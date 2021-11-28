بديل المكياج.. بملعقة فازلين اصنعي روج الشفايف الطبيعي الثابت والساحر جميع الألوان

بملعقة فازلين اصنعي روج الشفايف الطبيعي، الطريقة التي من خلالها يمكننا أن نقوم بعمل روج الشفاه الطبيعي وفي لمنزل هي موضوع حديثنا خلال تلك الفقرات القادمة والتي تخص فيها بالذكر كيفية استعمال مكونات متاحة لدينها في عمل أفضل وصفة من الممكن أن تعمل كمرطب طبيعي للشفاه والتي تحتاج إلى مستحضرات من نوعية خاصة، ولات يفضل بأي حال من الأحوال أن نستعمل تلك الأنواع من الروج الكيميائي والذي يعد له دور كبير في إتلاف جلد الشفاه وتشققها علاوة على كون تركيبة الروج تصل للمعدة والجهاز الهضمي، ومن هنا وجب أن نقدم هذا التنويه وهو أن تحرص كل فتاة الحرص حال الاستعمال للروج بأن نقوم باستعمال التركيبة الطبيعية من الروج، وعن تلك الوصفة نتحدث بالتفصيل، وعن أهم المقادير المستعملة، وطريقة الإعداد نقدم عرض تفصيلي من خلال الآتي من مجمل الفقرات القادمة.

طريقة العمل لروج الشفاه الطبيعي تعتبر طريقة سهلة وتلك السهولة قد أتت من الاستعمال اليسير نتيجة التركيب البسيط لتلك الأنواع من مستحضرات الروج الطبيعية المتميزة.

ومن خلال الخلط ما بين مقدارين وعلى الأكثر ثلاث مقادير طبيعية من الممكن أن نحضر الوصفة.

وبكل سهولة خلال دقائق مع الإضافة لبعض المكونات الأساسية والتي تساعد على تنكيه الروج ليكون مستساغ وبرائحة جيدة.

بملعقة فازلين اصنعي روج الشفايف الطبيعيمكونات عمل روج الشفاه الطبيعي

من الممكن أن نقوم بالإعداد للروج من خلال الاستعمال للمكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

ملعقتان من مكون الفازلين.

ملعقة من لون طبيعي أي لون تفضلينه.

القليل من مكون الفانيللا.

ماء الورد حال الرغبة في تعديل سمك قوام الروج.

تلك التركيبة الطبيعية المتميزة من الممكن أن نقوم بعملها من خلال متابعة استعمال تلك المقادير.

وفي البداية لا بد من تحضير الفازلين عن طريق الإذابة ومن ثم يتم تلوينه من خلال إذابة اللون الغذائي مع ماء الورد مع الخلط بالفازلين.

ومن الممكن أن نستخدم الفازلين كنوع من أنوع الروج لكونه أفضل المرطبات مع الإضافة للفازلين لتنكيه الروج بنكهة جيدة.

طريق تحضير روج الشفايف الطبيعي