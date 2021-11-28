طريقة عمل حلوى الهريسة مثل الحلواني طرية وتذوب في الفم واخف من البسبوسة

الهريسة تعد من أقدم الحلويات الشرقية التي تشتهر كثيراً في شهر رمضان المبارك، فهي من الحلويات المميزة جداً و الخفيفة لهذا يعشق الملايين تناولها، كما أن طريقة تحضيرها قريبة جداً من البسبوسة و لكن طعمها مختلف تماماً عنها، لذلك إذا كنت ترغبين في تحضير حلوى الهريسة من المنزل سنقدم لكي أسرار تحضيرها و طريقة التحضير بالخطوات ستحصلين من هذه الطريقة هريسة أحلى من الجاهزة.

كما ذكرنا فإن الهريسة لا تختلف طريقة تحضيرها كثيرًا عن البسبوسة وكذلك مكوناتها متشابة جداً وبسيطة وهي:

3 كوب من السميد.

كوب من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

كوب و ربع من الماء الدافئ ويمكن استبداله بحليب.

2 ملعقة كبيرة الطحينة السائلة.

نصف كوب من الشربات البارد للعجين.

فستق للزينة أو أي نوع من المكسرات المفضل لديك.

مقادير الشربات

كوبين من السكر.

كوب من الماء.

عصره ليمون.

نصف كوب من السمن البلدي.

الهريسة تعد من أسهل الحلويات الشرقية في التحضير وسريعة جداً لا يلزمها وقت كبير لتحضيرها أو تسويتها، وطريقة تحضيرها هي: