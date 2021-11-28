اعملي احلي كيكة الزبادي الاقتصادية بأسهل مكونات في خمس دقائق

كيكة الزبادي، الكيكة من أهم الحلويات التي دائمًا متنوعه، والتي يحبها الكثير منا خاصتا الأطفال، بالإضافة أنها من أكثر أنواع الحلويات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية فهي تحتوي على مجموعة من المكونات المفيدة المفيدة للجسم، والآن سنتعرف على طريقة عمل الكيكة الزبادي التي لا تختلف كثيرًا عن مكونات الكيكة العادية إلا بإضافة الزيادة الذي يعطيها طعم لذيذ، وتصبح هشه وناعمة يمكنك الآن متابعة الطريقة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كيكة الزبادي الخفيفة في المنزل بخطوات بسيطة

تحتوي كيكة الزبادي على مكونات مفيدة وتعطي لها مذاق مميز ورائع، ويمكن تناولها في أي وقت وخاصتًا في وقت الصباح كوجبة متكاملة مفيدة وخفيفة، وطريقة تحضيرها كالآتي:

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب من السكر الناعم.

عدد اربع بيضات.

كوب زبادي بلدي طبيعي.

أشعلي فرن البوتجاز حتى يصبح جاهز.

احضري الخلاط الكهربائي، وأضيفي بداخله الزيت مع السكر.

أعيدي الخلط جيدًا في حتى يذوب السكر جيدًا.

اضيفي البيض مع السكر والزيت وأعيدي الخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعض وتختلط.

أضيفي الآن الزبادي الى المكونات وأعيدي الخلط مرة أخرى مع إضافة الفانيليا حتى تتكون معكي خليط ثقيل القوام متجانس.

الآن احضري الدقيق ونخليه جيدًا، وأضيفي إليه البيكنج باودر ورشة الملح واخلطيه جيدًا.

احضري المكونات الموجودة في الخلط باستخدام المضرب اليدوي قومي بصبها على الدقيق وقلبي المكونات جيدًا بالمضرب بشكل تدريجي حتى تتكون معك عجينة الكيكة الناعمة كريمية القوام بدون أي تكتلات.

احضري الآن صينية مناسبة الحجم والشكل حسب الرغبة.

ادهنيها بالزيت الخفيف، وبطنيها بالدقيق حتى لا تلتصق الكيكة.

صبي خليط الكيكة بهدوء داخلها، اتركيها لمدة خمس دقائق حتى ترتاح قبل وضعها فرن.

الآن ادخلي الصينية في الفرن ويفصل وضعها في الرف الأوسط على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركيها حتى تنضج لمدة ٤٥ دقيق.

الآن بعد التأكد من تمام نضجها اتركيها حتى تبرد ويمكنك تزينها بكريم ألشانتيه وقطع الفاكهة وتناوله بألف هنا وشفا.

المكوناتطريقة تحضير كيكة الزبادي اللذيذة