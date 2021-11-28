كريم النشا والبقدونس ضعيه كل ليلة على الوجه وتمتعي ببشرة بيضاء ونضرة بدون تجاعيد

كريم البقدونس والنشا نقدمه إليكي سيدتي لتحصلي على بشرة كالقمر لا يوجد بها أي شوائب أو اسمرار، إذا كنت تبحثين عن بشرة نضرة ونقية وخالية من الحبوب والبثور فعليك بتجربة وصفة كريم البقدونس والنشا المعروف بفعاليته المذهلة على البشرة للتخلص من شوائب البشرة وجعلها صافية وناعمة، فالبقدونس غنى بالكثير من الفيتامينات مثل فيتامين K,C,A الهامين لتغذية البشرة والحفاظ على صحة الجلد ومحاربة الشيخوخة. وصفة كريم البقدونس والنشا وصفة كريم البقدونس والنشا المكونات – 2 كوب بقدونس .

– ملعقة كبيرة نشا ذرة.

– 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

– ملعقة كبيرة جلسرين.

– ملعقة كبيرة من أي كريم مرطب.

– كوب ماء. خطوات عمل كريم البقدونس والنشا أولا نترك البقدونس منقوع فى كوب من الماء لمدة ساعة على الأقل ثم نقوم بتصفيته من الماء ونحتفظ بمياه البقدونس فقط.

فى وعاء نضع كمية من ماء منقوع البقدونش ثم نضف عليه مقدار النشا ونقلب جيدا حتى يذوب النشا تماما.

نضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر لتفادى تكتل النشا ونتركه حتى يصبح ذات قوام كريمي.

نضف إلى المكونات الجليسرين وزيت الزيتون والكريم المرطب ونقلب المكونات جيدا ويصبح بذلك الكريم جاهز للاستخدام.

نضع الكريم فى علبة نظيفة ونحتفظ به فى الثلاجة.

يتم استخدام الكريم على بشرة نظيفة تماما ثم نقوم بفرد الماسك على الوجه ونتركه ساعة على الأقل ثم نغسل الوجه بالماء البارد.

يمكن تكرار هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع. فوائد كريم البقدونس والنشا للبشرة يساعد البقدونس على إعادة الحيوية والنضارة للبشرة.

يمتص الدهون المتراكمة بالوجه ويعمل على تجديد خلايا البشرة.

يحتوى البقدونس على مضادات أكسدة تحمى البشرة من ظهور علامات التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة، ويفتح البشرة 3 درجات عن السابق.

يمنح البشرة ملمس ناعم مثل الأطفال ويحميها من الجفاف.

يقلل من ظهور حب الشباب ويقضى على البثور.

تساعد النشا الموجودة فى الخليط على شد تجاعيد البشرة والتخلص من الخطوط التعبيرية الرفيعة.

يساعد ماء البقدونس على التخلص من الهالات السوداء بسرعة فائقة لتكون البشرة صافية وبدون أي مشكلات. خطوات عمل كريم البقدونس والنشافوائد كريم البقدونس والنشا للبشرة الوسوم

كريم البقدونس والنشا نقدمه إليكي سيدتي لتحصلي على بشرة كالقمر لا يوجد بها أي شوائب أو اسمرار، إذا كنت تبحثين عن بشرة نضرة ونقية وخالية من الحبوب والبثور فعليك بتجربة وصفة كريم البقدونس والنشا المعروف بفعاليته المذهلة على البشرة للتخلص من شوائب البشرة وجعلها صافية وناعمة، فالبقدونس غنى بالكثير من الفيتامينات مثل فيتامين K,C,A الهامين لتغذية البشرة والحفاظ على صحة الجلد ومحاربة الشيخوخة. وصفة كريم البقدونس والنشا وصفة كريم البقدونس والنشا المكونات – 2 كوب بقدونس .

– ملعقة كبيرة نشا ذرة.

– 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

– ملعقة كبيرة جلسرين.

– ملعقة كبيرة من أي كريم مرطب.

– كوب ماء. خطوات عمل كريم البقدونس والنشا أولا نترك البقدونس منقوع فى كوب من الماء لمدة ساعة على الأقل ثم نقوم بتصفيته من الماء ونحتفظ بمياه البقدونس فقط.

فى وعاء نضع كمية من ماء منقوع البقدونش ثم نضف عليه مقدار النشا ونقلب جيدا حتى يذوب النشا تماما.

نضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر لتفادى تكتل النشا ونتركه حتى يصبح ذات قوام كريمي.

نضف إلى المكونات الجليسرين وزيت الزيتون والكريم المرطب ونقلب المكونات جيدا ويصبح بذلك الكريم جاهز للاستخدام.

نضع الكريم فى علبة نظيفة ونحتفظ به فى الثلاجة.

يتم استخدام الكريم على بشرة نظيفة تماما ثم نقوم بفرد الماسك على الوجه ونتركه ساعة على الأقل ثم نغسل الوجه بالماء البارد.

يمكن تكرار هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع. فوائد كريم البقدونس والنشا للبشرة يساعد البقدونس على إعادة الحيوية والنضارة للبشرة.

يمتص الدهون المتراكمة بالوجه ويعمل على تجديد خلايا البشرة.

يحتوى البقدونس على مضادات أكسدة تحمى البشرة من ظهور علامات التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة، ويفتح البشرة 3 درجات عن السابق.

يمنح البشرة ملمس ناعم مثل الأطفال ويحميها من الجفاف.

يقلل من ظهور حب الشباب ويقضى على البثور.

تساعد النشا الموجودة فى الخليط على شد تجاعيد البشرة والتخلص من الخطوط التعبيرية الرفيعة.

يساعد ماء البقدونس على التخلص من الهالات السوداء بسرعة فائقة لتكون البشرة صافية وبدون أي مشكلات. خطوات عمل كريم البقدونس والنشافوائد كريم البقدونس والنشا للبشرة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم النشا والبقدونس ضعيه كل ليلة على الوجه وتمتعي ببشرة بيضاء ونضرة بدون تجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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