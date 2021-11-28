طريقة عمل حلوى الهريسة مثل الحلواني طرية وتذوب في الفم واخف من البسبوسة

الهريسة تعد من أقدم الحلويات الشرقية التي تشتهر كثيراً في شهر رمضان المبارك، فهي من الحلويات المميزة جداً و الخفيفة لهذا يعشق الملايين تناولها، كما أن طريقة تحضيرها قريبة جداً من البسبوسة و لكن طعمها مختلف تماماً عنها، لذلك إذا كنت ترغبين في تحضير حلوى الهريسة من المنزل سنقدم لكي أسرار تحضيرها و طريقة التحضير بالخطوات ستحصلين من هذه الطريقة هريسة أحلى من الجاهزة.مقادير عمل الهريسة
كما ذكرنا فإن الهريسة لا تختلف طريقة تحضيرها كثيرًا عن البسبوسة وكذلك مكوناتها متشابة جداً وبسيطة وهي:
- 3 كوب من السميد.
- كوب من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- كوب و ربع من الماء الدافئ ويمكن استبداله بحليب.
- 2 ملعقة كبيرة الطحينة السائلة.
- نصف كوب من الشربات البارد للعجين.
- فستق للزينة أو أي نوع من المكسرات المفضل لديك.
مقادير الشربات
- كوبين من السكر.
- كوب من الماء.
- عصره ليمون.
- نصف كوب من السمن البلدي.
الهريسة تعد من أسهل الحلويات الشرقية في التحضير وسريعة جداً لا يلزمها وقت كبير لتحضيرها أو تسويتها، وطريقة تحضيرها هي:
- أولاً نقوم بإحضار صينية مقاس 24 ونقوم بتوزيع مكعب من السمن البلدي و معلقة من الطحينة بداخله لكي لا تلتصق الهريسة أثناء التسوية.
- في وعاء كبير نضع 3 أكواب من السميد بالإضافة إلى السكر ونخلطهم ثم نضع نصف ملعقة من كربونات الصوديوم لكي ترتفع قليلاً.
- بالتدريج نضيف عليهم نصف كوب من الشربات البارد و الطحينة ونخلطهم بشكل جيد حتى يصبح الخليط كحبات الرمل.
- ثم بالتدريج نبدأ بوضع الماء أو الحليب ونستمر في الخلط حتى تحصلي على عجينة لزجة بعض الشيء.
- نضع خليط الهريسة في الصينية التي قد سبق و حضرنها.
- تترك لمدة نصف ساعة حتى ترتاح قليلًا.
- نشعل الفرن لكي يسخن قليلاً.
- نقوم بتوزيع الفستق أو المكسرات على وجة الهريسة وهذه الخطوة اختياري يمكنك الاستغناء عنها.
- توضع في الفرن على درجة حرارة 200 درجة على الرف السفلي من الفرن وتترك لمدة 20 دقيقة.
- يمكننا أن نشعل الشواية آخر دقيقتين لكي تحصلين على لون مميز.
- نحضر الشربات نضع السكر مع الماء في إناء على نار متوسطة حتى يغلى ثم نضيف الليمون ويترك 10 دقائق على النار ثم يرفع نضيف عليه السمن البلدي.
- نخرج الهريسة من الفرن نقطعها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- نوزع الشربات الساخن عليها حتى تتشربه تماماً.
- تترك حتي تبرد قليلاً ثم تقدم لطعام بالصحة والعافية.
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الهريسة تعد من أقدم الحلويات الشرقية التي تشتهر كثيراً في شهر رمضان المبارك، فهي من الحلويات المميزة جداً و الخفيفة لهذا يعشق الملايين تناولها، كما أن طريقة تحضيرها قريبة جداً من البسبوسة و لكن طعمها مختلف تماماً عنها، لذلك إذا كنت ترغبين في تحضير حلوى الهريسة من المنزل سنقدم لكي أسرار تحضيرها و طريقة التحضير بالخطوات ستحصلين من هذه الطريقة هريسة أحلى من الجاهزة.مقادير عمل الهريسة
كما ذكرنا فإن الهريسة لا تختلف طريقة تحضيرها كثيرًا عن البسبوسة وكذلك مكوناتها متشابة جداً وبسيطة وهي:
- 3 كوب من السميد.
- كوب من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- كوب و ربع من الماء الدافئ ويمكن استبداله بحليب.
- 2 ملعقة كبيرة الطحينة السائلة.
- نصف كوب من الشربات البارد للعجين.
- فستق للزينة أو أي نوع من المكسرات المفضل لديك.
مقادير الشربات
- كوبين من السكر.
- كوب من الماء.
- عصره ليمون.
- نصف كوب من السمن البلدي.
الهريسة تعد من أسهل الحلويات الشرقية في التحضير وسريعة جداً لا يلزمها وقت كبير لتحضيرها أو تسويتها، وطريقة تحضيرها هي:
- أولاً نقوم بإحضار صينية مقاس 24 ونقوم بتوزيع مكعب من السمن البلدي و معلقة من الطحينة بداخله لكي لا تلتصق الهريسة أثناء التسوية.
- في وعاء كبير نضع 3 أكواب من السميد بالإضافة إلى السكر ونخلطهم ثم نضع نصف ملعقة من كربونات الصوديوم لكي ترتفع قليلاً.
- بالتدريج نضيف عليهم نصف كوب من الشربات البارد و الطحينة ونخلطهم بشكل جيد حتى يصبح الخليط كحبات الرمل.
- ثم بالتدريج نبدأ بوضع الماء أو الحليب ونستمر في الخلط حتى تحصلي على عجينة لزجة بعض الشيء.
- نضع خليط الهريسة في الصينية التي قد سبق و حضرنها.
- تترك لمدة نصف ساعة حتى ترتاح قليلًا.
- نشعل الفرن لكي يسخن قليلاً.
- نقوم بتوزيع الفستق أو المكسرات على وجة الهريسة وهذه الخطوة اختياري يمكنك الاستغناء عنها.
- توضع في الفرن على درجة حرارة 200 درجة على الرف السفلي من الفرن وتترك لمدة 20 دقيقة.
- يمكننا أن نشعل الشواية آخر دقيقتين لكي تحصلين على لون مميز.
- نحضر الشربات نضع السكر مع الماء في إناء على نار متوسطة حتى يغلى ثم نضيف الليمون ويترك 10 دقائق على النار ثم يرفع نضيف عليه السمن البلدي.
- نخرج الهريسة من الفرن نقطعها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- نوزع الشربات الساخن عليها حتى تتشربه تماماً.
- تترك حتي تبرد قليلاً ثم تقدم لطعام بالصحة والعافية.
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