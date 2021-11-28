تعرفي معنا على طريقة عمل الدونات المحشية بالشوكولاتة اللذيذة والتي تعد من أشهر وصفات تحضير الحلويات؛ حيث يتم حشو الدونات بالشوكولاتة اللذيذة ومكونات أخرى تمنحها مذاق مختلف وهي من الأطباق العالمية سهلة التحضير ولا تستغرق وقت طويل أو مكونات كثيرة لتحضيرها، فيما يلي يمكن التعرف على طريقة عمل الدونات بالمكونات وكذلك خطوات التحضير.

مكونات عمل الدونات المحشية بالشوكولاتة

من خلال تجهيز مجموعة من المكونات البسيطة يصبح من السهل تحضير طبق الدونات بوصفة لذيذة، وذلك بمقادير مناسبة من المكونات التالية:

ملعقتان من الخميرة.

نصف كوب من الماء.

ربع كوب من السكر.

كوبان ونصف من الدقيق.

بيضتان.

ملعقتان من الزبدة.

ثلاثة أكواب من الزيت للقلي.

ملعقة من الملح.

اثنين من بياض البيض.

ثلاثة أكواب شوكولاتة نوتيلا أو أي شوكولاتة سائلة حسب الرغبة.

طريقة عمل الدونات المحشية بالشوكولاته اللذيذة

بعد ذلك يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة وذاك لتحضير وصفة من الدونات اللذيذة المحشية بشوكولاتة النوتيلا أو أي نوع آخر من الشوكولاتة، وتتمثل خطوات تحضير هذه الوصفة فيما يلي: