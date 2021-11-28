طريقة صنع كيراتين قوي منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والجاف وجعله انسيابي زي الحرير

نحن جميعا نعرف أن الكيراتين الذي يقوم بفرد الشعر في صالونات التجميل يحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة الشعر وتجعله تالف ومنها مادة الفورلدهايد الذي تقوم بحرق بصيلات الشعر، والكثير من الفتيات يحبون الشعر الطويل المفرود والناعم لأنه يجعل الشكل مميز، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نشرح لكم طريقة صنع الكيراتين لفرد الشعر بمكونات طبيعية فتابعونا. طريقة صنع الكيراتين لفرد الشعر طريقة صنع الكيراتين لفرد الشعر الليمون مع جوز الهند: المكونات: ربع كوب حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به المكونات السابقة ونخلطه جيدا للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع في الثلاجة ويترك لمدة ليلة كاملة. في الصباح نضع المزيج على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف واتركيه لمدة ساعة ثم يغسل بالماء البارد والشامبو وسوف تندهشي من النتيجة. تساعد هذه الطريقة في الحصول على شعر مفرود وناعم وفيتامين c الذي يوجد في الليمون يقوي فروة الرأس والشعر ويحميه من البكتيريا والفطريات. وصفة البيض والزبادي وصفة البيض والزبادي المكونات: صفار بيضة.

6 ملاعق كبيرة من الزبادي. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء نخلط صفار البيض مع الزبادي ونقلب حتى تمتزج المكونات ثم يوضع المزيج على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف. يغطي الشعر بفوطة دافئة ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد والشامبو تكرر هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر للحصول على شعر مفرود. حيث يقوم البيض بتقوية الشعر ويرطبه لأنه يحتوي على بروتينات ودهون أما الزبادي يخلص الشعر من الأوساخ ويرطبه لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك. وصفة الأفوكادو والمايونيز وصفة الأفوكادو والمايونيز المكونات: حبة من الأفوكادو الناضجة.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز. طريقة التحضير والاستخدام: نهرس حبة الأفوكادو جيدا حتى تصبح مثل الكريمة ثم نضيف المايونيز ونقلب للحصول على عجينة ذات قوام سميك. يوضع الخليط على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يغطي بقبعة الاستحمام ويترك لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك يغسل الشعر بالطريقة المعتادة تعتبر هذه الطريقة بديل رائع للكيراتين لأن المايونيز يقوم بفرد الشعر لأنه يحتوي على بروتينات ودهون هامة لصحة الشعر. والأفوكادو يقوم بترطيب الشعر ويجعله ناعم مثل الحرير والزيوت التي توجد في المايونيز تقوي الشعر وتجعله لامع. الوسوم

نحن جميعا نعرف أن الكيراتين الذي يقوم بفرد الشعر في صالونات التجميل يحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة الشعر وتجعله تالف ومنها مادة الفورلدهايد الذي تقوم بحرق بصيلات الشعر، والكثير من الفتيات يحبون الشعر الطويل المفرود والناعم لأنه يجعل الشكل مميز، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نشرح لكم طريقة صنع الكيراتين لفرد الشعر بمكونات طبيعية فتابعونا. طريقة صنع الكيراتين لفرد الشعر طريقة صنع الكيراتين لفرد الشعر الليمون مع جوز الهند: المكونات: ربع كوب حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به المكونات السابقة ونخلطه جيدا للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع في الثلاجة ويترك لمدة ليلة كاملة. في الصباح نضع المزيج على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف واتركيه لمدة ساعة ثم يغسل بالماء البارد والشامبو وسوف تندهشي من النتيجة. تساعد هذه الطريقة في الحصول على شعر مفرود وناعم وفيتامين c الذي يوجد في الليمون يقوي فروة الرأس والشعر ويحميه من البكتيريا والفطريات. وصفة البيض والزبادي وصفة البيض والزبادي المكونات: صفار بيضة.

6 ملاعق كبيرة من الزبادي. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء نخلط صفار البيض مع الزبادي ونقلب حتى تمتزج المكونات ثم يوضع المزيج على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف. يغطي الشعر بفوطة دافئة ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد والشامبو تكرر هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر للحصول على شعر مفرود. حيث يقوم البيض بتقوية الشعر ويرطبه لأنه يحتوي على بروتينات ودهون أما الزبادي يخلص الشعر من الأوساخ ويرطبه لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك. وصفة الأفوكادو والمايونيز وصفة الأفوكادو والمايونيز المكونات: حبة من الأفوكادو الناضجة.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز. طريقة التحضير والاستخدام: نهرس حبة الأفوكادو جيدا حتى تصبح مثل الكريمة ثم نضيف المايونيز ونقلب للحصول على عجينة ذات قوام سميك. يوضع الخليط على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يغطي بقبعة الاستحمام ويترك لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك يغسل الشعر بالطريقة المعتادة تعتبر هذه الطريقة بديل رائع للكيراتين لأن المايونيز يقوم بفرد الشعر لأنه يحتوي على بروتينات ودهون هامة لصحة الشعر. والأفوكادو يقوم بترطيب الشعر ويجعله ناعم مثل الحرير والزيوت التي توجد في المايونيز تقوي الشعر وتجعله لامع.

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