طريقة عمل الباستا الإيطالية بالدجاج أشهي وأسرع طريقة خطوة بخطوة في البيت

تعتبر الباستا من أشهر الأطباق الإيطالية المفضلة لدي كثير من الأشخاص وكما أن الباستا تتميز بشكل رائع وطعم شهي وكما أنها خفيفة على المعدة وسهلة التحضير وتتميز بمذاق طيب ولا تأخذ أيّ وقت ولا مجهود وأيضاً لها نكهات مختلفة ومتنوعة وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل الباستا بالدجاج في البيت بطريقة بسيطة وسهلة. طريقة عمل الباستا بالدجاج طريقة عمل الباستا بالدجاج المكونات: نصف كيلو جرام معكرونة.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من زعتر الأخضر.

رشة من ملح.

رشة من الكاري للدجاج.

كمية قليلة من الفلفل الاخضر المقطع.

كمية قليلة من الفلفل الاحمر المقطع.

ثلاث من صدور الدجاج منزوع الجلد والعظم.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت.

حبتان من البصل المفروم.

رشة من فلفل.

كريمة الطبخ. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلي قطع متوسطة ومتساويه الحجم ثم بعد ذلك نضعها في وعاء ثم نسكب عليه الماء إلى أن تغمر. ثم بعد ذلك نضع الوعاء علي نار متوسطة ويضاف إليه الملح ثم الكاري ثم نترك الوعاء لمدة خمس وأربعين دقيقة حتى تصبح قطع صدور الدجاج ناضجة وبعد ذلك نخرج قطع صدور الدجاج من المرق ونضعها جانباً. في الخطوة التالية نقوم بوضع وعاء آخر علي نار متوسطة ونضيف الباستا ثم نغمرها بالماء ونتركها إلى أن تصبح مسلوقة وبعد ذلك نصفي الباستا ونغسلها بالماء البارد ونضعها جانباً. وبعد ذلك نضيف إلى وعاء عميق زيت نباتي ونضع البصل والثوم مع التقليب إلى أن يتغير لون البصل إلي اللون البني المائل للذهبي. وبعد ذلك نضيف إلي الوعاء مكعبات الفلفل الأحمر والفلفل الاخضر ثم بعد ذلك قطع الدجاج ويضاف إليه الزعتر الأخضر ثم الملح والفلفل الأسود ونقلبهما لمدة عشر دقائق. في الخطوة التالية نقوم بإضافة الباستا المسلوقة ونقلبها مع المكونات بحيث تندمج مع بعضهم البعض بشكل جيداً، نسكب كريمة الطبخ إلى الدجاج والباستا ونتركها تغلي مرة واحدة فقط وبعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار، وفي الخطوة الأخيرة تضع الباستا في طبق للتقديم ونقوم بتزيين الطبق بأوراق الزعتر ويقدم الطبق ساخناً. طريقة التحضير: الوسوم

تعتبر الباستا من أشهر الأطباق الإيطالية المفضلة لدي كثير من الأشخاص وكما أن الباستا تتميز بشكل رائع وطعم شهي وكما أنها خفيفة على المعدة وسهلة التحضير وتتميز بمذاق طيب ولا تأخذ أيّ وقت ولا مجهود وأيضاً لها نكهات مختلفة ومتنوعة وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل الباستا بالدجاج في البيت بطريقة بسيطة وسهلة. طريقة عمل الباستا بالدجاج طريقة عمل الباستا بالدجاج المكونات: نصف كيلو جرام معكرونة.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من زعتر الأخضر.

رشة من ملح.

رشة من الكاري للدجاج.

كمية قليلة من الفلفل الاخضر المقطع.

كمية قليلة من الفلفل الاحمر المقطع.

ثلاث من صدور الدجاج منزوع الجلد والعظم.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت.

حبتان من البصل المفروم.

رشة من فلفل.

كريمة الطبخ. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلي قطع متوسطة ومتساويه الحجم ثم بعد ذلك نضعها في وعاء ثم نسكب عليه الماء إلى أن تغمر. ثم بعد ذلك نضع الوعاء علي نار متوسطة ويضاف إليه الملح ثم الكاري ثم نترك الوعاء لمدة خمس وأربعين دقيقة حتى تصبح قطع صدور الدجاج ناضجة وبعد ذلك نخرج قطع صدور الدجاج من المرق ونضعها جانباً. في الخطوة التالية نقوم بوضع وعاء آخر علي نار متوسطة ونضيف الباستا ثم نغمرها بالماء ونتركها إلى أن تصبح مسلوقة وبعد ذلك نصفي الباستا ونغسلها بالماء البارد ونضعها جانباً. وبعد ذلك نضيف إلى وعاء عميق زيت نباتي ونضع البصل والثوم مع التقليب إلى أن يتغير لون البصل إلي اللون البني المائل للذهبي. وبعد ذلك نضيف إلي الوعاء مكعبات الفلفل الأحمر والفلفل الاخضر ثم بعد ذلك قطع الدجاج ويضاف إليه الزعتر الأخضر ثم الملح والفلفل الأسود ونقلبهما لمدة عشر دقائق. في الخطوة التالية نقوم بإضافة الباستا المسلوقة ونقلبها مع المكونات بحيث تندمج مع بعضهم البعض بشكل جيداً، نسكب كريمة الطبخ إلى الدجاج والباستا ونتركها تغلي مرة واحدة فقط وبعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار، وفي الخطوة الأخيرة تضع الباستا في طبق للتقديم ونقوم بتزيين الطبق بأوراق الزعتر ويقدم الطبق ساخناً. طريقة التحضير:

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