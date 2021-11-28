أفضل طريقة لعمل تورته الشيكولاته بالقهوة في المنزل بأبسط المكونات

طريقة عمل تورته الشيكولاته بالقهوة، تعتبر التورته من الحلويات التي يقدمها الكثير من الناس في العديد من المناسبات، وتتميز بالطعم الرائع و المميز، ونظراً لغلو الأسعار التي تمر بها البلاد يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة إعداد تورتة الشيكولاتة بالقهوة، وهنا سوف يمكنك معرفة طريقة تحضير تورتة الشوكولاتة بالقهوة اللذيذة، تابعونا للتعرف على المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل تورته الشيكولاته بالقهوة

تتسم طريقة عمل تورته الشيكولاته بالقهوة بأنها سهلة وبسيطة، وتتكون من عدة مكونات كالآتي:

مقادير الكيكة

كوب وربع دقيق.

كوبين السكر.

بيضتين.

ربع كوب كاكاو خام.

ملعقة بيكنج بودر.

مقدار ملعقة فانيليا.

ملعقة الملح.

مقدار ملعقتين صودا الخبز.

كوب من القهوة.

نصف كوب زيت.

مقادير الشوكولاتة

كوب من الكاكاو.

مقدار كوب ونصف من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من اللبن.

مقدار نصف كوب من السكر الناعم.

كوب من رقائق الشوكولاته.

مقدار كوب من الكريمة.

كوب من الزبدة.

مقدار كوب من مسحوق الاسبريسو.

ربع كوب من الشيكولاتة للتزيين.

مقادير جناش الكريمة

طريقة التحضير

يوجد العديد من الخطوات لتحضير كيكة الشكولاته بالقهوة وتتمثل فيما يلي:

قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 350.

احضري وعاء وضعي به الدقيق والسكر، والكاكاو والبيكنج بودر، بالإضافة إلى الملح والصودا الخبز، واستمري في التقليب لكي تختلط المكونات مع بعضها البعض.

يوضع في وعاء آخر البيض واللبن والزيت ثم يتم وضع الفانيليا واستمري في التقليب حتى تكون المكونات كريمية.

يتم وضع هذا الخليط على المكونات الأخرى وتخلط جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

توضع هذه المكونات في قالبين ويتم دهنها مسبقاً بالزيت والدقيق لمنع التصاق العجينة بها.

ضعيها في الفرن لمدة 38 دقيقة مع ضرورة عدم فتح عليها باب الفرن.

أخرجها من الفرن بعد التأكد من التسوية وتترك حتى تبرد تماماً.

احضري وعاء وضعي به الشيكولاته والزبدة، بالإضافة إلى الكاكاو والفانيليا، واستمري في التقليب جيداً.

يتم وضع بعد ذلك إليهم السكر الناعم واللبن، واستمري في التقليب مرة أخرى حتى تحصلي على صوص الشيكولاته الطري.

احضري وعاء وضعي به جناش الكريمة، بالإضافة إلى رقائق الشيكولاته والكاكاو ومسحوق الاسبريسو، ثم بعد ذلك الزبدة ضعيهم على النار قليلاً حتى تسيح الشيكولاتة وتصبح جاهزة.

ابدئي بوضع الكريمة على سطح الكيكة وتوزيعها جيداً.

ضعي الطبقة الثانية من الكيكة.

توضع الشيكولاتة وتوزع جيداً على الكيكة.

اسكبي الجناش على الكيكة وتوزيعها جيداً عليها من كل الجوانب.

يتم وضع الشيكولاتة للتزيين.

تترك في الثلاجة حتى تتماسك الشيكولاتة والكريمة.

أصبحت تورته الشيكولاته بالقهوة جاهزة للتقديم.

طريقة تحضير الشيكولاتهطريقة تحضير جناش الكريمة