طريقه عمل الخيار المخلل السريع مثل المحلات هيقد معاكى لمدة سنه كاملة

طريقه عمل الخيار المخلل السريع في المنزل مثل المحلات، إليكم طريقه عمل الخيار المخلل بكل سهوله وبأقل التكاليف ويمكنك أن تأكليه في نفس اليوم، يعتبر الخيار المخلل من احب أنواع المخلالات المحببة لدي الجميع، لأن طعمه شهي ولذيذ وفي هذه المقالة سوف نتعرف معا علي طريقه عمل الخيار المخلل في المنزل بطريقه سهله جدا وموفره في الوقت والجهد وذات طعم مميز. طريقه عمل الخيار المخلل السريع طريقه عمل الخيار المخلل السريع سوف نقدم طريقة عمل الخيار المخلل في المنزل بطريقة سهله وبسيطة . مكونات تحضير عمل الخيار المخلل السريع: 1كيلو من الخيار المقطع .

1/2 كوب من الخل.

2 ملعقه كبيره من السكر.

4 ملاعق كبيرة من ملح الطعام .

1\2 نصف كوب من الشبت الأخضر المقطع.

1 ملعقه صغيره من الكركم .

1\2 نصف كوب من شرائح الفلفل الأحمر .

5 فصوص ثوم مقطعين شرائح .

1ليتر من الماء المغلي . مكونات تحضير عمل الخيار المخلل السريع: طريقة تحضير الخيار المخلل السريع : في وعاء علي النار ضعي الخيار المقطع شرائح .

بعد ذلك ضعي نصف كوب الخل وقلبيه جيدا.

ثم أضيفي شرائح الثوم و شرائح الفلفل الأحمر.

أضيفي بعد ذلك ملعقه صغيره من الكركم وقلبيهم جيدا مع الخيار حتي يكتسب اللون الأصفر منه .

ضعي السكر وقلبيه مع الخيار فهو يحافظ علي طعم الخيار ويجعله مقرمش وليس لين .

اتركي الخيار والمكونات المضافة إليه حتي تغلي جميعا معا ثم بعد ذلك ارفعي الوعاء من النار وضعي الشبت المقطع واغلي الوعاء واتركيه حتي يبرد تماما .

بعد أن يبرد الخيار تماما ويصبح بارد قومي بوضعه في برطمان من الزجاج وضعي الخيار فيه والسكري ماء الخيار عليه واغلقي البرطمان الزجاج بأحكام وضعيه في الثلاجة لحين الاستخدام .

ملحوظه لابد من وضع الماء ساخن في الوعاء مع الخيار في بداية تحضيره وذلك لتفادي سلق الخيار إذا وضع في ماء بارد علي النار .

يمكنك الاستغناء عن الشبت الأخضر ووضع الكسبره الخضراء أو الاستغناء عنها أيضا ولكن الخضرة تعطي طعم مميز للخيار المخلل .

يمكنك أيضا عدم تقطيع الخيار وتركه سليم وتقطعينه عند الاستخدام.

إذا كنتي لا تحبين الكركم فلا تضعيه واستغني عنه.

ملحوظه هامه لابد من وضع الخيار المخلل في الثلاجة بعد التحضير حتي لا يفسد .

قدمي الخيار المخلل جانب الوجبات وبالهناء والشفاء . طريقة تحضير الخيار المخلل السريع : الوسوم

طريقه عمل الخيار المخلل السريع في المنزل مثل المحلات، إليكم طريقه عمل الخيار المخلل بكل سهوله وبأقل التكاليف ويمكنك أن تأكليه في نفس اليوم، يعتبر الخيار المخلل من احب أنواع المخلالات المحببة لدي الجميع، لأن طعمه شهي ولذيذ وفي هذه المقالة سوف نتعرف معا علي طريقه عمل الخيار المخلل في المنزل بطريقه سهله جدا وموفره في الوقت والجهد وذات طعم مميز. طريقه عمل الخيار المخلل السريع طريقه عمل الخيار المخلل السريع سوف نقدم طريقة عمل الخيار المخلل في المنزل بطريقة سهله وبسيطة . مكونات تحضير عمل الخيار المخلل السريع: 1كيلو من الخيار المقطع .

1/2 كوب من الخل.

2 ملعقه كبيره من السكر.

4 ملاعق كبيرة من ملح الطعام .

1\2 نصف كوب من الشبت الأخضر المقطع.

1 ملعقه صغيره من الكركم .

1\2 نصف كوب من شرائح الفلفل الأحمر .

5 فصوص ثوم مقطعين شرائح .

1ليتر من الماء المغلي . مكونات تحضير عمل الخيار المخلل السريع: طريقة تحضير الخيار المخلل السريع : في وعاء علي النار ضعي الخيار المقطع شرائح .

بعد ذلك ضعي نصف كوب الخل وقلبيه جيدا.

ثم أضيفي شرائح الثوم و شرائح الفلفل الأحمر.

أضيفي بعد ذلك ملعقه صغيره من الكركم وقلبيهم جيدا مع الخيار حتي يكتسب اللون الأصفر منه .

ضعي السكر وقلبيه مع الخيار فهو يحافظ علي طعم الخيار ويجعله مقرمش وليس لين .

اتركي الخيار والمكونات المضافة إليه حتي تغلي جميعا معا ثم بعد ذلك ارفعي الوعاء من النار وضعي الشبت المقطع واغلي الوعاء واتركيه حتي يبرد تماما .

بعد أن يبرد الخيار تماما ويصبح بارد قومي بوضعه في برطمان من الزجاج وضعي الخيار فيه والسكري ماء الخيار عليه واغلقي البرطمان الزجاج بأحكام وضعيه في الثلاجة لحين الاستخدام .

ملحوظه لابد من وضع الماء ساخن في الوعاء مع الخيار في بداية تحضيره وذلك لتفادي سلق الخيار إذا وضع في ماء بارد علي النار .

يمكنك الاستغناء عن الشبت الأخضر ووضع الكسبره الخضراء أو الاستغناء عنها أيضا ولكن الخضرة تعطي طعم مميز للخيار المخلل .

يمكنك أيضا عدم تقطيع الخيار وتركه سليم وتقطعينه عند الاستخدام.

إذا كنتي لا تحبين الكركم فلا تضعيه واستغني عنه.

ملحوظه هامه لابد من وضع الخيار المخلل في الثلاجة بعد التحضير حتي لا يفسد .

قدمي الخيار المخلل جانب الوجبات وبالهناء والشفاء . طريقة تحضير الخيار المخلل السريع :

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