزل. وتعد الكبدة واحدة من الاكلات الشائعة والمنتشرة في الوطن العربي وتمتلك فوائد كثيرة جداً كما انها ذات طعم شهي ولذيذ. تعد الكبدة من الوجبات التي تحتوي علي عناصر غذائية مفيدة للجسم مثل الفيتامين ونسبة عالية من الحديد. مما يساعدك في بناء الجسم كما انها تعالج فقر الدم ولها الكثير من الفوائد الرائعة الأخرى التي يمكنك استكشافها.

طريقة عمل الكبدة البلدي

سوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة عمل الكبدة البلدي خطوة بخطوة في المنزل بكل سهولة. ويمكنك تقديمها وتناولها كوجبة للعشاء وعمل سندوتشات كبدة وتناولها بجانب المشروبات الغازية. كما ان طريقة عمل الكبدة البلدي لا تحتاج إلي وقت طويل لكي تستطيعين تحضيرها ولا تحتاج إلي مقادير أو تكاليف كثيرة.

1 كيلو من الكبدة البقري.

2 حبة من البصل متوسطة.

6 فصوص من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

2 حبة من الفلفل الأخضر.

1 حبة من الفلفل الأحمر.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

الخطوة الاولي قومي بتقطيع الكبدة الي مكعبات صغيرة وأيضا فرم البصل وتقطيعه وبعد ذلك قومي بتقطيع الفلفل الأحمر والاخضر الي شرائح.

احضري وعاء وضعي به كل من الكبدة وعصير الليمون.

احضري اناء الطهي وضعية علي النار وضعي به ملعقتان كبيرة من الزيت وبعد ذلك اضيفي كل من البصل والثوم واستمري في تقليب المكونات حتي يصبح لونهما ذهبي.

بعد ذلك ضعي الكبدة في الاناء واستمري في تقليب المكونات مع بعضها جيداً وبعد ذلك اضيفي كل من الفلفل والملح وشرائح الفلفل الأخضر والاحمر.

قومي بتقليب المكونات لدقائق وبعد ذلك قومي بتغطية الاناء واتركية علي نار هادئة.

اتركي الاناء حتي تصبح الكبدة ناضجة تماما وجاهزة للتقديم ويمكنك تقديمها وتناولها بعد ذلك مع شرائح الليمون.

مكونات عمل الكبدة البلديخطوات تحضير الكبدة البلدي

كانت هذه أفضل طريقة لـ عمل الكبدة البلدي في المنزل بسهولة وسريعة كما يمكنك معرفة العديد من وصفات عمل الكبدة الأخرى. مثل طريقة عمل الكبدة بالردة والتي تعد من اشهر الوصفات والتي تتمتع بالطعم الرائع.