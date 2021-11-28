بحبتين من البطاطس اعملى كفتة البطاطس الخطيرة بدون حشو والمحشية المقرمشة

تعد كفتة البطاطس من الأكلات الاقتصادية الموفرة، و التى يعشقها الكبار والصغار وذلك لأن البطاطس المقلية من المقبلات التى عليها إقبال كثير بجانب الأكلات المختلفة من المشويات أو الساندويتشات، لذلك لجأ الكثير من الشيفات إلى التجديد فى قلي البطاطس بطرق مختلفة وإضافة العديد من الخضروات إليها لكى تزيد من قيمتها الغذائية، وكذلك تعطيها طعم وشكل مختلف عن البطاطس السادة، وكذلك يمكنك عملها بدون حشو أو محشية باللحمة المفرومة او الدجاج أو الجبنة، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كفتة البطاطس الخطيرة بالتفصيل. مكونات كفتة البطاطس مكونات كفتة البطاطس تتكون كفتة البطاطس من مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٢ حبة كبيرة من البطاطس.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

٢ عود من البصل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

١/٤ ملعقة صغيرة من البقدونس.

٢ ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.

٢ فص من الثوم المفروم.

صفار حبة من البيض.

كوب من الدقيق. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كفتة البطاطس سهلة جداً ولا تستغرق وقت كبير فى تجهيزه وهى كمايلي: أولا نقوم بتقشير البطاطس وعليها وتقطيعها ثم نضعها فى حلة بها كمية مناسبة من الماء لسلقها ونضعها على النار. ونتركها تغلى حتى تستوى تماما نصفيها بالمصفاة حتى تنطفئ وتفرد تماماً. نضعها فى وعاء آخر ونهرسها بواسطة شوكة أو هراسة البطاطس. ونضيف عليها ملعقة الدقيق وصفار البيضة وعيدان البصل الأخضر المفرومة والبقدونس المفروم والكزبرة المفرومة والشبت المفروم والثوم المفروم. نقلبهم مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماما ونتبلها بالملح والفلفل والكزبرة والكركم ونستمر فى التقليب حتى يمتزج الخليط تماما. نشكلها على هيئة اصابع متوسطة الحجم . نجهز طاسة عميقة ونضع بها الزيت ونضعها على النار حتى يسخن الزيت ثم نقوم بتغطية اصابع البطاطس بالدقيق. بعد ذلك نقليها فى الزيت مع التقليب حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبى الجميل. نخرجها من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد ثم نضعها فى طبق التقديم ويقدم بجانب الكاتشب أو السلطة وبالف صحة وعافية. فوائد البطاطس المسلوقة تحتوى البطاطس المسلوقة على الكثير من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: أثبتت العديد من الدراسات أن اكل حبة واحدة من البطاطس المسلوقة تعطى الجسم المقدار الذى يحتاجه من البوتاسيوم. تساعد فى علاج ضغط الدم المرتفع لأنها لا تحتوى على دهون أو كوليسترول. تحتوي على نسبة جيدة من الألياف. الوسوم

تعد كفتة البطاطس من الأكلات الاقتصادية الموفرة، و التى يعشقها الكبار والصغار وذلك لأن البطاطس المقلية من المقبلات التى عليها إقبال كثير بجانب الأكلات المختلفة من المشويات أو الساندويتشات، لذلك لجأ الكثير من الشيفات إلى التجديد فى قلي البطاطس بطرق مختلفة وإضافة العديد من الخضروات إليها لكى تزيد من قيمتها الغذائية، وكذلك تعطيها طعم وشكل مختلف عن البطاطس السادة، وكذلك يمكنك عملها بدون حشو أو محشية باللحمة المفرومة او الدجاج أو الجبنة، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كفتة البطاطس الخطيرة بالتفصيل. مكونات كفتة البطاطس مكونات كفتة البطاطس تتكون كفتة البطاطس من مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٢ حبة كبيرة من البطاطس.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

٢ عود من البصل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

١/٤ ملعقة صغيرة من البقدونس.

٢ ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.

٢ فص من الثوم المفروم.

صفار حبة من البيض.

كوب من الدقيق. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كفتة البطاطس سهلة جداً ولا تستغرق وقت كبير فى تجهيزه وهى كمايلي: أولا نقوم بتقشير البطاطس وعليها وتقطيعها ثم نضعها فى حلة بها كمية مناسبة من الماء لسلقها ونضعها على النار. ونتركها تغلى حتى تستوى تماما نصفيها بالمصفاة حتى تنطفئ وتفرد تماماً. نضعها فى وعاء آخر ونهرسها بواسطة شوكة أو هراسة البطاطس. ونضيف عليها ملعقة الدقيق وصفار البيضة وعيدان البصل الأخضر المفرومة والبقدونس المفروم والكزبرة المفرومة والشبت المفروم والثوم المفروم. نقلبهم مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماما ونتبلها بالملح والفلفل والكزبرة والكركم ونستمر فى التقليب حتى يمتزج الخليط تماما. نشكلها على هيئة اصابع متوسطة الحجم . نجهز طاسة عميقة ونضع بها الزيت ونضعها على النار حتى يسخن الزيت ثم نقوم بتغطية اصابع البطاطس بالدقيق. بعد ذلك نقليها فى الزيت مع التقليب حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبى الجميل. نخرجها من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد ثم نضعها فى طبق التقديم ويقدم بجانب الكاتشب أو السلطة وبالف صحة وعافية. فوائد البطاطس المسلوقة تحتوى البطاطس المسلوقة على الكثير من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: أثبتت العديد من الدراسات أن اكل حبة واحدة من البطاطس المسلوقة تعطى الجسم المقدار الذى يحتاجه من البوتاسيوم. تساعد فى علاج ضغط الدم المرتفع لأنها لا تحتوى على دهون أو كوليسترول. تحتوي على نسبة جيدة من الألياف.

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