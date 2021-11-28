كريم عصير البطاطس المضمون: لحل جميع مشاكل البشرة في فصل الشتاء2021

يعد كريم عصير البطاطس المضمون , من أفضل الماسكات التي يمكن عملها داخل المنزل بخطوات سهلة للحصول علي بشرة ناصعة البياض حتي 7 درجات فوري, ويعتبر كريم البطاطس رهيب جدا في تفتيح البشرة, ويجعلها اكثر بياض فوري من أول استعمال, حيث تبحث كل فتاه علي بشرة خالية من العيوب, كما يعمل أيضا علي إزالة التجاعيد بكل سهولة خلال فترة زمانية بسيطة جدا , حيث يعمل أيضا علي حل جميع مشاكل البشرة التي يمكن أن تواجهكم خلال فصل الشتا, واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم عصير البطاطس المضمون في الحصول علي بشرة ناصعة البياض من أول استعمال2021.

مكونات كريم عصير البطاطس المضمون لحل جميع مشاكل البشرة في فصل الشتاء

سوف نتعرف علي المكونات المطلوبة لعمل كريم عصير البطاطس في المنزل من مكونات طبيعية جدا وفعالة في تفتيح البشرة وهي كما يلي:-

حبه كبيرة من ثمرة البطاطس.

قشور خيار.

معلقة من عصير الليمون.

معلقتين من النشا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم أبسط طريقة لتحضير الكريم في المنزل بخطوات سهلة للغاية دون تعب ولا تكلفة ومن أول استعمال يجعل بشرتك ناصعة البياض وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار الخلاط ثم نضع فيه البطاطس وقشور الخيار ثم نضربهم جيد حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضع الخليط في وعاء ونضيف عليه النشا وعصير الليمون ونقلبهم جيد حتي يصبح خليط كريمي متجانس. ثم نخلط جميع المكونات حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية وجاهز للاستخدام بكل سهولة والحصول علي نتائج مبهرة.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الأن علي طريقة سهلة جدا للاستخدام الخليط علي البشرة والحصول علي نتائج مبهرة بكل سهولة في اقل وقت ممكن وهي الاتي:-