سر تتبيلة الحاتي الخطيرة.. طريقة عمل الكفتة المشوية بكل أسرارها وتكاتها بطعم يجنن احلي من المطاعم

الكفتة من الوجبات التي يفضل تناولها الجميع ومن الممكن أن يتم التحضير السريع لها خلال فترة وجيزة ومن دون أن نلجأ للشراء لتلك الوجبة من المحلات حيث أن تحضيرها في المنزل يكون بشكل آمن في مطبخ المنزل لأن شراءها من الخارج في بعض الأحيان قد يكون غير آمن بسبب محاوى الكفتة المجهزة في المحلات من الدهون والمحتوى العابي منها يكون في السعرات الحرارية، وبالتالي هذا ما قد يؤدي للسمنة المفرطة وأمراض القلب، وغير ذلك، وأما فيما يخص الطريقة الملائمة في التحضير لتلك الوصفة وخليط الكفتة المتماسك هذا ما سوف نقوم بالعرض السريع له من خلال الآتي من السطور التي تتضمن الفقرات القادمة.

طريقة تحضير الكفتة في البيت

الطريقة التي يمكننا من خلالها أن نقوم بالإعداد لوصفة الكفتة تعتمد على مقادير كلها في متناول اليد سواء من التوابل والمنكهات كما يمكن إحضار كمية معقولة من اللحم، ومع كل المكونات الآتية نحصل على أفضل خلطة للكفتة والتي تساعد في الحصول على وجبة سريعة وصحية وآمنة، وخالية من الدهون، وفيما يأتي البيان الكامل بالمقادير الأساسية للكفتة مع توضيح طريقة التحضير:

مكونات عمل الكفتة المشوية في البيت

من الممكن أن نعتمد على الآتي من المكونات القادمة:

كيلو من اللحم ويكون تام الفرم.

رشة من الشطة.

رشة من جوزة الطيب.

القليل من الكمون.

ملعقة فلفل أسود.

توابل الكفتة.

ملعقتان فول الصويا.

ربع ملعقة كربونات صوديوم.

القليل من البقدونس المفروم.

عدد بصلتان مبشورتان ناعم.

الكفتة بالإمكان تشميع خليطها والاعتماد على تلك الخطوة يكون عقب الخلط لكل المكونات التي قد سبق التعرف عليها، وفور الخلط الجيد لكل المكونات وتجانسها وتكون الخليط الناعم الذي يسهل تشكيله نبدأ في الخطوة الخاصة بتشميع اللحم، في داخل الثلاجة.

بعد تمام التشميع تبدأ خطوة التشكيل، ومن ثم يتم التشكيل السريع لعدد الأصابع بالسمك الملائم والطول والحجم المناسب، وبعدها يتم وضع أصابع الكفتة في الثلاجة مدة حوالي نصف ساعة، وبعد ذلك تتم تسوية اللحم على الجريل، ومن الممكن التسوية بالفرن أيضا.

طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت