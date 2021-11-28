بطريقة اقتصادية اعملي بطاطس روستو بالثوم بطريقة بسيطة وطعم ولا أروع

تعد بطاطس روستو بالثوم من المقبلات الشهية التي يتم تقديمها بجانب اللحوم لتعطيها مذاق رائع ومختلف، وهنا سوف نقدمها بطريقة شهية ولذيذة حتي تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وإقتصادية ويمكن توافرها بسهولة في المنزل، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بطعم رائع بجانب أطباق اللحم المختلفة، ايضاً يعرف عن البطاطس بفوائده الكثيرة للجسم كما أنها مفيدة جداً الرضع وتعطيهم الكثير من العناصر الغذائية المهمة لبناء أجسامهم، والثوم له فوائد كثيرة ايضاً، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بطاطس روستو بالثوم بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل بطاطس روستو بالثوم

يحتوي بطاطس الروستو بالثوم على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كيلو من البطاطس.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

ربع كوب من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

٦ فصوص ثوم مهروس.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير بطاطس روستو بالثوم في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل البطاطس جيداً، ثم نقوم بتقطيعها إلى لأربع أجزاء. ثم نحضر وعاء آخر ونضع بها البطاطس ونتبلها بالملح والفلفل والثوم ونقلبهم جيداً مع إضافة الزيت. بعد ذلك نحضر صينية مفروشة بورق زبدة نرص البطاطس بالترتيب، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة حتى تنضج. ثم نخرجها من الفرن ونضعها على طبق التقديم ونزينها بالبقدونس وتصبح جاهزة للتقديم بجانب الكاتشب والمايونيز. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى بطاطس روستو لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

نصائح مفيدة لحفظ البطاطس

هناك عدة نصائح يجب مراعاتها عند حفظ البطاطس لأن له شروط معينة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-