طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل بمواد طبيعية

طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل نعرف أن شعر السيدة هو تاج على رأسها ودائماً تهتم به اهتماماً كبيراً داخل المنزل وخارج المنزل، وتقوم بعمل الخلطات الطبيعية له بعد البحث عن طرق عمل هذه الخلطات وكيفية استخدامها، ومن خلال المقال التالي سنتعرف على أكثر من طريقة فعالة ومجربة لعمل كيراتين طبيعي.

الكيراتين الطبيعي الذي تقوم بإعداده السيدة ليساعدها على نمو الشعر والحفاظ على لمعانه، فهناك عدة طرق منها الخميرة، وهي كالتالي:

كيس خميرة جافة فورية.

بيضة.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة خل التفاح.

يتم خلط المكونات المذكورة عالي في هناء واسع ويترك يوم من 10 الى 15 دقيقه ثم يوضع على الشعر على الأقل لمدة ساعة

يتم غسل الخليط بالماء الدافئ مع استعمال الشامبو والبلسم ثم مشطي شعرك سوف تظهر النتيجة.

لعمل كيراتين طبيعي للشعر من الموز يجب استخدام الآتي:

موز مستوى ومهروس وناعم.

عدد 2 بيضة.

يتم خلط البيض مع الموز ويقلب جيدا في اناء.

يتم بوضع الخليط على الشعر ويفرد جيدًا عليه، ويوضع على شعرك غطاء بلاستيك لمدة من ساعة إلى ساعتين على الأقل.

يتم غسل الشعر بواسطة ماء دافئ، مع إستعمال البلسم والشامبو، وبعدها سوف تجدي نتيجة ملحوظة.

لعمل كيراتين طبيعي للشعر بالبيض في المنزل لابد من استخدام الآتي:

بيضة واحدة.

ثلاثه ملاعق زيت زيتون.

معلقة من زيت اللوز.

معلقة زيت خروع

خمس نقط من زيت اللافندر وزيت الياسمين.

يتم خلط المكونات المذكورة بعالية في إناء خلطاً جيدًا.

يوضع على الشعر لمدة ساعة.

يتم غسل الخليط بواسطة الماء الدافئ وسوف تحصل على نتيجة رائعة.

بنهاية ذلك التقرير نكون قد وضحنا طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل، وكذلك مكونات عمل الكرياتين وطريقة تحضيره، هذا ونؤكد على أن الكرياتين من المواد التي تسهم في لمعان الشعر كما أنها تفيد الشعر بالمزيد من البروتينات والفيتامينات اللازمة لتطويل الشعر بشكل كبير.

وتبدو فوائد الكيراتين للشعر متنوعة، حيث أن الكيراتين يسهم في تخليص الشعر من التجاعيد ويزيد كذلك من انسيابية الشعر ويجعله قابل للتصفيف، كما أن الكيراتين يسهم في جعل الشعر أكثر طول عن الحقيقة، ولكن في الوقت ذاته يجب عدم الإفراط في استخدام الكيراتين على الشعر حتى لا يسبب مشاكل صحية أهمها احتماليات جفاف الشعر والتعرض للتقصف على المدى البعيد.