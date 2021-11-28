مشروب معجزة لطرد البلغم وعلاج نزلات البرد والكحة الحادة والمزمنة في اقل من ساعة بدون أدوية

من اخطر انواع الفيروسات والبكتيريا التي تهاجم الجسم الإنسان هي الفيروسات المسؤولة عن إصابته في الانفلونزا الحادة والانفلونزا الموسمية وغيرها ولابد أن يكون الإنسان يحتوي على جهاز مناعي قوي حتى يتصدى لهذا النوع من الانفلونزا ولا يستسلم له مع الوقت، ‏أعراض الانفلونزا كثيرة تختلف من شخص إلى آخر ولكن اغلب هذه الأعراض تكون بلغمًا وكحة، ‏وهناك بعض الاعراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي والرؤيه وجميع هذه الأعراض تكون مؤلمة لشخص ولا يستطيع وحده مالها لذلك كان يجب إيجاد حل لهذه المشكلة لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن مجموعة من المشروبات التي تساعد الجسم على التخلص من الانفلونزا الحادة وتخفيف أعراضها.

مشروبات ساخنة لعلاج البرد والانفلونزا الحادة

توجد العديد من المشروبات التي يمكن تناولها عندما يكون الإنسان مصابًا بالأنفلونزا الحادة حتى تخفف قليلا من الألم الذي يشعر به ومن الأعراض التي تصيبه ‏ومن هذه المشروبات ما يلي:

مشروب الزنجبيل الحار الذي يعمل على محاربة البكتيريا في جسم الإنسان والتخلص منها ووقايته من الإصابة بالالفلونزا وتخفيف أعراضها.

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‏ الشاي الأخضر وهو من المشروبات الساخنة التي تخفف من أعراض الانفلونزا خصوصا البلغم والسعال حيث يساعد الشاي على جعل الجهاز التنفسي في حالة أفضل.

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‏ اوراق النعناع التي ترفع من المناعة الإنسان وتجعله قادرا على مقاومة أعراض الانفلونزا الحادة.

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‏ اليانسون من المشروبات التي تجعل الإنسان يشعر بالراحة وسط أعراض الانفلونزا وقوتها.

مشروبات باردة لمقاومة الانفلونزا الحادة والمزمنة

هناك أيضا بعض المشروبات الباردة التي تساعد الإنسان على التخلص من الانفلونزا المزمنة والحدث ويعتمد هذا الأمر في المرتبة الأولى على وجود العديد من الفيتامينات التي تساعد الجسم على تقوية جهاز المناعة وفيما يلي بعض المشروبات الباردة التي تكون غنية بالفيتامينات:

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