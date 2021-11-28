إعملي المحشي بأسهل طريقة بكل تكاتة وأسراره

المحشي وجبة كاملة متكاملة شهية لذيذة لايوجد من لا يعشق المحشي بكل أنواعه وهو طبق كبير على سفرة كل بيت وطبق اساسي على كل سفرة للعزومات وكل مائدة رمضانية واليوم سوف نتناول المحشي بكل تفاصيله. مكونات المحشي بكل أنواعه: كرنب

فلفل رومي أخضر.

كوسة متوسطة الحجم.

باذنجان.

أرز مصري.

عصير طماطم.

٣ملعقة كبيرة معجون صلصة طماطم.

خضرة محشي بقدونس وكزبرة وشبت.

نعناع أخضر فريش.

بصل.

ملح.

رشة سكر.

فلفل أسمر.

شطة(إختياري).

كزبرة ناشفة.

زيت.

مكعب مرقة. طريقة تحضير المحشي: نقوم نتقطيع أوراق الكرنب ثم فى وعاء بة ماء نرفعها على النار ونقوم بسلق أوراق الكرنب ثم تقطيعه مربعات صغيرة جاهزة للحشو. نقوم بتحضير الفلفل نقطع رأس الفلفل وننظفة من البذر الذي بداخلة ويكون جاهز للحشو. الكوسة نقوم بغسلها جيداً وتقويرها بمقورة المحشي المخصصة للكوسة ثم بالمقورة نقوم بتقشير الكوسة من الخارج بسيط تعطي الكوسة شكل رائع بعد الطهي. نقوم بقطع رأس الباذنجان وتقويره بمقورة المحشي حتى يصبح نظيف تماماً من الداخل. نقوم بتحضير تسبيكة المحشي اللذيذة في وعاء على النار نضع مقدار من الزيت ونضع البصل المتقطع مكعبات صغيرة ثم نضيف عليه عصير الطماطم ومعجون صلصة الطماطم والبهارات ملح وفلفل أسمر وكزبرة ناشفة ومكعب المرقة وشطة والسكر ونتركها تغلي وبعد أن تصبح ثقيلة ومتسبكة نقوم بتقطيع خضرة المحشي والنعناع ونضيفهم على الصلصة ونقلبهم ونطفئ النار. يغسل الأرز و يصفى جيدا ويضاف الي خلطة المحشي ونضيف بعض الزيت ليصبح المحشي لامع. نقوم نحشو الكوسة والباذنجان والفلفل بالأرز بخلطة المحشي لا نقوم بملاء الكوسة أو الفلفل للأخر بالأرز حتى لا تفتح الكوسة من الجنب بعد النضج. ونرص الكوسة فى صينية ونزودها بالشوربة أو الماء أو شوربة المرقة حسب المتوفر لا تترك الماء تغطي الكوسة لانها تنزل ماء أثناء الطهي و نرفعها على النار وبعد الغليان نهدئ النار. بعد أن تنضج نقوم بدهنها صلصة طماطم ورشه فلفل أسمر وندخلها الفرن تحت الشواية تتحمر. نحشي الفلفل ونرص في صينية ونضع عليها الشوربة ورفعها على النار وبعد غليان الشوربة نهدئ النار حتى يكتمل النضج. ونحشي الباذنجان بنفس الطريقة. بعد نضج الفلفل والباذنجان ندهن بالزيت وندخلها الفرن تحت الشواية ليحمر وجة الفلفل والباذنجان. نقوم بحشو الكرنب نحضر ورقة الكرنب التى تم تقطيعها مربعات بعد السلق ونضع بها كمية بالملعقة من الأرز بالخلطة ونلف الورقه رول ونضعها في وعاء ونرص المحشي بشكل مستوي طبقة وراء طبقة حتى ننتهي من كمية محشي الكرنب. نضيف الشوربة ونرفعها على النار ونتركها حتى تغلي ثم نهدئ النار ونتركها حتى تنضج تماما. مكونات المحشي بكل أنواعه:طريقة تحضير المحشي: الوسوم

المحشي وجبة كاملة متكاملة شهية لذيذة لايوجد من لا يعشق المحشي بكل أنواعه وهو طبق كبير على سفرة كل بيت وطبق اساسي على كل سفرة للعزومات وكل مائدة رمضانية واليوم سوف نتناول المحشي بكل تفاصيله. مكونات المحشي بكل أنواعه: كرنب

فلفل رومي أخضر.

كوسة متوسطة الحجم.

باذنجان.

أرز مصري.

عصير طماطم.

٣ملعقة كبيرة معجون صلصة طماطم.

خضرة محشي بقدونس وكزبرة وشبت.

نعناع أخضر فريش.

بصل.

ملح.

رشة سكر.

فلفل أسمر.

شطة(إختياري).

كزبرة ناشفة.

زيت.

مكعب مرقة. طريقة تحضير المحشي: نقوم نتقطيع أوراق الكرنب ثم فى وعاء بة ماء نرفعها على النار ونقوم بسلق أوراق الكرنب ثم تقطيعه مربعات صغيرة جاهزة للحشو. نقوم بتحضير الفلفل نقطع رأس الفلفل وننظفة من البذر الذي بداخلة ويكون جاهز للحشو. الكوسة نقوم بغسلها جيداً وتقويرها بمقورة المحشي المخصصة للكوسة ثم بالمقورة نقوم بتقشير الكوسة من الخارج بسيط تعطي الكوسة شكل رائع بعد الطهي. نقوم بقطع رأس الباذنجان وتقويره بمقورة المحشي حتى يصبح نظيف تماماً من الداخل. نقوم بتحضير تسبيكة المحشي اللذيذة في وعاء على النار نضع مقدار من الزيت ونضع البصل المتقطع مكعبات صغيرة ثم نضيف عليه عصير الطماطم ومعجون صلصة الطماطم والبهارات ملح وفلفل أسمر وكزبرة ناشفة ومكعب المرقة وشطة والسكر ونتركها تغلي وبعد أن تصبح ثقيلة ومتسبكة نقوم بتقطيع خضرة المحشي والنعناع ونضيفهم على الصلصة ونقلبهم ونطفئ النار. يغسل الأرز و يصفى جيدا ويضاف الي خلطة المحشي ونضيف بعض الزيت ليصبح المحشي لامع. نقوم نحشو الكوسة والباذنجان والفلفل بالأرز بخلطة المحشي لا نقوم بملاء الكوسة أو الفلفل للأخر بالأرز حتى لا تفتح الكوسة من الجنب بعد النضج. ونرص الكوسة فى صينية ونزودها بالشوربة أو الماء أو شوربة المرقة حسب المتوفر لا تترك الماء تغطي الكوسة لانها تنزل ماء أثناء الطهي و نرفعها على النار وبعد الغليان نهدئ النار. بعد أن تنضج نقوم بدهنها صلصة طماطم ورشه فلفل أسمر وندخلها الفرن تحت الشواية تتحمر. نحشي الفلفل ونرص في صينية ونضع عليها الشوربة ورفعها على النار وبعد غليان الشوربة نهدئ النار حتى يكتمل النضج. ونحشي الباذنجان بنفس الطريقة. بعد نضج الفلفل والباذنجان ندهن بالزيت وندخلها الفرن تحت الشواية ليحمر وجة الفلفل والباذنجان. نقوم بحشو الكرنب نحضر ورقة الكرنب التى تم تقطيعها مربعات بعد السلق ونضع بها كمية بالملعقة من الأرز بالخلطة ونلف الورقه رول ونضعها في وعاء ونرص المحشي بشكل مستوي طبقة وراء طبقة حتى ننتهي من كمية محشي الكرنب. نضيف الشوربة ونرفعها على النار ونتركها حتى تغلي ثم نهدئ النار ونتركها حتى تنضج تماما. مكونات المحشي بكل أنواعه:طريقة تحضير المحشي:

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