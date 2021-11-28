أسرار التجار.. طريقة تخزين البطاطس من السنة للسنة من غير ما تبوظ أو يتغير طعمها أو لونها

تخزين البطاطس من السنة للسنة، البطاطس من أنواع الثمار التي من الممكن أن نقوم بحفظها من خلال الاعتماد على طرق كلها تكون بسيطة، وتلك الطرق هي موضوع مقالنا ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات والتي من شأنها أن تساعد على الحفظ والتخزين للبطاطس بحيث تكون متواجدة في المنزل طوال أشهر العام من غير أن تكون مصابة بالتعفن أو أي شئ قد يعتري مظهرها الخارجي، أو نسيجها الداخلي من مشكلات تتعلق بالتلف في النسيج، أو ما إلى ذلك وهذا ما قد يتسبب في حدوث الكثير من المشكلات الصحية، ومن هنا دعت الحاجة للاعتماد على طريقة، وتلك الطريقة تسهم في حماية البطاطس من أن تتعرض للتعفن والذي يمثل أكثر أمراض ثمار البطاطس شيوعا وقد يؤدي للتسمم الغذائي وفيما يلي ذكره من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على الخطوات الأساسية لتخزين ثمار البطاطس بشكل صحي سليم.طريقة تخزين البطاطس من السنة للسنة
- من الممكن أن يكون استعمال البطاطس في المنزل بشكل شبه يومي وهذا ما ييسر على ربة المنزل.
- أن تقوم بالتخزين لثمار البطاطس والاستهلاك منها في نفس الوقت، والطريقة المتبعة لحفظ وتخزين البطاطس تكون بالاستعانة بخطوات جميعها بسيطة.
- وتلك الخطوات أساسية لحفظ البطاطس طوال اثني عشر شهر بدون تعرضها لتواجد ونمو الخلايا البرعمية.
- أو البقع والبؤر المتعفنة، وبالنسبة للخطوات بالتفصيل تكون كما يلي:
من أهم الخطوات التي تساعد على التخزين السليم:
- نقوم بالتنظيف لكل ثمار البطاطس المراد الحفظ والتخزين لها ثم بعد ذلك نبدأ في الخطوات التالية للحفظ.
- فور اكتمال التنظيف نبدأ في تنظيم ثمار البطاطس بحيث تكون مصفوفة أو متراصة في داخل الصناديق من النوعية الخشب فقط.
- فلا يمكن الحفظ بأوعية أو صناديق من البلاستيك فهذا قد يساعد في تعفنها سريعا لأن البلاستيك يزيد من معدلات الحرارة في داخل الصندوق.
- وهذا ما يتلف من البطاطس سريعا.
- الصناديق تكون مثقبة لتهوية جيدة.
- من الممكن أن يتم الحفظ أيضا بأكياس تكون سميكة من الورق الكثيف القوام.
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تخزين البطاطس من السنة للسنة، البطاطس من أنواع الثمار التي من الممكن أن نقوم بحفظها من خلال الاعتماد على طرق كلها تكون بسيطة، وتلك الطرق هي موضوع مقالنا ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات والتي من شأنها أن تساعد على الحفظ والتخزين للبطاطس بحيث تكون متواجدة في المنزل طوال أشهر العام من غير أن تكون مصابة بالتعفن أو أي شئ قد يعتري مظهرها الخارجي، أو نسيجها الداخلي من مشكلات تتعلق بالتلف في النسيج، أو ما إلى ذلك وهذا ما قد يتسبب في حدوث الكثير من المشكلات الصحية، ومن هنا دعت الحاجة للاعتماد على طريقة، وتلك الطريقة تسهم في حماية البطاطس من أن تتعرض للتعفن والذي يمثل أكثر أمراض ثمار البطاطس شيوعا وقد يؤدي للتسمم الغذائي وفيما يلي ذكره من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على الخطوات الأساسية لتخزين ثمار البطاطس بشكل صحي سليم.طريقة تخزين البطاطس من السنة للسنة
- من الممكن أن يكون استعمال البطاطس في المنزل بشكل شبه يومي وهذا ما ييسر على ربة المنزل.
- أن تقوم بالتخزين لثمار البطاطس والاستهلاك منها في نفس الوقت، والطريقة المتبعة لحفظ وتخزين البطاطس تكون بالاستعانة بخطوات جميعها بسيطة.
- وتلك الخطوات أساسية لحفظ البطاطس طوال اثني عشر شهر بدون تعرضها لتواجد ونمو الخلايا البرعمية.
- أو البقع والبؤر المتعفنة، وبالنسبة للخطوات بالتفصيل تكون كما يلي:
من أهم الخطوات التي تساعد على التخزين السليم:
- نقوم بالتنظيف لكل ثمار البطاطس المراد الحفظ والتخزين لها ثم بعد ذلك نبدأ في الخطوات التالية للحفظ.
- فور اكتمال التنظيف نبدأ في تنظيم ثمار البطاطس بحيث تكون مصفوفة أو متراصة في داخل الصناديق من النوعية الخشب فقط.
- فلا يمكن الحفظ بأوعية أو صناديق من البلاستيك فهذا قد يساعد في تعفنها سريعا لأن البلاستيك يزيد من معدلات الحرارة في داخل الصندوق.
- وهذا ما يتلف من البطاطس سريعا.
- الصناديق تكون مثقبة لتهوية جيدة.
- من الممكن أن يتم الحفظ أيضا بأكياس تكون سميكة من الورق الكثيف القوام.
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