طريقة تحضير أرجل دجاج بافلو بالصلصة الحارة

أرجل دجاج بافلو بالصلصة الحارة طبق لذيذ وسهل التحضير يتم تقديمه في المطاعم المشهورة ومع ذلك بإمكانك تجهيزه في المنزل بنفس الطريقة ومكونات متوفرة، إذا كنتِ من محبي التجديد في وجبات الطعام إليك هذه الوصفة اللذيذة يمكنك تجهيزها بسهولة في منزلك. طريقة عمل أرجل دجاج بافلو بالصلصة الحارة طريقة عمل أرجل دجاج بافلو بالصلصة الحارة إليك جميع مقادير تحضير تلك الوصفة وكذلك خطوات العمل للحصول على أطيب طبق من أرجل دجاج بافلو ذات طعم لذيذ ومذاق رائع: مكونات تتبيل الدجاج كيلو من أرجل الدجاج مغسولة ومُصفاة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

رشة من الشطة المطحونة.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الشطة المَطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. مكونات الصلصة الحارة: أربع ملاعق كبيرة من الزبدة المُذابة.

ربع كوب من صوص الفلفل الحار.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من صلصة الباربكيو.

ربع ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

خطوات عمل أصابع دجاج بافلو بالصلصة الحارة من خلال المكونات السابقة يمكنك اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة لتحضير أصابع دجاج بافلو بالصلصة الحارة، وتتمثل خطوات تحضير هذا الطبق فيما يلي: نضع أرجل الدجاج فى وعاء كبير الحجم ثم نوزع عليها جميع مكونات التَتبيل.

نخلط التتبيلة في أرجل الدجاج بها باليدين حتى تتبل جيداً ثم نتركها جانباً لفترة من الزمن.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه لفترة حتى يصبح جاهزاً.

نرص أرجل الدجاج فى صينية فرن مسطحة، ونضع الصينية على الرف الأوسط.

نترك الصينية داخل الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى تكاد أن تنضج وتحمر.

نمزج جميع مكونات الصوص الحار بشكل جيد معا وذلك حتى تمتزج جميع المكونات بشكل تام.

نخرج صينية الدجاج من الفرن وندهنها بالصلصة الحارة بواسطة فرشاة صغيرة.

نعيد صينية الدجاج إلى الرف الأوسط من الفرن مرة أخرى ونتركها لمدة 15 دقيقة أو حتى تحمر أرجل الدجاج وتكاد أن تجف عليها الصلصة.

نخرج صينية أرجل الفراخ من الفرن ونتركها في أطباق التقديم.

يقدم هذا الطبق مع البطاطس المحمرة والصلصة الحارة. الوسوم

أرجل دجاج بافلو بالصلصة الحارة طبق لذيذ وسهل التحضير يتم تقديمه في المطاعم المشهورة ومع ذلك بإمكانك تجهيزه في المنزل بنفس الطريقة ومكونات متوفرة، إذا كنتِ من محبي التجديد في وجبات الطعام إليك هذه الوصفة اللذيذة يمكنك تجهيزها بسهولة في منزلك. طريقة عمل أرجل دجاج بافلو بالصلصة الحارة طريقة عمل أرجل دجاج بافلو بالصلصة الحارة إليك جميع مقادير تحضير تلك الوصفة وكذلك خطوات العمل للحصول على أطيب طبق من أرجل دجاج بافلو ذات طعم لذيذ ومذاق رائع: مكونات تتبيل الدجاج كيلو من أرجل الدجاج مغسولة ومُصفاة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

رشة من الشطة المطحونة.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الشطة المَطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. مكونات الصلصة الحارة: أربع ملاعق كبيرة من الزبدة المُذابة.

ربع كوب من صوص الفلفل الحار.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من صلصة الباربكيو.

ربع ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

خطوات عمل أصابع دجاج بافلو بالصلصة الحارة من خلال المكونات السابقة يمكنك اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة لتحضير أصابع دجاج بافلو بالصلصة الحارة، وتتمثل خطوات تحضير هذا الطبق فيما يلي: نضع أرجل الدجاج فى وعاء كبير الحجم ثم نوزع عليها جميع مكونات التَتبيل.

نخلط التتبيلة في أرجل الدجاج بها باليدين حتى تتبل جيداً ثم نتركها جانباً لفترة من الزمن.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه لفترة حتى يصبح جاهزاً.

نرص أرجل الدجاج فى صينية فرن مسطحة، ونضع الصينية على الرف الأوسط.

نترك الصينية داخل الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى تكاد أن تنضج وتحمر.

نمزج جميع مكونات الصوص الحار بشكل جيد معا وذلك حتى تمتزج جميع المكونات بشكل تام.

نخرج صينية الدجاج من الفرن وندهنها بالصلصة الحارة بواسطة فرشاة صغيرة.

نعيد صينية الدجاج إلى الرف الأوسط من الفرن مرة أخرى ونتركها لمدة 15 دقيقة أو حتى تحمر أرجل الدجاج وتكاد أن تجف عليها الصلصة.

نخرج صينية أرجل الفراخ من الفرن ونتركها في أطباق التقديم.

يقدم هذا الطبق مع البطاطس المحمرة والصلصة الحارة.

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