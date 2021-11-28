مش هتشترى الاندومى تأني سر عمل الاندومى فى البيت بنفس الطعم الرائع وصحي لعائلتك

عمل الاندومى فى البيت بنفس الطعم الرائع، هل أطفالك يحبون تناول الأندومي مثل باقي الأطفال؟ الأندومي له طعم لذيذ ولكنه وجبة لا تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم كما أنه هناك بعض الأقاويل بأنه مضر ويعرض للكثير من الأمراض، يمكنك تحضير وجبة من الأندومي في المنزل بزيادة بعض المكونات له حتى تزيد من عناصره الغذائية، كما يمكنك تحضير وجبة إندومي كاملة من المنزل. عمل الاندومى فى البيت بنفس الطعم الرائع طريقة تحضير الاندومي المنزلي عمل الاندومى فى البيت بنفس الطعم الرائع طريقة تحضير الاندومي المنزلي لقد سمعا الكثير على إضرار الاندومى بان له أضرار عديدة يحتوى على الصوديوم لأنة وهو يسبب أمراض القلب على الزمن البعيد و يحبس المياه فى جسم الإنسان ويمكن لجميع الأمهات اتباع هذه الطريقة لتحضير اندومي صحي لأطفالها في المنزل مكونات تحضير الاندومي المنزلي مكرونة اسباجيتي.

مكعب مرقة دجاج.

كمون.

بابريكا.

فلفل أسود.

ملح.

ملعقة زيت. طريقة تحضير الاندومي المنزلي في وعاء على النار قوم بوضع مياه وانتظر حتى تغلي وبعد ذلك قم بوضع المعكرونة الإسباجيتي.

ضع معها مكعب مرقة الدجاج وانتظر حتى تنضج المعكرونة.

بعد نضجها قومي بوضع الكمون والبابريكا والفلفل الأسود والملح.

أترك في الوعاء مع المعكرونة بعض من المياه حتى تكون مثل شوربة الأندومي.

ضعي ملعقة الزيت وهكذا تصبح وجبة الأندومي المحضرة جاهزة.

يفضل تقديمها ساخنة.

يمكن تقديمها بدون أي أطباق جانبية للأطفال. مكونات تحضير الاندومي المنزليطريقة تحضير الاندومي المنزلي طريقة عمل الاندومي الجاهز طريقة عمل الاندومي الجاهز تلك الطريقة تقومين باستخدام فيها أكياس الاندومي الجاهزة، ولكن فيها تقومين بزيادة قيمة طبق الأندومي الغذائية. مكونات عمل الاندومي الجاهز كيس أندومي جاهز.

قطع دجاج.

قطع فلفل رومي صغيرة.

مكعب مرقة دجاج.

بابريكا.

كمون.

فلفل أسود.

ملعقة زبدة. طريقة تحضير الاندومي الجاهز في طاسة قومي بوضع ملعقة الزبدة وقطع الدجاج وقومي بتقليبه معًا جيدًا.

ضعي بعد ذلك البابريكا والكمون والفلفل الأسود.

انتظري حتى تنضج قطع الدجاج وبعد ذلك قومي بوضع كوب من الماء وانتظري حتى يغلي.

قومي بوضع معًا جيد وبعد ذلك قومي بوضع الأندومي في المياه المغلية مع باقي المكونات.

بعد تفكك الأندومي قومي بوضعه في طبق التقديم ويفضل أن تكون ساخنة عند التقديم. مكونات عمل الاندومي الجاهزطريقة تحضير الاندومي الجاهز الوسوم

عمل الاندومى فى البيت بنفس الطعم الرائع، هل أطفالك يحبون تناول الأندومي مثل باقي الأطفال؟ الأندومي له طعم لذيذ ولكنه وجبة لا تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم كما أنه هناك بعض الأقاويل بأنه مضر ويعرض للكثير من الأمراض، يمكنك تحضير وجبة من الأندومي في المنزل بزيادة بعض المكونات له حتى تزيد من عناصره الغذائية، كما يمكنك تحضير وجبة إندومي كاملة من المنزل. عمل الاندومى فى البيت بنفس الطعم الرائع طريقة تحضير الاندومي المنزلي عمل الاندومى فى البيت بنفس الطعم الرائع طريقة تحضير الاندومي المنزلي لقد سمعا الكثير على إضرار الاندومى بان له أضرار عديدة يحتوى على الصوديوم لأنة وهو يسبب أمراض القلب على الزمن البعيد و يحبس المياه فى جسم الإنسان ويمكن لجميع الأمهات اتباع هذه الطريقة لتحضير اندومي صحي لأطفالها في المنزل مكونات تحضير الاندومي المنزلي مكرونة اسباجيتي.

مكعب مرقة دجاج.

كمون.

بابريكا.

فلفل أسود.

ملح.

ملعقة زيت. طريقة تحضير الاندومي المنزلي في وعاء على النار قوم بوضع مياه وانتظر حتى تغلي وبعد ذلك قم بوضع المعكرونة الإسباجيتي.

ضع معها مكعب مرقة الدجاج وانتظر حتى تنضج المعكرونة.

بعد نضجها قومي بوضع الكمون والبابريكا والفلفل الأسود والملح.

أترك في الوعاء مع المعكرونة بعض من المياه حتى تكون مثل شوربة الأندومي.

ضعي ملعقة الزيت وهكذا تصبح وجبة الأندومي المحضرة جاهزة.

يفضل تقديمها ساخنة.

يمكن تقديمها بدون أي أطباق جانبية للأطفال. مكونات تحضير الاندومي المنزليطريقة تحضير الاندومي المنزلي طريقة عمل الاندومي الجاهز طريقة عمل الاندومي الجاهز تلك الطريقة تقومين باستخدام فيها أكياس الاندومي الجاهزة، ولكن فيها تقومين بزيادة قيمة طبق الأندومي الغذائية. مكونات عمل الاندومي الجاهز كيس أندومي جاهز.

قطع دجاج.

قطع فلفل رومي صغيرة.

مكعب مرقة دجاج.

بابريكا.

كمون.

فلفل أسود.

ملعقة زبدة. طريقة تحضير الاندومي الجاهز في طاسة قومي بوضع ملعقة الزبدة وقطع الدجاج وقومي بتقليبه معًا جيدًا.

ضعي بعد ذلك البابريكا والكمون والفلفل الأسود.

انتظري حتى تنضج قطع الدجاج وبعد ذلك قومي بوضع كوب من الماء وانتظري حتى يغلي.

قومي بوضع معًا جيد وبعد ذلك قومي بوضع الأندومي في المياه المغلية مع باقي المكونات.

بعد تفكك الأندومي قومي بوضعه في طبق التقديم ويفضل أن تكون ساخنة عند التقديم. مكونات عمل الاندومي الجاهزطريقة تحضير الاندومي الجاهز

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