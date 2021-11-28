6 عادات صباحية ممكن تضر بشرتك

ممكن تكوني معتمدة على روتين للعناية ببشرتك مثالي ومناسب لاحتياجات بشرتك ، ولكن لسه في احتمال انه يبقى في بعض الغلطات اللي بتعمليها من غير قصد بتقف بينك وبين بشرة خلية من العيوب ، من اول اكل نفس وجبة الفطار كل يوم لحد وضع واقي الشمس ، احيانا بيكون في اسباب مخفية لعيوب البشرة والتجاعيد المبكرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 عادات ممكن تضر بشرتك.
عادات ممكن تضر بشرتك:
1- بتاكلي شوفان على الفطار كل يوم:
اكل طبق من الشوفان على الفطار ممكن يبقى وجبة لذيذة وصحية تبدأ بيها يومك ، ولكن لو بتاكليه بشكل يومي ، ممكن تأذي جسمك وبشرتك من غير قصد ، لما تعتمدي على الشوفان كل يوم انتي كده بتحرمي جسمك من العناصر الغذائية الاساسية التانية ، وده بدوره هيأدي لسوء التعذية ويخلي بشرتك جافة ومتقشرة.
2- بتاخدي شاور طويل:
الاستحمام الصبح بماية سخنة يعتبر طريقة رائعة هتساعدك تصحصحي وتبدأي يومك ، خصوصا لو الجو بره البيت بارد ، ولكن عمل ده بشكل يومي ممكن يضر بشرتك ، لان الماية السخنة بتساهم في اتلاف الطبقة الواقية للبشرة اللي بتحبس الرطوبة اللي البشرة محتاجاها ، وده هيأدي لتسريع عملية الشيخوخة ، ولو بتغسلي وشك اثناء الشاور بالماية السخنة ، ده ممكن يسبب اتلاف الشعيرات الدموية على الوجه لان الماية السخنة بتسبب تمددها.
3- بتشربي القهوة اول حاجة الصبح:
كتير من الناس مش بيتخيلوا صباحهم وبداية يومهم من غير فنجان القهوة ، بالاضافة انها لذيذة ، القهوة ممكن تفيد بشرتك بالفعل ، ولكن لو بتشربيها يوميا قبل الفطار ، ممكن انها تضر بشرتك اكتر من انها هتنفعها ، القهوة تعتبر من مدرات البول القوية ، وده معناه انها هتسبب لك نسبة من الجفاف ، وده بدوره هيزود من صعوبة خروج السموم من جسمك عن طريق الجلد ، وهيخليه معرض اكتر للتجاعيد المبكرة.
4- مش بتستخدمي الكريم الواقي من الشمس الا وانتي بره بس:
الكريم الواقي من الشمس بيساعد على حماية بشرتك وانتي بره البيت ، ولكن وضعه حتى وانتي بتقضي وقتك كله في مكان مقفول ممكن انه يمنع شيخوخة الجلد ، على الرغم من الزجاج المستخدم في السيارات والمنازل وشبابيك المكاتب بيحجب معظم الاشعة فوق البنفسجية ، الا انه مش بيحمي بشرتك من الاشعة فوق البنفسجية الضارة ، عشان كده بننصحك حتى لو بتشتغلي طول اليوم في مكتب ومش بتقضي وقت طويل بره في الشمس ، هيكون من الافضل وضع كريم واقي من الشمس لمساعدة بشرتك تفضل شباب واصغر سنا لفترة اطول.
5- بتلتزمي بنفس روتين العناية بالبشرة:
غالبا معظمنا بيستخدم نفس الغسول والمرطب كل يوم ، خصوصا لما تكون المنتجات مناسبة لبشرتك ، ولكن استخدام نفس المنتجات كل يوم ان كان مش هيضر ولكن مش هيفيد بشرتك ، عشان بشرتك تبقى صحية وفي افضل حالاتها ، دكاترة الجلدية بينصحوا بتغيير روتين العناية ببشرتك مع المواسم ، والتحويل من منظف مقشر لمنظف معتدل اكتر مع بردة الجو.
6- بتستخدمي غسول غلط للبشرة:
لو لاحظتي في اي وقت ان بشرتك بتبقى دهنية اول ما تصحي من النوم ، في الواقع في تفسير علمي لده ، الجسم بيفقد الماية اثناء النوم ، وكطريقة لمنع الجفاف ، بيبدأ انه ينتج دهون اكتر ، وده اللي بيخليكي تقومي الصبح ببشرة دهنية ، لو انتي عايزة تقومي الصبح ببشرة مافيهاش لمعان ولا دهون ، ما تستخدميش انواع الغسول اللي تركيبتها قاسية ، الافضل غسل البشرة بماية فاترة باستخدام غسول لطيف ووضع المرطب قبل ما البشرة تجف.
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