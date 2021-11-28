طريقة تحضير الحلاوة الطحينية البيتي الاقتصادية أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة

في الأوان الاخيرة وجدنا ارتفاع طفيف في أسعار الحلاوة الطحينية، ولهذا يرغب الكثيرون داخل المنزل بتناول الحلاوة الطحينية بأنواعها المختلفة إذا كانت بالشيكولاتة أو المكسرات أو الساده ولكننا اليوم سوف نقوم بتحضير الحلاوة الطحينية بطريقة احترافية، ومميزة جداً داخل المنزل بالإضافة إلى نظافتها الهائلة، لهذا السبب أصبحت حلاوة الطحينية افضل انواع الحلاوة التي يمكن أن نقوم بتناولها داخل المنزل فهي لا تكلفنا الكثير ولكنها تساعد أيضا للمحافظة على صحتنا و تتاكد من نظافتها. مكونات عمل الحلاوة طحينية السادة تابعو معي عزيزاتي طريقة الحلاوة الطحينية بنكهة الشيكولاتة وسنبدأ بالمكونات أولاً: المقادير :- اولاً يجب ان نحضر كوب ونصف من الطحينه.

كوب من الحليب البودر.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الحلاوة الطحينية السادة يمكنك عزيزتي أن تقومي بإضافة الطحينة مع الحليب البودرة.

ثم تخلطي مع المكونات الفانيليا مع الحليب السائل.

تخلط المكونات جيدا عندما تصبح عجينة لينة متماسكة نبدأ بتشكيل بالطريقة التي نرغب فيها على شكل مربع أو مستطيل مثل الجاهزة.

ثم نقوم بوضعها داخل الثلاجة داخل علبة محكمة الغلق.

نقوم بتغطيتها جيداً لمدة خمس ساعات.

نبدا باخراجها وسوف نجدها أنها اصبحت متماسكة يمكن أن تقوم بتناولها بعد ذلك. مقادير عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاته و المكسرات أصبح هناك العديد من أنواع الحلاوة الطحينية التي يتم تحضيرها، ولكن تعد الحلاوة الطحينية بالشوكولاته و المكسرات من ألذ الأنواع ولهذا تعد من أكثر الأنواع التي يتم شراؤها من الخارج ولكنها مكلفة، ولذلك سنقدم لكي طريقة تحضيرها من المنزل وسنبدأ بالمقادير وهي: 2 كوب من الحليب البودر.

3 معالق كبيرة من الكاكاو.

كوب من السكر البودر.

مكعب من الزبدة.

كوب من الطحينة. طريقة عمل حلاوة طحينية بالشوكولاتة يجب أن نقوم بخلط الحليب البودر مع السكر والزبدة.

ثم نقوم بخلطهم جيداً، مع اضافة الكاكاو.

نخلط هذه المكونات جيدا ونبدأ بإضافة الطحينية ونستمر في الخلط.

ثم نضيف اي نوع من المكسرات، يمكن أن نضيف الفستق.

نخلط المكونات جيدا حتى تصبح عجينة طرية بعض الشئ.

نبدأ بوضع الحلاوة الطحينية في علبة محكمة الغلق وتوضع داخل الثلاجة.

تترك في الثلاجة لمدة يوم كامل أو حتى تتماسك. الوسوم

في الأوان الاخيرة وجدنا ارتفاع طفيف في أسعار الحلاوة الطحينية، ولهذا يرغب الكثيرون داخل المنزل بتناول الحلاوة الطحينية بأنواعها المختلفة إذا كانت بالشيكولاتة أو المكسرات أو الساده ولكننا اليوم سوف نقوم بتحضير الحلاوة الطحينية بطريقة احترافية، ومميزة جداً داخل المنزل بالإضافة إلى نظافتها الهائلة، لهذا السبب أصبحت حلاوة الطحينية افضل انواع الحلاوة التي يمكن أن نقوم بتناولها داخل المنزل فهي لا تكلفنا الكثير ولكنها تساعد أيضا للمحافظة على صحتنا و تتاكد من نظافتها. مكونات عمل الحلاوة طحينية السادة تابعو معي عزيزاتي طريقة الحلاوة الطحينية بنكهة الشيكولاتة وسنبدأ بالمكونات أولاً: المقادير :- اولاً يجب ان نحضر كوب ونصف من الطحينه.

كوب من الحليب البودر.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الحلاوة الطحينية السادة يمكنك عزيزتي أن تقومي بإضافة الطحينة مع الحليب البودرة.

ثم تخلطي مع المكونات الفانيليا مع الحليب السائل.

تخلط المكونات جيدا عندما تصبح عجينة لينة متماسكة نبدأ بتشكيل بالطريقة التي نرغب فيها على شكل مربع أو مستطيل مثل الجاهزة.

ثم نقوم بوضعها داخل الثلاجة داخل علبة محكمة الغلق.

نقوم بتغطيتها جيداً لمدة خمس ساعات.

نبدا باخراجها وسوف نجدها أنها اصبحت متماسكة يمكن أن تقوم بتناولها بعد ذلك. مقادير عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاته و المكسرات أصبح هناك العديد من أنواع الحلاوة الطحينية التي يتم تحضيرها، ولكن تعد الحلاوة الطحينية بالشوكولاته و المكسرات من ألذ الأنواع ولهذا تعد من أكثر الأنواع التي يتم شراؤها من الخارج ولكنها مكلفة، ولذلك سنقدم لكي طريقة تحضيرها من المنزل وسنبدأ بالمقادير وهي: 2 كوب من الحليب البودر.

3 معالق كبيرة من الكاكاو.

كوب من السكر البودر.

مكعب من الزبدة.

كوب من الطحينة. طريقة عمل حلاوة طحينية بالشوكولاتة يجب أن نقوم بخلط الحليب البودر مع السكر والزبدة.

ثم نقوم بخلطهم جيداً، مع اضافة الكاكاو.

نخلط هذه المكونات جيدا ونبدأ بإضافة الطحينية ونستمر في الخلط.

ثم نضيف اي نوع من المكسرات، يمكن أن نضيف الفستق.

نخلط المكونات جيدا حتى تصبح عجينة طرية بعض الشئ.

نبدأ بوضع الحلاوة الطحينية في علبة محكمة الغلق وتوضع داخل الثلاجة.

تترك في الثلاجة لمدة يوم كامل أو حتى تتماسك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الحلاوة الطحينية البيتي الاقتصادية أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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