مكرونة باللحم المفروم بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق مميز وشهي جداً

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مكرونة باللحم المفروم ، من الأكلات الإيطالية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، حيث يتميز المطبخ الإيطالي بأكلاته المميزة واللذيذة والمتنوعة، كما أنها من الاكلات التي تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير من الأشخاص على تناولها في المطاعم، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء العالم والوطن العربي خاصةً، وتتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها اللذيذ والشهي والمميز الغني بالصوص الذي يضفي عليها مذاقها الذي لا يوصف، وبشكلها الخرافة الذي لا يقاوم، كما أنها سهلة التحضير ولا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، بدلا من تناولها في المطاعم لضمان جودتها وصحتها، كما يمكنكم تجربة مكرونة الفريدو بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مكرونة باللحم المفروم بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.مكونات مكرونة باللحم المفروم
تتكون مكرونة باللحم المفروم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير سلق المكرونة
- 220 جم مكرونة على شكل صدفة.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- رشة ملح.
مقادير خلطة اللحم المفروم
- حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعم.
- 2 فص ثوم كبار مهروس.
- 500 جم لحم مفروم قليل الدهن.
- 2 كوب صلصة طماطم.
- نصف ملعقة صغيرة من الخردل.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- ربع ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية.
- 120 مل كريمة خفق ثقيلة.
- ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- ملح.
- فلفل أسود.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على مكرونة باللحم المفروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نضع حلة على النار ونضيف إليها الماء ونتركه يغلي.
- ثم نضيف إليها الملح وزيت الزيتون والمكرونة ونقلبهم.
- ثم نترك المكرونة حتى تنضج مع التقليب من وقت لآخر.
- بعد ذلك نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها زيت الزيتون والبصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 دقائق.
- ثم نضيف الثوم المهروس ونقلب قليلاً حتى تصفر المكونات.
- ثم نضيف اللحم المفروم نقلب باستمرار لمدة 8 دقائق.
- بعد ذلك نضيف معجون الطماطم والخردل والتوابل الإيطالية والصلصة والملح والفلفل الأسود، ثم نقلبهم.
- ثم نترك المكونات تنضج لمدة 4 دقائق مع التقليب باستمرار.
- ثم نضيف كريمة الخفق ونقلب لمدة 3 دقائق.
- بعد ذلك نضيف إليها المكرونة بعد استوائها وتصفيتها من الماء.
- ثم نضيف البقدونس المفروم ناعم ونقلبهم حتى تتجانس المكونات، ثم نرفع المقلاة من على النار.
- ثم نقدم مكرونة باللحم المفروم في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
مكرونة باللحم المفروم ، من الأكلات الإيطالية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، حيث يتميز المطبخ الإيطالي بأكلاته المميزة واللذيذة والمتنوعة، كما أنها من الاكلات التي تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير من الأشخاص على تناولها في المطاعم، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء العالم والوطن العربي خاصةً، وتتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها اللذيذ والشهي والمميز الغني بالصوص الذي يضفي عليها مذاقها الذي لا يوصف، وبشكلها الخرافة الذي لا يقاوم، كما أنها سهلة التحضير ولا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، بدلا من تناولها في المطاعم لضمان جودتها وصحتها، كما يمكنكم تجربة مكرونة الفريدو بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مكرونة باللحم المفروم بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.مكونات مكرونة باللحم المفروم
تتكون مكرونة باللحم المفروم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير سلق المكرونة
- 220 جم مكرونة على شكل صدفة.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- رشة ملح.
مقادير خلطة اللحم المفروم
- حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعم.
- 2 فص ثوم كبار مهروس.
- 500 جم لحم مفروم قليل الدهن.
- 2 كوب صلصة طماطم.
- نصف ملعقة صغيرة من الخردل.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- ربع ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية.
- 120 مل كريمة خفق ثقيلة.
- ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- ملح.
- فلفل أسود.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على مكرونة باللحم المفروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نضع حلة على النار ونضيف إليها الماء ونتركه يغلي.
- ثم نضيف إليها الملح وزيت الزيتون والمكرونة ونقلبهم.
- ثم نترك المكرونة حتى تنضج مع التقليب من وقت لآخر.
- بعد ذلك نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها زيت الزيتون والبصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 دقائق.
- ثم نضيف الثوم المهروس ونقلب قليلاً حتى تصفر المكونات.
- ثم نضيف اللحم المفروم نقلب باستمرار لمدة 8 دقائق.
- بعد ذلك نضيف معجون الطماطم والخردل والتوابل الإيطالية والصلصة والملح والفلفل الأسود، ثم نقلبهم.
- ثم نترك المكونات تنضج لمدة 4 دقائق مع التقليب باستمرار.
- ثم نضيف كريمة الخفق ونقلب لمدة 3 دقائق.
- بعد ذلك نضيف إليها المكرونة بعد استوائها وتصفيتها من الماء.
- ثم نضيف البقدونس المفروم ناعم ونقلبهم حتى تتجانس المكونات، ثم نرفع المقلاة من على النار.
- ثم نقدم مكرونة باللحم المفروم في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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