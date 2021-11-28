بخلطة وتتبيلة لذيذة طريقة عمل الطعمية في المنزل بمكونات سهلة خطوة بخطوة

الطعمية من الأكلات الشعبية التي تشتهر في الوطن العربي، حيث تختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخرى وأيضا تختلف في طريقة مكوناتها حيث الطعمية السورية والفلسطينية تتكون من الحمص، والطعمية المصرية تتكون من الفول المجروش، والطعمية يحبها جميع الناس ويفضلون اكلها في الصباح الباكر بجوار طبق فول بالزيت الحار والبصل والجرير والعيش الطازج هذا ما يميز مصر، والطعمية سهلة جداً في تحضيرها وبسيطة وغير مكلفة في هذا المقال سوف نعرف طريقة عمل الطعمية في المنزل. طريقة عمل الطعمية في المنزل طريقة عمل الطعمية في المنزل المكونات : كيلو فول مجروش.

3حبات بصل كبيرة .

معلقة كبيرة من بهارات الطعمية.

كوب من البقدونس الخضراء مفرومة.

معلقة كبيرة من بيكربونات .

معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

معلقة كبيرة من الملح حسب الرغبة.

معلقة كبيرة من الكمون المطحون.

زيت للقلي. طريقة التحضير: اولاً نقوم بنقع الفول المجروش لمدة 5 ساعات، حتي ينضج ثم بعد ذلك نقوم بتصفيته ونضع له بيكربونات الصوديوم.

ثم نحضر المفرمة لنضع بها الفول المجروش الطري ثم الخضرة وبهارات الطعمية والفلفل الأسود.

وبعد ذلك نضع الكمون والملح ونفرمهم جيد حتي تفرم جميع المكونات ويصبح ناعم ليس ناعم اووى لديه بعض الخشونة حتي يصبح له مذاق خاص وجميل .

وعند وضع المكونات نضعها بشكل تدريجي ومعها البصل حتي نحصل علي القوام الناعم.

اذا لم يصبح قوامه ناعم كرري عملية الفرم حتي يصبح ناعم.

وبعد الفرم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة قبل البدء في التشكيل .

ثم نجلب الطبق وبه ماء حتي نضع فيه أصابعنا عند التشكيل الطعمية ونصنع الشكل المطلوب دون التصاق الطعمية مع بعض.

ثم نضع الإناء وبه زيت كثير، ثم نشكل الطعمية بواسطة معلقة ونقوم بإنزالها علي الزيت الساخن براحة حتي لا نحترق.

ثم نقلب الطعمية حتي تطفو علي الزيت وتأخذ لون ذهبي ونقوم بإخراجها علي طبق مفرود عليه مناديل مطبخ حتي تمتص الزيت.

وتقدم الطعمية بجوار شرائح الطماطم، وجميع انواع المخلل وأيضا بجانب البطاطس المحمرة وأيضا بجانبها فلفل حار .

وأيضا تقدم بجانب طبق الفول بالزيت الحار .

ويمكننا أن نشكل الطعمية وبعد ذلك نغمسها بالسمسم سوف يصبح طعمها لذيذ أكثر وننزلها بعد ذلك بالزيت . الوسوم

الطعمية من الأكلات الشعبية التي تشتهر في الوطن العربي، حيث تختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخرى وأيضا تختلف في طريقة مكوناتها حيث الطعمية السورية والفلسطينية تتكون من الحمص، والطعمية المصرية تتكون من الفول المجروش، والطعمية يحبها جميع الناس ويفضلون اكلها في الصباح الباكر بجوار طبق فول بالزيت الحار والبصل والجرير والعيش الطازج هذا ما يميز مصر، والطعمية سهلة جداً في تحضيرها وبسيطة وغير مكلفة في هذا المقال سوف نعرف طريقة عمل الطعمية في المنزل. طريقة عمل الطعمية في المنزل طريقة عمل الطعمية في المنزل المكونات : كيلو فول مجروش.

3حبات بصل كبيرة .

معلقة كبيرة من بهارات الطعمية.

كوب من البقدونس الخضراء مفرومة.

معلقة كبيرة من بيكربونات .

معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

معلقة كبيرة من الملح حسب الرغبة.

معلقة كبيرة من الكمون المطحون.

زيت للقلي. طريقة التحضير: اولاً نقوم بنقع الفول المجروش لمدة 5 ساعات، حتي ينضج ثم بعد ذلك نقوم بتصفيته ونضع له بيكربونات الصوديوم.

ثم نحضر المفرمة لنضع بها الفول المجروش الطري ثم الخضرة وبهارات الطعمية والفلفل الأسود.

وبعد ذلك نضع الكمون والملح ونفرمهم جيد حتي تفرم جميع المكونات ويصبح ناعم ليس ناعم اووى لديه بعض الخشونة حتي يصبح له مذاق خاص وجميل .

وعند وضع المكونات نضعها بشكل تدريجي ومعها البصل حتي نحصل علي القوام الناعم.

اذا لم يصبح قوامه ناعم كرري عملية الفرم حتي يصبح ناعم.

وبعد الفرم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة قبل البدء في التشكيل .

ثم نجلب الطبق وبه ماء حتي نضع فيه أصابعنا عند التشكيل الطعمية ونصنع الشكل المطلوب دون التصاق الطعمية مع بعض.

ثم نضع الإناء وبه زيت كثير، ثم نشكل الطعمية بواسطة معلقة ونقوم بإنزالها علي الزيت الساخن براحة حتي لا نحترق.

ثم نقلب الطعمية حتي تطفو علي الزيت وتأخذ لون ذهبي ونقوم بإخراجها علي طبق مفرود عليه مناديل مطبخ حتي تمتص الزيت.

وتقدم الطعمية بجوار شرائح الطماطم، وجميع انواع المخلل وأيضا بجانب البطاطس المحمرة وأيضا بجانبها فلفل حار .

وأيضا تقدم بجانب طبق الفول بالزيت الحار .

ويمكننا أن نشكل الطعمية وبعد ذلك نغمسها بالسمسم سوف يصبح طعمها لذيذ أكثر وننزلها بعد ذلك بالزيت .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بخلطة وتتبيلة لذيذة طريقة عمل الطعمية في المنزل بمكونات سهلة خطوة بخطوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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