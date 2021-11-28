مش هتشرية من برة تانى .... عمل الفينو والكيزر في البيت بمكونات سهله وبطريقة مغذية للأطفال

عمل الفينو والكيزر في البيت بمكونات سهله، عمل الفينو والكيزر في البيت بطريقة سهلة وبسيطة لكل أم تسعي لتوفير المال والوقت وطعام صحي لأطفالها خاصة مع بداية العام الدراسي لعمل الساندويتشات كل صباح وفي أوقات المذاكرة، وتختلف طريقة عمل عيش الفينو عن الكيزر سواء في المقادير والمكونات أو طريقة التحضير ويتميز الفينو والكيزر باستخدامهم لعمل ساندويتشات متنوعة ومختلفة الطعم مثل الجبنة أو الهامبورجر أو اللانشون والبيض والبطاطس. عمل الفينو والكيزر في البيت بمكونات سهله قد تبحث دائماً السيدات عن عمل اكثر الوجبات الأمنة للأطفال والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل الفينو والكيزر بطريقة مغذية ومفيد لهم مقدايرعمل الفينو والكيزر ماء دافئ .

وثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

وملعقة صغيرة محسن خبز .

4 ملاعق كبيرة زيت .

وكيلو من الدقيق الأبيض .

4 ملاعق صغيرة خميرة فورية. مقداير طريقة تحضير الفينو والكيزر في البيت

نحضر طبق كبير الحجم ونضع به الدقيق ثم في إناء أخر نضع الخميرة مع السكر ومحسن الخبز ونضيف قليل من الماء الدافئ ونضعهم جانبا حتي تمتزج المحتويات معا.

نضيف الخليط علي الدقيق مع إضافة الماء للعجن ونستمر في إضافة الماء حتي تصبح العجينة متوسطة اللين.

إذا لانت العجينة أكثر من اللازم فيمكنك إضافة القليل من الزيت وزيادة الدقيق حتي تصبح مناسبة القوام.

قسمي العجينة لأجزاء صغيرة علي هيئة كرات وكل كرة نفردها حتي تصبح علي شكل اسطوانه ونغطيها لساعة حتي تختمر.

ضعي قطع العيش في صاج وقبل أن ندخلها الفرن ندهن وجهه بصفار بيضة ونضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة علي حرارة 200 درجة. طريقة تحضير عمل العيش الكيزر في البيت عمل العيش الكيزر في البيت سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير العيش الكيزر في البيت مكونات عمل عيش الكيزر ماء دافئ

و كوب ونصف دقيق أسمر

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر

2 ملعقة زيت

2 ملعقة خميرة

كوب زبادي

نصف ملعقة سكر وبيضة مخفوقة. مكونات عمل عيش الكيزر طريقة تحضير عيش الكيزر في البيت نضع الخميرة في الماء الدافئ ونتركها 5 دقائق، ثم نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ونضيف السكر.

نضيف الزيت والزبادي والخميرة علي الدقيق ثم نعجن لمدة 15 دقيقة حتي تكون العجينة متماسكة ولا تلتصق.

قطعي العجينة كرات صغيرة ثم ضعيها في طبق به زيت ونغطيها حتي تختمر لمدة 60 دقيقة.

شكلي العجينة علي هيئة كرات وادهني الوجه بصفار البيضة ورشي السمسم علي الوجه وندخلها الفرن علي حرارة 200 لمدة 20 دقيقة. طريقة تحضير عيش الكيزر في البيت الوسوم

عمل الفينو والكيزر في البيت بمكونات سهله، عمل الفينو والكيزر في البيت بطريقة سهلة وبسيطة لكل أم تسعي لتوفير المال والوقت وطعام صحي لأطفالها خاصة مع بداية العام الدراسي لعمل الساندويتشات كل صباح وفي أوقات المذاكرة، وتختلف طريقة عمل عيش الفينو عن الكيزر سواء في المقادير والمكونات أو طريقة التحضير ويتميز الفينو والكيزر باستخدامهم لعمل ساندويتشات متنوعة ومختلفة الطعم مثل الجبنة أو الهامبورجر أو اللانشون والبيض والبطاطس. عمل الفينو والكيزر في البيت بمكونات سهله قد تبحث دائماً السيدات عن عمل اكثر الوجبات الأمنة للأطفال والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل الفينو والكيزر بطريقة مغذية ومفيد لهم مقدايرعمل الفينو والكيزر ماء دافئ .

وثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

وملعقة صغيرة محسن خبز .

4 ملاعق كبيرة زيت .

وكيلو من الدقيق الأبيض .

4 ملاعق صغيرة خميرة فورية. مقداير طريقة تحضير الفينو والكيزر في البيت

نحضر طبق كبير الحجم ونضع به الدقيق ثم في إناء أخر نضع الخميرة مع السكر ومحسن الخبز ونضيف قليل من الماء الدافئ ونضعهم جانبا حتي تمتزج المحتويات معا.

نضيف الخليط علي الدقيق مع إضافة الماء للعجن ونستمر في إضافة الماء حتي تصبح العجينة متوسطة اللين.

إذا لانت العجينة أكثر من اللازم فيمكنك إضافة القليل من الزيت وزيادة الدقيق حتي تصبح مناسبة القوام.

قسمي العجينة لأجزاء صغيرة علي هيئة كرات وكل كرة نفردها حتي تصبح علي شكل اسطوانه ونغطيها لساعة حتي تختمر.

ضعي قطع العيش في صاج وقبل أن ندخلها الفرن ندهن وجهه بصفار بيضة ونضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة علي حرارة 200 درجة. طريقة تحضير عمل العيش الكيزر في البيت عمل العيش الكيزر في البيت سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير العيش الكيزر في البيت مكونات عمل عيش الكيزر ماء دافئ

و كوب ونصف دقيق أسمر

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر

2 ملعقة زيت

2 ملعقة خميرة

كوب زبادي

نصف ملعقة سكر وبيضة مخفوقة. مكونات عمل عيش الكيزر طريقة تحضير عيش الكيزر في البيت نضع الخميرة في الماء الدافئ ونتركها 5 دقائق، ثم نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ونضيف السكر.

نضيف الزيت والزبادي والخميرة علي الدقيق ثم نعجن لمدة 15 دقيقة حتي تكون العجينة متماسكة ولا تلتصق.

قطعي العجينة كرات صغيرة ثم ضعيها في طبق به زيت ونغطيها حتي تختمر لمدة 60 دقيقة.

شكلي العجينة علي هيئة كرات وادهني الوجه بصفار البيضة ورشي السمسم علي الوجه وندخلها الفرن علي حرارة 200 لمدة 20 دقيقة. طريقة تحضير عيش الكيزر في البيت

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