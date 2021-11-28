مكرونة باللحم المفروم بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق مميز وشهي جداً

مكرونة باللحم المفروم ، من الأكلات الإيطالية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، حيث يتميز المطبخ الإيطالي بأكلاته المميزة واللذيذة والمتنوعة، كما أنها من الاكلات التي تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير من الأشخاص على تناولها في المطاعم، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء العالم والوطن العربي خاصةً، وتتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها اللذيذ والشهي والمميز الغني بالصوص الذي يضفي عليها مذاقها الذي لا يوصف، وبشكلها الخرافة الذي لا يقاوم، كما أنها سهلة التحضير ولا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، بدلا من تناولها في المطاعم لضمان جودتها وصحتها، كما يمكنكم تجربة مكرونة الفريدو بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مكرونة باللحم المفروم بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات مكرونة باللحم المفروم

تتكون مكرونة باللحم المفروم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير سلق المكرونة

220 جم مكرونة على شكل صدفة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشة ملح.

مقادير خلطة اللحم المفروم

حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

2 فص ثوم كبار مهروس.

500 جم لحم مفروم قليل الدهن.

2 كوب صلصة طماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الخردل.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ربع ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية.

120 مل كريمة خفق ثقيلة.

ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على مكرونة باللحم المفروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: