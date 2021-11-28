بخطوات بسيطة تعرفي على سر نجاح بسبوسة الحلواني لتحضيرها في المنزل

سر نجاح بسبوسة الحلواني، البسبوسة الشرقية من أشهر الحلويات المعروفة لدى المصريين والعرب، فهي حلوى ذات مذاق طيب ولذيذ ويمكن تحضيرها بالكثير من النكهات المختلفة جميعها شهي ولذيذ، ولكن تظل البسبوسة بالقشطة وحبات اللوز من أكثر أنواع البسبوسة المفضلة لدى الكثيرين، بل وأنها تعد الطريقة الرئيسية لعمل البسبوسة، ولكن هناك بعض الحيل والأسرار التي لابد من اتباعها للحصول على مذاق شهي ومميز مثل بسبوسة الحلواني الجاهزة، ومن خلال النص التالي سوف نذكر لكم كيفية عمل بسبوسة الحلواني في المنزل مثل التي تباع في محلات الحلويات والمطاعم، ونرفق لكم سر نجاح بسبوسة الحلواني.

سر نجاح بسبوسة الحلواني

عمل البسبوسة سهلة للغاية ولا تحتاج للكثير من الوقت والمجهود، ولكن لضمان نجاحها وجعلها مثل التي يقوم بتحضيرها شيف الحلويات عليك بالالتزام بهذه النصائح أثناء تحضيرها، منها:

لابد من اختيار دقيق السيمولينا وهو نوع خاص بتحضير البسبوسة ويفضل أن يكون من نوع جيد وفاخر.

استخدام السمن البلدي بدلا من السمن الصفراء الأخرى لضمان تماسك عجينة البسبوسة وعدم جفافها.

اختيار الزبادي من النوع كامل الدسم لمنح البسبوسة قوام طري وهش.

يفضل إضافة القليل من مسحوق البيكنج بودر لعجينة البسبوسة حتى تساعدها على امتصاص الشربات جيداً.

كذلك يفضل إضافة ربع كوب من جوز الهند المبشور الناعم لإكساب البسبوسة مذاق شهي ومميز مثل بسبوسة الحلواني بالضبط.

ومن سر نجاح بسبوسة الحلواني أيضاً هو رش ذرة ملح فوق عجينة البسبوسة لتعمل على توازن مذاقها في الفم.

يفضل مزج الدقيق مع السمنة البلدي جيداً لكي يتجانسوا مع بعض مع التقليب المستمر لباقي المكونات.

لابد من إضافة الزبادي إلى خليط البسبوسة في النهاية ويتوقف التقليب لكي لا ينتج دقيق السامولينا مادة الجيلوتين والتي تتفاعل مع الزبادي وتؤدي إلى جفاف العجينة.

لا بد أن يغلي الماء والسكر أولاً، ثم يتم إضافة نصف عصير ليمونه وترك القطر لمدة دقيقتين.

يتم رفع القطر من على النار، وتركه ليبرد تماماً، وعند وضعه على البسبوسة لا بد أن يكون بارداً وخفيفاً حتى تصبح مثل بسبوسة الحلواني تماماً، وأن تكون البسبوسة ساخنة.

سر نجاح قطر البسبوسة