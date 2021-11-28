بملعقة سحرية تخزين ورق العنب بدون سلق من السنة للسنة دون تغير لونة وطعمة

بملعقة سحرية تخزين ورق العنب بدون سلق، من الأكلات الرائعة التي يحبها الكبير والصغير ورق العنب، وتحب كل ربة منزل تحضيرة باستمرار ولكنة ويحتاج وقت ومجهود لتحضيرة، ولكن يرغبون في وجودة دائماً لذلك تفضل الأمهات حفظ ورق العنب لتسهيل أمر تحضيرة، ولكي يصبح متوفر لديها في المواسم التي لا يوجد بها، فهناك طرق بسيطة تساعدك في حفظ ورق العنب دون تغير لونه وطعمة بملعقة سحرية.

بملعقة سحرية تخزين ورق العنب بدون سلق من السنة للسنة

عليك إحضار كمية ورق العنب التي ترغب في تخزينها، قومي بغسل ورق العنب بشكل جيد، ثم قومي بوضعه بمصفاة للتأكد من تجفيفة جيداً من الماء، ثم قومي بإحضار الليمون كمية مناسبة لورق العنب، تقوم بعصر الليمون الذي يساعد في حفظة، ثم عليك تحضير أكياس من البلاستيك ونقوم برص ورق العنب متساوي فوق بعضة، ويجب أن لا نقوم بملئ الكيس البلاستيك، ثم عليك وضع الأكياس في الفريزر، واخراجه حين الرغبة في استخدامه.

طريقة حفظ ورق العنب بدون سلق من السنة للسنة

عليك إحضار الكمية التي ترغبين في حفظها من ورق العنب، لا تقوم بغسلة بالماء فقط عليك مسح ورق العنب بقماشة نظيفة جيداً، ثم قومي بفرد الأوراق بشكل متناسق، نحضر زجاجة فارغة لها فوهة واسعة ونقوم بإدخال لفة ورق العنب بداخلها من خلال دفعها بأداة خشبية مثل الملعقة، عليك الضغط على ورق العنب في الزجاجة لتكون منظمة وعليك ملئ الزجاجة بأوراق العنب للاخراج الهواء، يجب الحرص على عدم ترك فرغات بين أوراق العنب حتي تصبح طازجة عند استخدامها، عليك غلق الزجاجة بأحكام ويمكنك لفها من الخارج، ثم قم بإدخالها الفريزر لحفظها.

بملعقة سحرية تخزين ورق العنب دون تغير لونة وطعمة

من أسهل الطرق التي يمكن استخدامها لحفظ ورق العنب، هو عمل محلول ملحي وحفظ ورق العنب باستخدامه، من خلال عمل كمية مناسبة من خليط الملح والماء وحفظ ورق العنب في هذا الخليط، وسيساعد في الاحتفاظ به لفترات بعيدة دون التغير في اللون أو الطعم، وعند تحضيرة سيكون مثل الطازج.