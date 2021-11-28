طريقة عمل الدونات المحشية بالشوكولاته اللذيذة

تعرفي معنا على طريقة عمل الدونات المحشية بالشوكولاتة اللذيذة والتي تعد من أشهر وصفات تحضير الحلويات؛ حيث يتم حشو الدونات بالشوكولاتة اللذيذة ومكونات أخرى تمنحها مذاق مختلف وهي من الأطباق العالمية سهلة التحضير ولا تستغرق وقت طويل أو مكونات كثيرة لتحضيرها، فيما يلي يمكن التعرف على طريقة عمل الدونات بالمكونات وكذلك خطوات التحضير.مكونات عمل الدونات المحشية بالشوكولاتة
من خلال تجهيز مجموعة من المكونات البسيطة يصبح من السهل تحضير طبق الدونات بوصفة لذيذة، وذلك بمقادير مناسبة من المكونات التالية:
- ملعقتان من الخميرة.
- نصف كوب من الماء.
- ربع كوب من السكر.
- كوبان ونصف من الدقيق.
- بيضتان.
- ملعقتان من الزبدة.
- ثلاثة أكواب من الزيت للقلي.
- ملعقة من الملح.
- اثنين من بياض البيض.
- ثلاثة أكواب شوكولاتة نوتيلا أو أي شوكولاتة سائلة حسب الرغبة.
بعد ذلك يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة وذاك لتحضير وصفة من الدونات اللذيذة المحشية بشوكولاتة النوتيلا أو أي نوع آخر من الشوكولاتة، وتتمثل خطوات تحضير هذه الوصفة فيما يلي:
- نذوب الخميرة في القليل من الماء ونتركها جانباً لمدة ربع ساعة قبل استخدامها في العجن.
- نخلط الخميرة مع كل من الدقيق والسكر والزبدة والبيض ثم نقلبهم بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات.
- نترك العجينة السابقة حتى تتخمر لمدة نصف ساعة على الأقل.
- نفرد العجينة ونقطعها باستخدام القطاعة على شكل دائري ثم نحشيها بملعقتين من الشوكولاتة السائلة.
- نكور العجينة مرة أخرى بحيث تكون محتوية على الشوكولاتة السائلة.
- نشكل العجينة بالكامل في صورة دوائر صغيرة أو بالحجم المناسب بحسب رغبتك بحيث تحتوي كل قطعة على الشوكولاتة.
- نضع الزيت على النار ونتركه حتى يسخن، ثم نضيف الدونات واحدة تلو الأخرى في الزيت ونقلبها.
- نقلب الدونات على الجانبين حتى تصبح ذات لون ذهبي ثم نخرجها من الزيت.
- نضع الدونات على مناديل المطبخ لتمتص ما بها من زيوت قبل أن يتم تقديمها.
- نرش السكر البودرة على وجه الدونات حتى يغطيها بالكامل.
- نقدم الدونات المحشية بالشوكولاتة السائلة على أطباق التقديم.
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تعرفي معنا على طريقة عمل الدونات المحشية بالشوكولاتة اللذيذة والتي تعد من أشهر وصفات تحضير الحلويات؛ حيث يتم حشو الدونات بالشوكولاتة اللذيذة ومكونات أخرى تمنحها مذاق مختلف وهي من الأطباق العالمية سهلة التحضير ولا تستغرق وقت طويل أو مكونات كثيرة لتحضيرها، فيما يلي يمكن التعرف على طريقة عمل الدونات بالمكونات وكذلك خطوات التحضير.مكونات عمل الدونات المحشية بالشوكولاتة
من خلال تجهيز مجموعة من المكونات البسيطة يصبح من السهل تحضير طبق الدونات بوصفة لذيذة، وذلك بمقادير مناسبة من المكونات التالية:
- ملعقتان من الخميرة.
- نصف كوب من الماء.
- ربع كوب من السكر.
- كوبان ونصف من الدقيق.
- بيضتان.
- ملعقتان من الزبدة.
- ثلاثة أكواب من الزيت للقلي.
- ملعقة من الملح.
- اثنين من بياض البيض.
- ثلاثة أكواب شوكولاتة نوتيلا أو أي شوكولاتة سائلة حسب الرغبة.
بعد ذلك يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة وذاك لتحضير وصفة من الدونات اللذيذة المحشية بشوكولاتة النوتيلا أو أي نوع آخر من الشوكولاتة، وتتمثل خطوات تحضير هذه الوصفة فيما يلي:
- نذوب الخميرة في القليل من الماء ونتركها جانباً لمدة ربع ساعة قبل استخدامها في العجن.
- نخلط الخميرة مع كل من الدقيق والسكر والزبدة والبيض ثم نقلبهم بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات.
- نترك العجينة السابقة حتى تتخمر لمدة نصف ساعة على الأقل.
- نفرد العجينة ونقطعها باستخدام القطاعة على شكل دائري ثم نحشيها بملعقتين من الشوكولاتة السائلة.
- نكور العجينة مرة أخرى بحيث تكون محتوية على الشوكولاتة السائلة.
- نشكل العجينة بالكامل في صورة دوائر صغيرة أو بالحجم المناسب بحسب رغبتك بحيث تحتوي كل قطعة على الشوكولاتة.
- نضع الزيت على النار ونتركه حتى يسخن، ثم نضيف الدونات واحدة تلو الأخرى في الزيت ونقلبها.
- نقلب الدونات على الجانبين حتى تصبح ذات لون ذهبي ثم نخرجها من الزيت.
- نضع الدونات على مناديل المطبخ لتمتص ما بها من زيوت قبل أن يتم تقديمها.
- نرش السكر البودرة على وجه الدونات حتى يغطيها بالكامل.
- نقدم الدونات المحشية بالشوكولاتة السائلة على أطباق التقديم.
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